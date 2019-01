Cum se simte Valentina Pelinel insarcinata cu gemene

Stiri pe aceeasi tema

- Valentina Pelinel este deosebit de activa, desi mai are putin pana la nastere. "Sunt bine, sunt pe tocuri, inca fac sport, sunt chiar in forma! Am o stare pozitiva, poate si pentru ca mi-am dorit enorm dupa Milan, sa mai am copii. Voiam inca unul, nu neaparat doi, dar daca asa a vrut Dumnezeu,…

- Valentina Pelinel a avut numai motive de fericire cu ocazia sarbatorilor de iarna, pe care le-a petrecut exact cum și-a dorit și-și imagina in fiecare an. Valentina Pelinel a petrecut sarbatorile de iarna, pentru prima oara, dar și pentru ultima oara, in formula de trei, in familie. A fost primul an…

- Valentina Pelinel este insarcinata in șapte luni și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetele in brațe. Soția lui Cristi Borcea va naște in luna martie și a ales deja numele gemenelor. ” Eu sunt bine, sunt pe tocuri, fac sport, inca fac sport, sunt foarte ok. Mi-am dorit tare si, chiar si dupa Milan,…

- Valentina Pelinel este insarcinata in șase luni cu gemene și așteapta cu nerabdare sa iși țina fetele in brațe. Soția lui Cristi Borcea a postat pe contul de socializare o imagine in care iși etaleaza mandra burtica de gravida, care este din ce in ce mai mare. Recent, Valentina Pelinel s-a pozat intr-o…

- Valentina Pelinel, soția lui Cristi Borcea, fostul acționar dinamovist, este insarcinata cu gemeni și abia așteapta sa le dea naștere.Blondina mai are un copil cu Borcea, Milan. Vedeta a postat recent o imagine, in care apare alaturi de soțul ei și par foarte fericiți impreuna. Burtica eu crește și…

- Insarcinata in luna a cincea, Mirela Vaida a aruncat in aer o veste senzaționala. Prezentatoarea a declarat ca mai multe colege din Antena se pregatesc sa devina mame, iar anunțurile vor fi facute in curand. ”Va spun doar atat, inca nu stiti tot. O sa mai aflati in curand si altele… O sa mai vedeti,…

- Valentina Pelinel este insarcinata cu gemeni. Va avea doua fetite! Valentina Pelinel este din nou insarcinata. Vedeta va aduce pe lume gemeni, la inceputul anului viitor. Mai exact, doua fetite, dupa ce, in urma cu un an, a venit pe lume baietelul ei, Milan Cristian. Ajunsa deja in al doilea trimestru…

- Valentina Pelinel nu renunța la sport chiar daca este insarcinata in al doilea trimestru. Soția lui Cristi Borcea a procedat la fel și la prima sarcina și a reușit sa iși revina foarte repede dupa ce l-a nascut pe micuțul Milan.