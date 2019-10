Stiri pe aceeasi tema

- Kamara a explicat care este starea de sanatate a baiețelului sau, Leon, care a fost tratat in strainatate. Fiul cantarețului sufera de o forma de paralizie cerebrala. Micuțul a fost diagnosticat cu tetrapareza spastica, la scurt timp de la nașterea sa, care a avut loc cu 2 luni inainte de termen. Problemele…

- In ziua cand implinea 12 ani, fiul meu mi-a trimis un SMS. Spunea simplu: sunt gay”, așa iși incepe mama povestea care a devenit virala. Daca unii parinții ar fi șocați sa primeasca o asemenea vestea, femeia a avut o reacție cat se poate de naturala, raspunzandu-i cu un alt mesaj simplu: ”OK, dragul…

- Baiețelul lui Kamara nu a scapat inca de probleme. Leon se pregatește pentru a șasea operație, care va avea loc la sfarșitul lunii octombrie, urmand ca apoi acesta sa ajunga in Spania, pentru o alta intervenție. Artistul a facut marturisiri emoționante despre perioada de recuperare a copilului sau.…

- Leon, fiul lui Kamara, a suferit cea de-a cincea operație cu celule stem, iar rezultatele au inceput deja sa se vada. Intervenția a avut loc zilele trecute, la o clinica din Turcia. „Suntem bine, am fost in Turcia cateva zile. Am fost pregatiți pentru a 5-a intervenție cu celule stem, care a avut loc…

- Fiul lui Kamara a fost diagnosticat cu tripareza spastica, la scurt timp dupa ce a venit pe lume, iar de atunci, viața parinților sai s-a schimbat total. Artistul și mama baiețelului au luptat din raspuneri ca Leon sa duca o viața normal. Leon, fiul lui Kamara, urmeaza sa fie supus celei de-a cincea…

- Leon, fiul lui Kamara, sufera de o boala crunta, care i-a afectat toata copilaria. Acum, micuțul are o șansa unica la vindecare, oferita de un tratament cu celule stem, la o clinica aflata tocmai in Turcia.

- Catalin Botezatu a suferit in urma cu doua zile o operație, care nu necesita amanare. Designerul nu a dat detalii despre intervenția chirurgicala, insa a avut prima reacție pe contul de socializare, unde a și primit mesaje de incurajare din partea fanilor. „Am gasit tot sprijinul medical necesar pentru…

- Fiul cantarețului Kamara se pregatește pentru cea de-a patra intervenție cu celule stem. Anunțul a fpst facut de artist. Fiul cantarețului sufera de o forma de paralizie cerebrala. Micuțul a fost diagnosticat cu tetrapareza spastica, la scurt timp de la nașterea sa, care a avut loc cu 2 luni inainte…