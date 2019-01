Stiri pe aceeasi tema

- Handbalista Cristina Neagu a anuntat miercuri, pe pagina sa de Facebook, ca a fost operata cu succes la genunchiul drept, in Belgia, in urma rupturii de ligament incrucisat anterior suferita la Campionatul...

- Cristina Neagu a postat imediat dupa operatie o fotografie pe Facebook si a transmis un mesaj pentru fani. "M-am trezit cu zambetul pe buze! Totul a decurs bine și de acum inainte cu toata forța spre revenire! Va mulțumesc pentru mesaje și sprijin!". CSM Bucuresti, ANUNT OFICIAL legat…

- Handbalista Cristina Neagu, de la CSM Bucuresti, va fi supusa, astazi, unei interventii chirurgicale in Belgia, in urma rupturii de ligament incrucisat anterior suferita la Campionatul European din Franta. Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2010, 2015 si 2016, s-a accidentat la genunchiul…

- Handbalista echipei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, va fi supusa, miercuri, unei interventii chirugicale in Belgia, in urma rupturii de ligament incrucisat anterior suferita la Campionatul European din Franta. Neagu a facut, marti, anuntul pe pagina sa personala de Instagram. "Dragilor, astazi plec in…

- Handbalista Cristina Neagu a plecat astazi in Belgia, acolo unde maine va fi operata la genunchiul drept, afectat de o rupere a ligamentelor incrucișate produsa in timpul meciului Romania - Ungaria de la Campionatul European gazduit de Franța la sfarșitul anului trecut. "Dragilor, astazi plec in Belgia,…

- 'Am citit stirea referitoare la interviul presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, acordat unei publicatii germane. As face cateva scurte comentarii. Constat ca s-a declansat campania electorala pentru Parlamentul European. Mai 2019 nu este departe. Romania este 'din punct de vedere…

- Cristina Neagu, cea mai buna handbalista a lumii in 2010, 2015 si 2016, a suferit o ruptura a ligamentului incrucisat anterior si va rata ultimele doua meciuri ale Romaniei la Campionatul European de handbal feminin din Franta – EHF EURO 2018. ”Din pacate, diagnosticul Cristinei a fost confirmat: ligament…

- "Zilele acestea, medicii care au terminat rezidentiatul sustin examenul ca sa devina medici specialisti. Pe cine a pus oare Universitatea de Medicina si Farmacie presedinte al uneia dintre comisiile de oftalmologie? Pe Marian Burcea. Acel Marian Burcea, fost presedinte CNAS, pe care DNA l-a trimis…