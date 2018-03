Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a operat de curand o schimbare radicala in sistemul de invațamant. Care ii vizeaza mai mulți pe parinți decat pe elevi. Și anume, inscrierea la ora de Religie a elevilor care vor sa urmeze aceasta disciplina se va face o data, pentru toata perioada de scolarizare…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a simplificat, din data de 8 martie, inscrierea in Spațiul Privat Virtual (SPV). Astfel, formularul C800 „Cerere de aderare la Spatiul Privat Virtual pentru posesorii de certificat digital calificat” a fost inlocuit de formularul on-line disponibil la adresa …

- In cazul unei mașini care și-a schimbat proprietarul, noul deținator este cel care trebuie amendat pentru circularea pe drumurile publice fara rovinieta valabila, nu vechiul deținator. Așa a decis astazi Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), subliniindu-se ca vechiul proprietar trebuie sa dovedeasca…

- Modificari majore la orele de liniște ce trebuie respectate de catre romani au fost adoptate astazi de Senat printr-un proiect de act normativ. In esența, senatorii au votat pentru schimbarea intervalului orar de liniște aflat acum in vigoare, dar și pentru introducerea unor ore de liniște specifice…

- Marian Paun a fost eliberat, miercuri, din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii pentru Reforma Feroviara, in locul lui fiind numit Gigi Gavrila, conform deciziilor premierului Viorica Dancila, publicate miercuri in Monitorul Oficial. 'Avand in vedere propunerea formulata…

- Fostul proprietar al unei mașini nu poate fi amendat daca noul proprietar circula cu mașina fara sa achite rovinieta, a stabilit astazi ICCJ prin Decizia nr. 4/2018, ce a fost data dintr-un recurs in interesul legii. Aceasta va deveni obligatorie, pentru toate instanțele din Romania, odata cu apariția…

- INSCRIERI CLASA PREGATITOARE 2018-2019: Inspectoratele școlare județene au publicat listele cu circumscripțiile școlare, conform metodologiei de inscriere in clasa pregatitoare. Este vorba despre strazile arondate fiecarei școli in parte. Astfel, parinții pot afla care este școala de circumscripție,…

- O propunere legislativa pentru modificarea unor acte normative va ajunge la votul deputatilor cu propunere de adoptare si prevede introducerea unui nou mod de recompensare financiara a militarilor si politistilor. Pentru a se putea aplica, acest proiect de act normativ are nevoie de votul Parlamentului,…

- ORA DE VARA 2018: Propunerea legislativa pentru abrogarea Ordonantei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vara si a orei oficiale de vara pe teritoriul Romaniei, inregistrata recent la Senat pentru dezbatere, ar putea aduce schimbari privind ora folosita pe timp de vara. Pentru a…

- Conform unui ordin semnat de presedintele CNAS, Razvan Vulcanescu, care va intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, responsabilitatea traducerii in limba romana a documentelor medicale de catre un traducator autorizat va reveni casei de asigurari de sanatate la care se depune cererea…

- Parte dintre agentii economici din Romania sunt obligati sa aplice, incepand cu 1 martie, sistemul de plata defalcata a TVA. Altii o vor face doar daca vor considera ca ii avantajeaza. Iata ce trebuie sa stie agentii economici platitori de TVA, dupa ce in Monitorul Oficial din 28 februarie…

- „Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil, aseara, azi noapte, azi dimineata si pana in acest moment, in legatura cu masurile care se impun, avand in vedere ca toate informatiile din partea ANM s-au confirmat pana…

- Propunerea legislativa privind sustinerea eliminarii autovehiculelor poluante, cu vechime mai mare de 12 ani si acordarea de voucher valoric, in suma de 4.500 de lei, pentru achizitia de panouri solare, centrale termice cu coeficient de poluare redus si surse alternativ/ecologice a fost pusa de curand…

- Gheorghe Popescu a fost eliberat, la cerere, din functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial, noteaza Agerpres. Acestuia i-a fost acordata calitatea de consilier onorific al…

- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Proiectului de ordin al MEN privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul școlar 2018-2019, pus recent in…

- Va informam ca in 7 februarie a fost publicat in Monitorul Oficial cu numarul 119, ordinul comun al Ministerului Agriculturii si al ANAP cu privire la procedura si criteriile de demararea a achizitiilor publice pentru produse de panificatie, produse lactate si fructe in scoli. In momentul de fata urmeaza…

- Decizie uluitoare a autoritaților locale din Țandarei. Aleșii orașului au facut demersurile pentru obținerea autorizațiilor necesare demararii unui proiect pe cat de ambițios, pe atat de inutil. Concret, Primaria Țandarei vrea sa amenajeze un cabinet medical școlar in inima Cartierului Strachina, zona…

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Laurentiu - Teodor Mihai a fost eliberat din functie la cerere. incepand cu data de 1 februarie, conform unei decizii publicate vineri in Monitorul Oficial.

- Daca nu au panouri de avertizare, cluburile, hotelurile și restaurantele pot fi amendate. De ieri! Firmele care dețin cluburi, restaurante, hoteluri și alte spații asemenea care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa…

- Firmele care dețin cluburi, restaurante sau hoteluri, printre multe altele, ce funcționeaza fara a fi autorizate pentru securitatea la incendiu vor risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa autorizației. Concret, aceste companii vor trebui, conform unui act normativ, sa afișeze…

- N. Dumitrescu Printre ultimele hotarari semnate de catre fostul premier Mihai Tudose se numara si cea care are legatura cu prima comuna europeana din Prahova. Este vorba despre actul normativ publicat in Monitorul Oficial din data de 18 ianuarie, in care este descris modelul steagului comunei Cornu.…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune, referindu-se la cazul profesorului de Religie acuzat de o eleva ce se masturba in timpul orei, ca trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp pentru ca acum, in cazul…

- Agentia de Plati si interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in urma publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern nr. 7/2018 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2017, s-au stabilit cuantumurile aferente…

- Legea care permite șterge anumitor datorii legate de vanzarea imobilelor sau de activitațile agricole intra in vigoare duminica. Potrivit avocatnet.ro, legea 29/2018 a fost publicata joi in Monitorul Oficial si isi face efectul la trei zile dupa. Documentul prevede, mai intai, anularea unor…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului Calin…

- Legea 29/2018 a fost publicata joi in Monitorul Oficial si prevede, mai intai, anularea unor datorii legate de vanzarea caselor de catre persoane fizice dezvoltatori imobiliari. Concret, ștergerea se face deoarece Fiscul nu are o abordare unitara, uneori include aceste venituri in categoria celor obtinute…

- Ioana Andreea Lambru a fost numita in functia de secretar general al Guvernului, printr-o decizie semnata de premierul Mihai Tudose, publicata marti in Monitorul Oficial. Aceasta detinea functia de secretar general adjunct al Guvernului. Ea o va inlocui in functie pe Roxana Cezarina Banica.…

- Prin Legea 258/2017, publicata deja in Monitorul Oficial, clienții bancilor nu vor mai trebui sa plateasca o serie de comisioane bancare, incepand din data 27 ianuarie 2017. Vor disparea, astfel, comisioanele percepute pentru deschiderea și inchiderea unui cont bancar de plati cu servicii de baza,…

- Romanii care au de recuperat taxa auto o pot face depunand o cerere in acest sens pana pe 31 august 2018, orice cerere depusa ulterior, nemaifiind solutionata prin restituirea taxei, reiese dintr-un ordin publicat in Monitorul Oficial. “Fac obiectul prezentei proceduri sumele de restituit reprezentand…

- Ministerul Educației vrea ca elevii de liceu - profilul Real - sa studieze Educație artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animație. Concret, Ministerul Educatiei Nationale si Institutul de Stiinte ale Edu...

- La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), mașinile vor trece sau nu de verificare in funcție de gravitatea defectelor pe care le au , potrivit unui act normativ care a aparut recent in Monitorul Oficial. Concret, autovehiculele vor putea trece de inspecție cel mult cu defecte minore, iar daca va…

- Dupa ce in urma cu putin timp a iesit la iveala ca utilizatorii de telefoane iPhone pot obtine o crestere sesizabila a performantelor inlocuind la cerere acumulatorul inca functional, Apple vine cu un raspuns care nu face decat sa alimenteze speculatie privind strategia companiei de a „planifica invechirea…

- ersoanele care iși acopera fața atunci cand se afla intr-o instituție de invațamant vor risca amenzi drastice, ce pot ajunge la cateva zeci de mii de lei. Masura, prezenta intr-un proiect de act normativ inregistrat recent la Camera Deputaților pentru dezbatere. Concret, proiectul de…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, in Comisia Iordache, ca ministerul sau a redactat proiectul de transpunere a Directivei Parlamentului European privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces si ca proiectul a fost adoptat de Guvern, inainte de a fi trimis Legislativului…

