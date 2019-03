Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici sustine ca a fost provocat de Opoziție sa foloseasca termeni jignitori la adresa parlamentarului liberal Florin Cițu. Ministrul spune ca guvernul a fost acuzat ca fura, mentionand ca in acel context l-a numit pe senator 'urat si prost'. Teodorovici admite ca ar fi putut 'sa foloseasca…

- Ministerul Finantelor Publice a publicat o noua Strategie fiscal-bugetara pentru perioada 2019-2021, care prevede un deficit al bugetului general consolidat de 28,249 miliarde lei, respectiv de 2,76% din PIB (cash), fata de 26,118 miliarde lei (2,55% din PIB) varianta anterioara, din februarie. PIB-ul…

- Pe 25 februarie, membrii din Comisia buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat au votat majoritar sa amane aprobarea OUG 114. Amanarea a fost facuta la cererea lui Teodorovici, care a venit in comisie si a spus ca pozitia Guvernului e sa discute in perioada imediat urmatoare propunerile…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a spus luni, in Parlament, in contextul in care economistul-sef al BNR Valentin Lazea a anuntat ca administratorii de pensii private se gandesc sa se retraga din Romania, ca acesta nu poate sa reprezinte pozitia oficiala a BNR si ca anuntul nu este o abordare…

- Guvernul se reuneste vineri in sedinta saptamanala, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarari si memorandumuri. Este de asteptat ca Executivul sa aprobe vineri si proiectul bugetului de stat pe anul 2019, asa cum au anuntat deja atat premierul Viorica Dancila, cat si ministrul Finantelor,…

- Bugetul de stat pe 2019 ar trebui sa intre, vineri, in dezbaterea Guvernului. Desi nu se afla pe ordinea de zi oficiala, anuntata de Executiv, ministrul Eugen Teodorovici spune ca aceasta va fi adoptat, si trimis in regim de urgenta in Parlament. Bugetul pe 2019 nu este gata, desi ne aflam deja in luna…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca poate avea trei consecinte declaratia ministrului Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, privind faptul ca ministerul de resort a decis sa nu se mai finanteze prin imprumuturi de la banci, ci sa foloseasca banii din rezerva de stat. "Eugen Teodorovici trebuie…

- 'Sustin, ca ministru de Finante, achizitionarea unei astfel de aeronave. Este un lucru de bun simt. Sunt ministri de Finante care vin la Bruxelles la intalniri cu aeronave personale si sunt ministri de Finante. Nu spun ca ar trebui sa aiba ministrul de Finante, dar mi se pare normal si de bun simt,…