Cum se repara Cazinoul din Constanta: Organizatorii Neversea au strans donatii pentru materiale, iar firma lucreaza gratuit

- Soferii care vin in Capitala isi vor putea lasa masinile in parcarea de la Straulesti incepand din noiembrie, pentru a lua metroul, tariful fiind de un leu pe ora, a declarat, miercuri, Dumitru Sodolescu, directorul general al Metrorex, prezent la o conferinta pe teme de profil. "Lucrarile…

- Traficul rutier este restrictionat, vineri dimineata, pe autostrada A1, in zona localitatii Saliste, sensul de mers Sebes-Sibiu, dupa ce o autoutilitara incarcata cu materiale textile si un autoturism au luat foc, la o distanta de 300 de metri una fata de cealalta. Potrivit informatii oferite…

- Un barbat care a participat la protestul din 10 august si a fost identificat printre cei violenti a fost retinut, marti dupa amiaza. "In data de 10 august 2018, inculpatul I.L.G., in timp ce se afla in Piata Victoriei din Bucuresti, sector 1, in timpul unui manifestatii publice, alaturi de…

- Ion Tiriac sustine ca unul dintre cei mai bogati oameni din lume, seicul Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, a promis "investitii nelimitate" in Romania. Astfel, planul lui Tiriac de a deschide o universitate de sport in tara noastra are sanse sa fie realizat cu petrodolarii din Emiratele…

- Autoritatile din Constanta au dat peste 150.000 de euro pentru trei toalete publice din oras, dar care momentan nu pot fi folosite. Pe langa cei 150.000 de euro s-au mai dat si 20.000 de euro pentru dotarile din interiorul toaletelor, arata Info Sud Est. Amenajarea toaletelor a facut…

- Modernizarea stadionului Giulesti a intrat in impas dupa ce companiile interesate sa efectueze lucrarile de reconstructie au trimis oferte mai mari decat ceea ce bugetase Compania Nationala de Investitii. Concret, CNI a stabilit un cost de 26 de milioane de euro pentru noul Giulesti, insa…

- Unul dintre cele mai cunoscute stadioane din Romania, Ghencea, va deveni in scurt timp istorie pentru ca vor incepe lucrarile de demolare. Primaria Sectorului 6 a emis avizul pentru demolare, iar Compania Nationala de Investitii, proprietarul temporar al arenei, va transmite luni ordinul privind…

- Marte se va afla marti seara cel mai aproape de Pamant fata de ultimii 15 ani. Planeta Rosie se va afla la 57,6 milioane km apropiere de Terra, conform ABC News. In aceasta perioada, Planeta Rosie este mai luminoasa si stralucitoare decat de obicei. Vineri, Marte si Soarele se vor…