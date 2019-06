Stiri pe aceeasi tema

- GERMANIA U21 - ROMANIA U21 // Putem ajunge la lovituri de la 11 metri in semifinala de la Euro 2019 cu Germania, unde Ionuț Radu e as in momente critice. Nici executanții nu stau rau. Romania U21 va juca impotriva Germaniei U21 in semifinalele EURO 2019, joi, 27 iunie, de la ora 19:00, ora Romaniei.…

- Ministerul Finantelor se afla in plina efervescenta a operatiunilor cu titluri de stat. Leul s-a apreciat pe termen scurt acum, gratie succesului emisiunilor statului, iar dobanzile pe interbanncar la trei si sase luni au stagnat. Insa, din septembrie, lucrurile se vor schimba, zic analistii. Lichiditatea…

- Suprafata de teren agricol exploatata de persoane fizice si juridice straine era de 422.000 hectare, la finele anului 2018, fiind inregistrate 793 de persoane care utilizau aceste terenuri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza Agerpres.Citește…

- Cantaretul Aurelian Temisan a venit la sectia de votare de la Colegiul National "Ienachita Vacarescu" direct de la aeroport, cu bagajul la purtator. El a sustinut un concert in Germania si s-a intors in tara in cursul dupa-amiezii. Atat in interiorul sectiei, cat si in afara acesteia a avut parte de…

- Star Assembly, subsidiara de la Sebeș a concernului german Daimler, a atins un prag remarcabil in istoria transmisiei 9G-Tronic in Romania: peste 2.000.000 de unitați de la startul producției. Fiind prima cutie automata in noua trepte din lume, 9G-Tronic a fost lansata in anul 2013 in Germania și este…

- Structurile de coordonare ale UNESCO si Retelei Geoparcurilor Internationale au reconfirmat oficial statutul de sit international, pe urmatorii patru ani, pentru Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului. Geoparcul a primit „cartonas verde” si recunoasterea oficiala de membru al retelelor Globala si Europeana…

- Peste 50% dintre romanii care vin acasa de sarbatori au ca punct de plecare aeroporturi din Marea Britanie, Germania si Italia. In 2018 s-a inregistrat o crestere cu 30% a vanzarii biletelor de avion in perioada Pastelui ce au avut ca destinatie finala Romania, iar procentul se pastreaza si in 2019.

- La Salonul de motociclete, accesorii si echipamente (SMAEB), care are loc in acest weekend la Romexpo, un bucureștean și-a expus o bijuterie pe doua roți. Totul a plecat de la o simpla discuție, dar dupa 9 luni de munca și-a vazut visul implinit! Un Harley-Davidson nou-nouț, dezmembrat bucata cu bucata…