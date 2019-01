Stiri pe aceeasi tema

- Politistii clujeni fac un apel public pentru identificarea unei persoane banuite de inșelaciune prin metoda “Accidentul”. Cei care au informatii cu privire la identitatea persoanei din imagini, sunt rugati sa apeleze numarul unic de urgenta 112. Miercuri, 12 decembrie, in jurul orei 03:33, persoana…

- La data de 12.12.2018, în jurul orei 03:33, persoana vatamata, o femeie de 77 ani, din Cluj-Napoca a fost contactata pe telefonul fix de catre o persoana necunoscuta, care folosind o calitate mincinoasa, i-a adus la cunoștința faptul ca fiica ei a suferit un accident, cazând pe…

- Politia Romana trage un semnal de alarma. Metoda accidentul, escrocheria care a lasat mii de romani fara toti banii din casa, a revenit in forta, scrie a1.ro. Citeste si METODA ACCIDENTUL. Sotul a intrat pe usa exact cand escrocii ii explicau femeii despre accidentul lui grav. Ce a urmat…

- Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Onesti cerceteaza 2 persoane care ar fi incercat sa obtina 10.000 de euro prin metoda ,,accidentul”, de la batrana de 80 de ani, din comuna Barsanesti.

- Ionut Trifan a primit o pedeapsa de 1 an si 8 luni de inchisoare, Toader si Mihai Colac cate 3 ani si 4 luni in timp ce Elena Moloman a fost condamnata la 2 ani de inchisoare cu suspendare. 12 persoane au avut calitatea de victime in acest dosar, acestea fiind pacalite de cei trei barbati, care au comis…

- Politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Targoviste, in colaborare cu politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Ialomita, au organizat si surprins in flagrant doi barbati, imediat dupa comiterea unei infractiuni de inselaciune prin metoda ”accidentul”.

- Doi escroci au fost retinuti noaptea trecuta dupa ce au inselat un barbat din Belint prin metoda accidentul. IPJ Timis a anuntat ca pentru prinderea celor doi soti din Medgidia au fost alertate toate echipajele de politie din cadrul Sectiei 5 Rurale Belint, dar si politistii orasului Recas. Cei doi…

- Politistii atrag atentia ca in cazul unor accidente rutiere nu trebuie oferite sume de bani sub nicio forma. De asemenea, persoanele sunate pentru a li se cere bani trebuie sa apeleze imediat la telefonul de urgenta 112.