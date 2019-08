Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite tulbura apele in toata lumea. A provocat scaderea burselor din toata lumea dupa ce le-a ordonat companiilor americane sa se retraga din China, in urma razboiului comercial pe care tot el l-a inceput. A impus taxe pe importuri chinezesti, iar Beijingul i-a raspuns cu aceeasi…

- Puțina distracție in cuplu s-a terminat teribil pentru doi tineri. Cei doi s-au lasat purtați de aburii de pasiunii, chiar in public, iar acest lucru aproape ca il va costa viața pe unul dintre amorezii infierbantați.

- Pentru ca pepenele rosu sau lubenita, cum i se spune in Oltenia, inca mai este la vanzare va propunem o dulceata fina, rafinata, cu o aroma incredibila din acest fruct, dupa o reteta din celebra carte de bucate a Sandei Marin.

- Putina lume isi mai aminteste ca in tara noastra a fost implementat, in 2011, un un sistem de alertare in cazul disparitiei sau rapirii minorilor - Alerta Rapire Copil". Deviza sa este 'Fiecare secunda conteaza'. Acesta a fost folosit o singura data. Sistemul a fost promovat pentru putin timp, iar de…

- Vinul, consumat sec sau sprit, este, fara indoiala, una dintre bauturile preferate ale barbatilor, mai ales in aceasta perioada a anului. Numai ca, uneori, consumul acestei licori ii poate indemna pe unii sa faca gesturi trasnite. Un fost mare fotbalist roman a fost protagonistul unor momente uluitoare,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, l-a criticat dur pe ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, pentru situația de la aeroportului Otopeni și arata ca este singurul aeroport din lume fara carucioare de bagaje. In replica, Razvan Cuc arata ca s-au achiziționat de urgența 150 de carucioare și s-au facut…

- Managerul Spitalului Judetean Constanta, Catalin Grasa, sustine in aceste momente o conferinta de presa referitoare la meniul pe care il primesc pacientii internati in cadrul SCJU si nemultumirile aparute in spatiul public in ultima perioada.In urma anchetei interne demarate, s a stabilit ca produsele…

- In agricultura este aproape imposibil sa contabilizezi riguros investițiile facute, iar succesul sau eșecul afacerii nu este cert decat pe ultima suta de metri. Putem spune ca este o regula care se aplica indiferent de ramura de activitate. Pe deplin conștient de aceasta stare de fapt, Florin Mocanu,…