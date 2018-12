Stiri pe aceeasi tema

- Lapte ecologic, cu proprietați terapeutice, care sa te faca sa dormi mai usor, lansat pe piața de o firma din județul Alba! Farmacistul Mihai ... The post Lapte ecologic, cu proprietați terapeutice, care sa te faca sa dormi mai usor, lansat pe piața de o firma din Alba appeared first on Ziarul Unirea…

- Mulți dintre noi au auzit ca usturoiul face bine la sanatate. Dar cat de bine? Știați ca usturoiul are așa de multe proprietați terapeutice și nutritive incat pe drept cuvant poate fi numit un aliment miraculos? 1.

- Samanța de chimen negru este un aliment care stimuleaza puternic intregul sistem imunitar și este un ucigaș natural al celulelor canceroase, scrie exquis.ro.Chimenul este un condiment aromatic foarte apreciat in arta culinara. Este presarat pe paine, precum și pe unele branzeturi tari, carora…

- Folosita in gastronomie, mai ales in Italia si Spania, dar si ca planta ornamentala, anghinarea este utilizata si in scop medicinal, peparatele din aceasta planta fiind considerate remedii naturale excelente in tratarea si vindecarea afectiunilor hepatice, afectiunilor circulatiei sangvine sau renale.

- Rostopasca, planta recomandata de fitoterapeuti, in uz intern, sub forma ceaiurilor, si-a demonstrat eficienta pentru o serie de afectiuni, de la indigestie, diskezie biliara si dispepsie, pana la pancreatita, boli de ficat, herpes si chiar cancer. Planta are insa si recomandari in uz extern.

- Nu exista masa copioasa fara gustoasele gogonele sau muraturi, pe care gospodinele le pregatesc in fiecare toamna. Pentru ca muratura sa iasa perfecta conteaza foarte mult sa alegi gogonele ferme si netede, fara urme de lovituri sau fisuri.

- De la mur, se folosesc in general frunzele in scop terapeutic. Si fructele au calitati tamaduitoare, dincolo de aportul incontestabil de vitamine si minerale pe care il aduc organismului. O forma in care fructele si frunzele pot fi combinate in scop terapeutic este pulberea.

- Ariana Grande a decis sa vorbeasca despre decesul fostului sau iubit, Mac Miller, la o saptamana dupa ce acesta a fost gasit fara viața in locuința sa din Studio City, California. Cantareața americana, in varsta de 25 de ani, a afirmat, prin intermediul unei postari pe Instagram, ca l-a adorat pe Miller…