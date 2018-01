Stiri pe aceeasi tema

- Ingrediente: Pentru rulouri: 200 g unt, 200 g faina, 1 praf sare, 200 g zahar, 9 albușuri Pentru crema: 600 g ciocolata neagra, 400 ml smantana pentru frișca Mod de preparare: Mixezi untul cu zaharul pana obții o compoziție pufoasa. ...

- Una dintre cele mai importante stiri la nivel mondial ale acestui inceput de an au in prim-plan Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), care vor debuta pe 9 februarie. Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, a vorbit in prima zi a anului 2018 despre posibilitatea participarea…

- Printul Harry a refuzat participarea la una dintre obiceiurile traditionale ale Casei Regale a Marii Britanii, organizate in a doua zi de Craciun de catre regina Eliza¬beth a II-a si printul consort Philip, pentru a-i face pe plac logodnicei lui Meghan Markle.

- Google intocmește la sfarșitul fiecarui an o lista cu cele mai cautate cuvinte sau expresii in funcție de domeniu. Iata care a fost cea mai cautata rețeța anul acesta. Topul cu cele mai cautate rețete din 2017 dezvaluie ca oamenii au fost intersați de retete cu dovlecei zucchini, de pui cu parmezan,…

- Dupa ce a vrut sa vanda prin licitatie castelul de la Comlod, care a apartinut familiei nobiliare Teleki, in speranta ca ar putea fi salvat de la pierire, imobil care s-a dovedit ca nu-l vrea nimeni, Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud incearca acum o ultima solutie pentru salvarea monumentului istoric.…

- Un sat antic despre care se crede ca reprezinta una dintre cele mai vechi asezari umane din America de Nord a fost descoperit in timpul unei excavatii pe o insula marginasa din British Columbia.

- Politia antiterorista britanica a arestat marti, in nordul Angliei, patru barbati suspectati de planuirea unor atacuri teroriste, relateaza dpa. Cei patru suspecti, cu varste intre 22...

- PIFTIE DE CURCAN, ingrediente: carne de curcan, bucati cu tot cu piele si os (aproximativ 2 kilograme de bucati diverse: 1 pulpa, spate, gat, osul pieptului)apausturoi2 foi de dafin1 lingura rasa cu boabe de pipersareoptional, zarzavat de supa: 1 ceapa, 1-2 morcovi,…

- Proiectele de finanțare depuse la Oficiul județean al AFIR insumeaza 85 de milioane de euro Proiectele cu finanțare din fonduri europene și guvernamentale prin Programul Național de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014 – 2020 depuse in anul 2017 in județul Bacau aduc 85 de milioane de euro beneficiarilor publici…

- De ce ai nevoie pentru turta dulce 100 g unt100 g zahar brun1 lingurița ghimbir1 lingurița scorțișoara½ lingurița sare½ lingurița bicarbonat de sodiu420 g faina1 ou100 g miere1-2 linguri apa receCum se prepara turta dulceMixezi untul cu…

- Prefectul județului Gorj, Ciprian Florescu, soția acestuia, Codruța Florescu, director al Palatului Copiilor Targu Jiu și fetița lor s-au desprins pentru cateva zile de grijile cotidiene și au plecat intr-o minivacanța. Conform postarii de pe pagina personala de socializare a Codruței Florescu,…

- Cozonacul nu va lipsi de pe mesele de Craciun ale romanilor si, ca de fiecare data, gospodinele se vor intrece in retete care de care mai speciale. PUTEREA va propune sa incercati si reteta celebrului Chef Scarlatescu pentru ca acesta promite un desert pufos si delicios asa cum n-ati mai gatit pana…

- Vrei sa faci pastrama de capra la tine acasa? Incearca aceasta reteta traditionala de la Isverna, o localitate din zona montana a Mehedintiului, care se gaseste intr-o culegere de retete semnata de Narcisa-Alexandra Stiuca, „Ospat cu gust de Mehedinti”.

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o atentionare Cod Galben de ninsori valabila pentru zona de munte a judetului Suceava. Potrivit acesteia, pana la ora 23,00 la altitudini de peste 1700 de metri, se vor semnala ninsori insoțite de vant, cu viteze la rafala de peste 90…100 de…

- Meik Wiking este fondator al Institutului pentru cercetarea fericirii (Copenhaga) si autorul bestseller-ului „Mica Enciclopedie Hygge: Reteta daneza a fericirii”, aparut la editura Litera. Anul acesta a venit in Romania, la Targul de carte Gaudeamus, pentru lansarea celei de-a doua carti, „Mica Enciclopedie…

- In prezent, este un loc in dezvoltare, plin cu depozite, dar acum mai bine de 2.000 de ani, in Epoca Fierului, locuitorii tineau ceremonii si festivitati, conform descoperirilor arheologilor care au scos la iveala o colectie de artefacte, dintre...

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 48 de ore, ca urmare a precipitatiilor prognozate, cedarii apei din stratul de zapada si propagarii se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile…

- Leguminoasele - fasolea, soia, nautul, lintea, arahidele sunt bogate în minerale, însa, potrivit dr. Amanda Rose, psiholog si cercetator din SUA, organismul nostru asimileaza aproximativ jumatate din cantitatea nutrientilor.

- Productia de mere este un adevarat brand pentru o comuna din nordul Moldovei. La Curtesti, in judetul Botosani, exista o adevarata cultura si traditie a cultivarii merelor. Traditia este pastrata si astazi inclusiv de pomicultori tineri. Merele de la Curtesti au ajuns faimoase in zona de nord a Moldovei.

- Pe ordinea de zi a ședinței Colegiului Prefectural organiyat la nivelul judetului Teleorman, convocata miercuri, 29 noiembrie 2017, au figurat mai multe puncte, dezbatute in prezența prefectului judetului Teleorman, Florinel Dumitrescu. Intalnirea a avut loc in sala mare de sedinte din sediul Palatului…

- E iarna in toata regula in nordul montan al județului Buzau. Peste 200 de localitați au ramas fara energie electrica marți dimineața, din cauza vantului puternic, asta in timp ce peste intregul peisaj s-a așternut o patura groasa de nea. [...] citește mai mult Post-ul FOTO: A nins abundent in nordul…

- Ana Bejan, fost prefect al fostului judetul Aoroca, a primit, astazi, titlul de cetatean de onoare al judetului Buzau, din partea presedintelui Consiliului Judetean, Petre Emanoil Neagu. Presedintele CJ i-a oferit profesoarei Ana Bejan un cadou simbolic si a felicitat-o pentru indarjirea pentru care…

- In Romania sunt sate intregi unde oamenii nu muncesc. Sunt platiti de stat sa stea degeaba. Sunt asa numitii asistati social. Sunt aproape 250.000 de romani, cat intreaga populatie a unui judet de marimea Mehedintiului sau Ialomitei. Situatia pare fara iesire de ani de zile.

- Cremoasa, delicioasa și sanatoasa, aceasta rețeta de orez brun cu ciuperci necesita puține cunoștințe de gatit. Ingredientele prezentate mai jos ajung pentru 4-6 porții, timpul de gatire fiind de aproximativ 20 de minute. Iata ce pași trebuie sa urmați pentru a face acest preparat in propria bucatarie!…

- In urma publicarii unui material pe Digi24.ro in care se arata birocrația inutila folosita de Poșta Romana in raport cu clienții, instituția de stat a decis sa renunțe la o procedura veche de 40 de ani - aceea de a cere adeverința de la locul de munca unei persoane care dorește sa primeasca un colet…

- Toata lumea iubeste ketchupul, acest produs care inainte de 1989 era total necunoscut la noi. Parintii sau bunicii nostri se uitau la noi ciudat cand ne vedeau turnand ketchup peste cartofi prajiti. Astazi este unul din cele mai folosite alimente.

- In primele noua luni ale acestui an, I.T.M. Covasna a efectuat 684 de controale, la 672 de agenți economici. Conform datelor furnizate de catre I.T.M. Covasna, cei 7 inspectori de munca din cadrul instituției, compartimentul Securitate și Sanatate in Munca, au efectuat cu 128 mai multe controale, in…

- Publicistul gorjean Dorin Brozba va lansa in 2018 o carte dedicata interpretei de muzica populara Domnica Trop, rapsod din localitatea Isverna, judetul Mehedinti, care a primit titlul de „Tezaur Uman Viu al Romaniei" din...

- Meteorologii anunta o usoara incalzire a vremii, dar numai pentru o zi. La finalul saptamanii se vor inmulti precipitatiile, iar ciclonul Olaf, care vine din nordul Europei, va trece duminica pe la periferia Romaniei. Norii vor ramane putini in nordul extrem, dar in rest, vor continua sa domine cerul…

- Prepari budinca cu ciocolata alba conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi o lași la racorit și o mixezi cu branza mascarpone. Torni un strat de crema in fiecare pahar și nivelezi. Bați frișca tare, o pui in poș și decorezi fiecare pahar. Dai tiramisu la rece cateva ore. Cum se face…

- Finantat in cadrul unei campanii Indiegogo, NOCABLE suporta tehnologia de incarcare Qi wireless, fiind compatibil cu numeroase modele smartphone deja lansate, printre care si iPhone X. Desi utilitatea unui power bank este de necontestat, nevoia de a pastra legatura cu dispozitivul alimentat printr-un…

- Prefectul județului Valcea, Florian Marin, a organizat astazi, 9 noiembrie, incepand cu ora 8.30, o intalnire de lucru ce a avut ca tema de discuții, reducerea accidentelor pe raza județului. La aceasta ședința desfașurata la sediul Instituției Prefectului, au participat: ...

- Se zice ca o data se duse un oltean la Poarta Raiului și era obiceiul pe atunci ca cine venea in Rai sa aduca și el cate ceva pentru masa sfinților și a lui Dumnezeu. Da' olteanul nostru s-a dus...

- Nicolai Tand și-a deschis restaurant, cu mancare buna și gustoasa, accesibila tutror. Preparatele din meniu și-au pastrat gustul mancarurilor romanești, gustul copilariei și al meselor in familie, avand in plus o savoare aparte oferita de stilul celebrului Chef. Gogoși de casa, orez cu lapte și dulceața,…

- La Pavilionul Multifuncțional al Muzeului Regiunii Porților de Fier a avut loc evenimentul de lansare a celor trei volume rezultate din proiectele “Gust și Estetica Tradiționale – GET” și “Palatul Pleșa – neoclasic și țarani”. Volumele “Palatul Pleșa – moștenirea culturala in comunitate”, “Ospaț cu…

- Polițiștii din Turda au reținut, pentru 24 de ore, doi barbați banuiți de comiterea unui furt din autovehicul. Pentru probarea activitații infracționale, au fost efectuate percheziții pe raza județului Mureș. La data de 1 noiembrie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului…

- Echipa de Cupa Davis a Romaniei a pierdut cu 0-5 intalnirea cu Israel, dupa ce Nicolae Frunza a pierdut și ultimul meci al disputei cu Edan Leshem, scor 4-6, 7-6(3), 2-6. Celalalt roman care a jucat duminica, Vasile Antonescu, a fost invins și el de Mor Bulis, scor 7-6(4), 6-3. Vineri au mai avut loc…

- Atunci cand vrei sa iti impresionezi prietenii si familia cu un preparat deosebit, la ocaziile speciale, incearca aceasta reteta de pui umplut cu ciuperci si ficatei, la cuptor. Iti garantam ca preparatul tau va fi piesa centrala a serii si va atrage privirile tuturor invitatilor de la masa ta.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o informare meteorologica de vant puternic, ninsori viscolite și strat consistent de zapada in sud-vestul și nordul județului Alba, in intervalul 29 octombrie, ora 10:00 – 30 octombrie, ora 23:00. Astfel, de duminica dimineața (29 octombrie) vantul va avea…

- Ca urmare a aparitiei unor cazuri de pesta porcina africana in judetul Satu Mare, și la nivelul județului Buzau, precum și in celelalte județe a fost instituita canatina și au fost luate mai multe masuri care sa impiedice raspandirea bolii de catre Agentia Nationala Sanitar Vaterinara si pentur Siguranta…

- Doi porci mistreti morti au fost gasiti, miercuri, pe o plaja din nordul statiunii Mamaia, autoritatile intervenind pentru ridicarea lor, iar corpurile au fost duse la un laborator sanitar-veterinar pentru a se stabili cauza mortii. Potrivit Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral, reprezentantii…

- Avertizare meteo COD GALBEN valabil in intervalul 23 octombrie, ora 10:00 – 24 octombrie, ora 23:00;Din dimineața zilei de luni, 23 octombrie, aria ploilor se va extinde dinspre vest cuprinzand treptat cea mai mare parte a țarii.

- "Atunci cand vorbim despre dezvoltarea Parteneriatului Strategic, comunitatea romaneasca este, pentru mine personal, un adevarat reper. Dumneavoastra contribuiti, fara doar si poate, la promovarea tarii noastre si la consolidarea relatiilor dintre Romania si Polonia", a apreciat Mihai Fifor, vineri,…

- Consilierii județeni sunt convocați joi, 26 octombrie, in ședința ordinara a lunii octombrie. Ședința este programata la ora 9.00, iar pe ordinea de zi se afla 31 de proiecte de hotarare, unele vizeaza rectificari bugetare, altele alocarea sumelor necesare organizarii Zilei Naționale și a sarbatorilor…

- Placinta cu dovleac este foarte sanatoasa si un dulce care poate fi preparat si în perioada de post. Pentru aceasta reteta se pot folosi cu succes foile de placinta cumparate din comert.

- Am facut acesti deliciosi muffins cu malai, porumb si cascaval de vreo doua ori saptamana aceasta si sambata voi pregati 40 de bucati pentru aniversarea fiului unor prieteni. Sunt atat de gustosi, atat calzi cat si reci, cu siguranta sa ii incercati daca va plac gustarile sarate cu faina de malai si…

- La nivelul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vrancea au fost selectați 178 de profesori metodiști, pentru toate disciplinele din programa școlara. Așa cum era de așteptat, cei mai mulți metodiști sunt la invațamantul primar, 40 de cadre, care este urmat de invațamantul preșcolar, unde sunt…

- Orice bucatar adevarat știe ca secretul unui preparat de succes sta nu numai in prospețimea ingredientelor folosite, ci mai ales in ustensilele de bucatarie folosite! Ți-ai imaginat vreodata ca o sa faci o pizza fara ajutorul cuptorului? Rețeta noastra e numai buna pentru pregatit in tigaia Regis Stone…

- Ediția din 2017 a unei curse de mașini propulsate cu energie solara, World Solar Challenge, a debutat in Australia. Un numar de 42 de vehicule vor incerca sa traverseze aceasta țara, din nordul tropical și pina pe țarmul ei sudic, intr-o competiție dificila organizata pe o distanța de 3.000 de kilometri,…

- Glumet, usor sarcastic din fire, cand situatia o cere, și pasionat de motociclete și enduro. Dani Oțil are toate ingrediente retetei de succes, in ochii doamnelor si domnisoarelor. Insa, de curand, "a mai adaugat putina sare, de gust".