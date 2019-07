Stiri pe aceeasi tema

- Rețetele de cheesecake au devenit preferatele gospodinelor in orice sezon, pentru ca sunt atat de versatile și se pot combina cu orice fructe, cu ciocolata și cu diverse sosuri. Iar pentru ca a aparut zmeura pe piața, va invitam sa pregatiți o delicioasa Rețeta de cheesecake cu ciocolata și zmeura.

- Numarul farmaciilor in care se poate prepara un medicament dupa o reteta prescrisa de medic este foarte mic, raportat la numarul total al acestora, insa comparativ cu anii precedenti se constata o usoara crestere. La aceasta ora, in judetul Suceava sunt autorizate 256 de farmacii, dintre care 136 ...

- Pandișpanul este una dintre cele mai simple rețete practicate de gospodine. Un desert foarte pufos, fraged care se topește in gura. Rețeta o puteți folosi și atunci cand doriți sa faceți un tort. Pandișpanul merge uns cu orice crema preferata, puteți adauga fructe sau cacao. Blatul poate fi configurat…

- Cartofii, una dintre cele mai versatile, dar si cele mai obisnuite legume, se pot gati în numeroase feluri. De la banalii dar si absolut deliciosii cartofi prajiti, pâna la cei copti cu unt si ierburi aromate, cartoful este preferat de foarte multa lume.

- Cum se prepara cafeaua turceasca la nisip. Rețeta secreta a turcilor. Cafeaua turceasca la nisip este o adevarata incantare pentru iubitorii acestei licori magice. Vrei sa o savurezi la tine acasa? Iata cum se prepara.

- Dulceața de cireșe este una dintre cele mai indragite deserturi! Perfecta pentru clatite, dar și pentru papanași și chiar ideala de a fi servita goala, ca și desert, aceasta se prepara rapid și nu ai nevoie de un buget mare pentru a cumpara cele necesare.

- In Sambata Mare, gospodinele se "relaxeaza" dupa curatenie si vopsirea oualor stand in bucatarie. Se prepara drobul, friptura de miel, cozonacii si pasca! Dat fiind acest fapt, va propunem cea mai buna reteta pentru pasca cu branza dulce!

- "Babele bucovinene" se prepara in tavi speciale din ceramica mai ales in perioada sarbatorilor pascale si nu lipsesc din cosul cu bunatati care se sfinteste in noapte de Inviere. Reteta este specifica zonelor Campulung Moldovenesc si Breaza.