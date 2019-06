Stiri pe aceeasi tema

- Plantele medicinale au fost utilizate timp de mii de ani pentru prevenirea și vindecarea anumitor probleme de sanatate. Fitoterapia este, insa, una dintre ramurile medicinei care se afla intr-o permanenta evoluție, datorita inovațiilor din domeniul cercetarii științifice.

- Cimbrul, planta al carei nume latinesc thymus inseamna spirit, a fost folosit inca din Antichitate, cand romanii il utilizau ca sa-si purifice camerele si sa aromatizeze branzeturile si lichiorurile. Astazi, datorita aromei sale inconfundabile, este folosit intr-o mare varietate de bucatarii, insa planta…

- Programul Rabla la electrocasnice a fost lansat oficial joi de catre Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului. In cadrul ediției din acest an se pot achiziționa și televizoare și mașini de spalat, pe langa produsele care au fost disponibile in vechea ediție, respectiv mașini de spalat, frigidere și aparate…

- Salvia alba este o planta deosebita, apreciata inca din cele mai vechi timpuri pentru proprietațile ei tamaduitoare și miraculoase. Ea este o planta melifera, originara din California, fiind folosita inca din cele mai vechi tipuri de catre indieni și alte popoare pentru oficierea ritualurilor de purificare…

- Echipa Over4 construieste casa pasiva Over4, cu care va reprezenta Romania anul acesta la Solar Decathlon Europe, cea mai importanta competitie internationala de case solare la nivel european ce va avea loc in Ungaria in iulie 2019. Eficienta energetic, sustenabila si accesibila financiar.…

- Leusteanul, planta mediteraneana cu arome intense, descoperita si folosita pentru prima data ca aliment pe actualul teritoriu al Italiei, inseamna mai mult decat ultracunoscutul condiment. In scop medicinal, planta este utilizata pentru prepararea infuziilor, decocturilor si tincturilor, dar poate fi…

