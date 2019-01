Cum se prepară siropul de păpădie şi ce efecte terapeutice are Banala papadie, una dintre cele mai comune buruieni ce cresc prin gradini sau pe marginea drumului, este recunoscuta in fitoterapie mai ales pentru efectele sale depurative, detoxifiante, remineralizante si nu numai. Cele mai frecvente forme de utilizare sunt ceaiurile (infuzia si decoctul) insa planta poate fi administrata si intr-o forma mult mai placuta - siropul - un preparat eficient in bolile tubului digestiv si cele hepato-biliare. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

