- INITIATIVA…Un grup de motociclisti din IGPR, printre care si seful Serviciului de Politie Rutiera Vaslui, a depus flori la statuia voievodului Stefan cel Mare din Chisinau. Evenimentul a avut loc pe 27 martie, atunci cand s-au implinit exact 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. “Au participat…

- Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anunțat ca va propune Biroului Permanent ca sala de plen a Camerei Deputaților sa iși schimbe numele in „Sala Vasile Stroescu”.

- Expozitie de iepuri si miei, ateliere de creatie pentru copii, program artistic cu Orchestra Nationala "Valahia", Paula Seling si Ovidiu Komornyik and OK Band fac parte din programul propus de Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart- Centrul de Creatie, Arta si Traditie, la targul "Traditii…

- Are succes in cariera, iar acum un an a devenit tatal unui baiețel pe nume Ayan și e mandru tare. Andrei Ștefanescu, impaca bine rolul de artist cu cel de iubit și parinte responsabil. Iar de curand, Andrei a intrat in studio și a inregistrat o piesa impreuna cu Alexxa, o fetița de numai 9 ani.

- Montate de administratia Robu pe Podul Michelangelo pentru a infrumuseta zona, ghivecele cu flori par sa deranjeze o multime de trecatori. In ultimii ani, zeci de persoane au fost amendate de Politia Locala pentru ca au aruncat ghivecele in Bega sau le-au spart. Pe lista se afla si multi cetateni straini,…

- O comanda care a surprins pe angajatii unei pizzerii: O pizza pentru mine si 10 pentru cersetorii si oamenii strazii din Bari. Aceasta comanda online este un exemplu de umanitate cum rar intalnim. Povestea este impresionanta.

- Denisa Nechifor a vorbit la emisiunea ”Rai Da’ Buni”, moderata de Mihai Morar, despre planurile sale, dar a divulgate și ce fel de barbat cauta și alaturi de care ar fi fericita. Vedeta care are o fetița, Rania, cu fotbalistul Adrian Cristea, spune ca iși mai dorește un copil. Doar ca acum vrea un baiețel.…

- La data de 8 martie, dupa cea mai buna tradiție a primaverii in incinta centrului auto Hyundai a avut loc cel mai luminos și colorat eveniment. In cinstea Zilei Internaționale a Femeii s-a organizat un master class pentru crearea compozițiilor din flori vii.

- Copiii de la Colegiul Tehnic Energetic „D. Hurmuzescu” din Deva, Corpul 2, sub indrumarea doamnei profesoare Petronela Luncan, au adus o raza de soare varstnicilor și au bucurat sufletul acestora cu cantece și flori, cu ocazia zilei de 8 Martie.

- Lidia Buble a reușit sa-și ia fanii prin surprindere cu schimbarea sa radicala de look. Indragita cantareața a renunțat la parul blond, facand o schimbare mai mult decat indrazneața.

- Mariolanda a fost arhitect de profesie. In ciuda respectabilei varste implinite, de 80 de ani, ea se simte ca la 20 de ani și a venit la emisiunea „Totul pentru dragoste” ca sa demonstreze acest lucru!

- De 8 Martie, ziua femeii, politistii de la Biroul Rutier Iasi si voluntarii Asociatiei pentru Protectia Rutiera Iasi au impartit zeci de trandafiri soferitelor aflate in trafic. De altfel, pe tot parcursul zilei, politistii ieseni au iertat femeile aflate la volan atunci cand au observat mici abateri…

- Sportivii echipei nationale de Rugby au impartit astazi DE ZIUA FEMEII flori doamnelor si domnisoarelor ce au trecut prin centrul municipiului, lansandu-le totodata invitatia sa participe sambata la meciul cu reprezentativa similara a Belgiei, in cadrul Rugby Europe Championship.

- Cu ocazia zile de 8 Martie, jandarmii teleormaneni au fost in randul comunitaților din Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Magurele și Videle. Cu acest prilej, ei au oferit flori tuturor doamnelor și domnișoarelor care au trecut prin zonele centrale ale celor patru localitați din județul nostru. In…

- Polițiștii maramureseni au fost prezenti azi, 8 Martie, atat in trafic cat si in trenurile de calatori, pentru a oferi doamnelor și domnișoarelor cate o floare, cadou simbolic al pretuirii femeii. Obișnuitul sentiment de „neliniste” pe care il experimenteaza fiecare șofer in momentul in care este oprit…

- Dis de dimineața, polițiștii locali au pedalat prin centrul orașului și au împarțit frezii doamnelor și domnișoarelor. Mesajul Poliției Locale, care a însoțit cadoul simbolic de Ziua Femeii, a subliniat importanța utilizarii transportului alternative, facând astfel pași importanți…

- Cateva mii de doamne și domnișoare din municipiul Suceava au primit flori din partea primarului Ion Lungu. La fel ca in fiecare an, Ion Lungu s-a aflat in mai multe zone ale Sucevei, unde a oferit flori cu prilejul zilei de 8 Martie. „As putea spune conform tradiției, am imparțit si in acest an flori…

- In 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii, angajații Aeroportului Internațional Timișoara au dorit sa aduca un zambet pe chipul pasagerelor care astazi s-au aflat la aeroport. Acestea au fost intampinate cu flori și felicitari. ”Deseori, doamnele care calatoresc in 8 martie sunt ocupate cu formalitați…

- FELICITARI…Polițiști din cadrul Servciului de Poliție Rutiera dar și reprezentanți ai Poliției Locale Vaslui au ieșit in centrul municipiului Vaslui intr-o “acțiune” speciala. Doamnele și domnișoarele din trafic au fost “trase pe dreapta”, felicitate și au primit flori. “Astazi, 8 Martie, Poliția Rutiera…

- Ionel Uțu Mocanu. 36 de ani, din Comanești. Așa se prezinta simplu, florarul Ionel. Un om dintr-o bucata, gospodar, muncitor, iubitor de natura și de tot ce e frumos. Povestea sa de viața e una lunga, agitata și complicata, in ciuda varstei tinere pe care o are. Conduce acum o afacere cu flori. Și nu…

- Felicitari de 8 Martie 2018. Ziua Internaționala a Femeii (denumita generic Ziua Femeii) este sarbatorita anual la data de 8 martie pentru a comemora atât realizarile sociale, politicile și condițiile economice ale femeilor, cât și

- Begonia este o planta erbacee perena, stufoasa, care poate atinge o inaltime de 30-40 centimetri. Begonia este una din cele mai populare plante de apartament si face parte din Ordinul Begoniales, familia Begoniacae.

- O noua cerere de casatorie inedita a avut loc in Cetatea Alba Carolina, din Alba Iulia, unde un tanar, ajutat de prietenii sai, a afișat bannere cu mesajul ”Adriana, vrei sa fii soția mea?”, iar apoi i-a daruit iubitei sale un buchet cu șapte trandafiri roșii. Cei doi tineri au publicat fotografiile…

- Joi, 1 Martie a.c., incepand cu ora 11.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea, dar și ai Serviciului Rutier au oprit in trafic șoferițele și le-au oferit flori, pentru a intampina primavara cu un zambet pe buze!

- Superba Andreea Mantea a postat recent o fotografie, acolo unde il tinea in brate pe micutul sau, insa in jurul lor erau doar zambile. Prietenii virtuali au devenit suspiciosi si au ridicat o serie de intrebari.

- Politistii rutieri au organizat, joi, la Ploiesti, un filtru in trafic, in zona centrala a municipiului. Cu ocazia zilei de 1 Martie, agentii au oprit masinile conduse de femei si le-au acordat flori doamnelor si domnisoarelor. Alaturi de politisti au fost si mai multi angajati de la Registrul Auto…

- Politistii din Dej au respectat si in acest an traditia de a oferi flori șoferițelor, de 1 Martie, impreuna cu urari de sanatate, bucurie si o primavara frumoasa. Ca in fiecare an, in ziua de 1 Martie, politistii rutieri din Dej – in frunte cu șeful acestora, Remus Barlean – au fost prezenti in trafic,…

- Atentie! Politistii de la Rutiera organizeaza o actiune de amploare in centrul Ploiestiului. Vor da un altfel de amenzi. Politisti rutieri si de la Compartimentul Prevenire organizeaza chiar in aceste clipe o actiune rutiera de amploare in centrul Ploiestiului, zona Omnia. Vor fi oprite…

- Roger Federer continua sa impresioneze lumea tenisului și la 36 de ani, fiind cel mai batran lider ATP din istorie. Elvețianul, caștigator a 20 de turnee de Grand Slam, a acordat un interviu inedit pentru Vanitiy Fair, ediția din Italia, dezvaluind cu cine ar vrea sa joace daca s-ar putea intoarce in…

- Preparatul este specific lipovenilor stabiliti in zona Brailei, care au venit cu propriile traditii culinare. Reteta este una de post, dar si dietetica, avand putine calorii si necesitand putine ingrediente.

- Plantarea bulbilor de lalele primavara se poate face dupa o tehnica similara cu aceea daca optați pentru plantarea de toamna. Diferența o face adâncimea la care trebuie sa plantați bulbii.

- Cerere inedita in casatorie! Ziua Indragostitilor a marcat inceputul unei noi etape in viata de cuplu pentru doi tineri. Cererea a avut loc chiar pe scena Teatrului National "Mihai Eminescu" din Chisinau, in fata a zeci de spectatori.

- Paige Kirk, o mireasa de Australia, a devenit cunoscuta in intreaga lume datorita buchetului inedit pe care l-a avut in ziua nunții.Tanara in varsta de 23 de ani a purtat in ziua cea mare o rochie alba superba, pe care a asortat-o nu cu un buchet facut din… gogoși.

- A devenit una dintre cele mai celebrate sarbatori, fie ca iți place, fie ca nu. Pentru unii s-a transformat in subiect de amuzant, pentru alții nu e decat un motiv serios de a inchega legaturi. Ghici ghicitoarea mea, ar intreba unii… Vorbim despre Valentine’s Day!

- Elena Gheorghe si Ad Libidum Voices sustin recitalurile semifinalei Eurovision din Salina Turda Elena Gheorghe, reprezentanta Romaniei la editia din 2009 a concursului international, revine pe scena Eurovision Romania cu

- In data de 22 februarie, la Targu Jiu va avea loc un eveniment important care a bucurat peste 1.123 de cupluri de-a lungul a 14 ani. Este vorba despre „Nunta de Aur”, ocazie in care cei varstnici vor fi pentru o zi in centrul atenției publice. „Seniorii” care vor participa la acest eveniment…

- O noua specie de dinozauri erbivori a fost descoperita in desertul Sahara din Egipt. Acolo au fost gasite fosile a unei reptile din specia Mansourasaurus shahinae, care a trait in urma cu 80 de milioane de ani. Descoperirea a fost facuta de cercetatorii de la Universitatea Mansoura.

- Sultan Kosen (35 de ani), cel mai inalt om din lume, si Jyoti Amge, cea mai scunda femeie din lume (24 de ani), au pozat impreuna pentru turistii din Cairo, la un eveniment organizat de Ministerul Culturii Egiptene, la Marea Piramida din Giza.

- Caștigator al Premiului pentru Regie in cadrul Festivalului Internațional de Dramaturgie Contemporana de la Brașov, ediția 2017, regizorul Vasile Nedelcu a inceput, la Teatrul “Sica Alexandrescu”, repetițiile pentru spectacolul “MINCINOSUL” de Carlo Goldoni. Dupa succesul spectacolului “What Shall We…

- Mariana si Alina au legat o relatie aparte pe durata show-ului “Exatlon”, iar acest lucru nu mai reprezinta un secret pentru absolut nimeni. “Razboinicii” au castigat proba si s-au intors in casa, motiv pentru care Mariana nu a putut sa-si stapaneasca bucuria si i-a facut o propunere inedita prietenei…

- O prevedere legislativa adoptata anul trecut in Parlament obliga consiliile locale din intreaga țara sa denumeasca toate strazile din unitațile lor administrativ-teritoriale, acțiune completata cu numerotarea tuturor imobilelor. S-a ajuns la acest demers deoarece, in practica, s-au intalnit nu o data…

- Toți cei care poarta numele de Ion și Ioana au fost omagiați astazi cu mare fast in satul Ruseștii Noi, raionul Ialoveni. De 12 ani, ziua Sfantului Ioan Botezatorul incepe la biserica, unde cei care ii poarta numele vin cu linguri in loc de lumanari.

- Toate miresele tin cate aun buchet in mana in ziua marelui eveniment, iar pe mesele nuntasilor sunt asezate aranjamente florale multicolore. Te-ai intrebat vreodata de unde a pornit acest obicei? In Grecia Antica, mirele si mireasa purtau ghirlande in jurul gatului pentru a simboliza viata, speranta…

- Dupa plecarile lui George Tucudean si Eric de Oliveira, dar si revenirea lui Ianis Hagi, noua formula de echipa a campioanei se bazeaza aproape in exclusivitate pe jucatori crescuti la Academia lui Gica Hagi. Astfel, din formatia de start in amicalul de lux cu Galatasaray Istanbul, doar Cristi Ganea…

- Igor Dodon, membri ai Partidului Liberal și a Partidului Liberal Democrat au fost printre oficialii care de dimineața au depus flori la bustul lui Mihai Eminescu, cu ocazia a 168 de ani de la nașterea poetului.

- Un eveniment inedit va avea loc de Ziua Unirii Principatelor Romane. Pe 24 ianuarie, 100 de tinere romance și barasabence vor defila in costume populare vechi. “Pe 24 ianuarie, la Galați, va avea loc parada celor 100 de costume populare, pentru ca ne aflam in anul centenarului. Ii invit pe toți cei…

- Doi tineri din Arad au nascocit o metoda prin care faceau plinul la mașina pe gratis, din PECO, apoi plecau liniștiți in treaba lor. Cei doi sunt cercetați acum de polițiști din Chișineu Criș, ...

- La mulți ani, bunii mei buni Traitori sau duși strabuni Frați de trai in lumea care Ne tot duce in spinare Mai pe fața, mai pe-o rana Cate-un veac sau doar o luna La mulți ani celor de-aici Și tot la mulți ani sa zici Celor ce masoara-n glie Timpu-n lunga veșnicie Peste ...