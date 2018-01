Stiri pe aceeasi tema

- Cu divorțul stabilit, manelistul Nicolae Guța nu pare sa fi așteptat prea mult pentru a se reorienta. Și, cum artistul pare sa sa nu iși mai doreasca sa faca tot felul de experimente cand vine vorba de viața lui de familie, pare-se ca a luat o decizie cat se poate de serioasa.

- Bun venit in satul cu cele mai mici temperaturi de pe glob. Aici, in luna ianuarie, temperaturile medii sunt de -50 de grade Celsius, iar genele localnicilor ingheata la cateva momente dupa ce ajung afara.

- Am citit tableta lui Tudor Arghezi „Peste zece ani”, aparuta in Adevarul din 15 februarie 1947, cu peste patru decenii in urma, la sala trei, cea cu Publicații interzise a Bibliotecii Academiei.

- Daca în ultimele saptamâni ne-am bucurat de temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de weekend-ul acesta vremea se racește și chiar sunt prognozate ninsori. Mâine, vremea se raci fața de intervalul…

- Sorina Placinta a inceput o actiune in instanta prin care cere judecatorilor sa declare faptul ca tatal ei biologic este un cetatean evreu Mendel Simon, care a murit in 1977. Mama fostului ministru a avut o relatie extraconjugala cu acesta intre anii 1963 si 1966, iar Sorina s-a nascut in 1965, scrie…

- Sony lanseaza caștile MDR-1AM2, succesoarele popularelor caști MDR-1A lansate în 2014, care aduc o serie de caracteristici noi și îmbunatațite pe segmentul premium. Sony s-a bazat în acest demers pe experiența audio de înalta calitate deja consacrata și a îmbunatațit…

- Mai multi clujeni au pornit, miercuri, pe jos, in sir indian, in ”Marsul sperantei”, in care isi propun sa strabata 40 de kilometri pe zi pentru a participa in 20 ianuarie la Bucuresti la un miting fata de modificarile la Legile justitiei. Din grup face parte si un francez, dar si 4 nevazatori, conform…

- Meteorologii anunța ca in primele trei luni ale anului temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice normale, in majoritatea regiunilor. Vor fi insa și perioade in care mercurul va urca in termometre peste limita normala sau pe arii restranse vor fi mai scazute. Conform prognozei meteo pentru…

- Gabriela Cristea a publicat un mesaj pe Facebook in care a urat La mulți ani, prietenilor virtuali, dar a marturisit ca ii este dor de emisiune și ca se va reintoarce foarte curand, scrie click.ro. Citeste si Cea mai simpatica poza de Craciun. Gabi Cristea, Tavi Clonda si micuta Victoria FOTO…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Medicul Emanuel Ungureanu, fost colaborator la Institutul de Urologie si actual deputat USR, cel care l-a denuntat pe Lucan, a dezvaluit ce s-a intamplat cu fetita la care ar fi trebuit sa ajunga rinichiul primit de Alexandru Arsinel.

- Laptele este considerat unul dintre cele mai complete alimente din punct de vedere nutritional, un adevarat izvor de sanatate. El nu trebuie sa lipseasca din alimentatia adultului, cu exceptia persoanelor care sunt alergice la unele proteine din lapte.

- Fiscul il pune la zid pe Cristiano, acuzandu-l ca a fraudat 14,7 milioane de euro. "Sunt oameni care stau dupa gratii pentru 125.000 de euro. Evaziunea a fost clar voluntara", spune un oficial in El Mundo. Lovitura incasata de Ronaldo prin eșecul cu Barcelona in El Clasico nu e singura la sfarșitul…

- James Kennedy, un chimist australian, a facut un tabel al ingredientelor unor alimente naturale, demonstrand astfel ca acestea conțin mai multe ingrediente decat cele create in laborator. Este vorba despre fructe naturale, care nu conțin urme de pesticide, insecticide sau ingrașamant chimic.…

- Atentie, insa! Daca laptele si-a modificat culoarea, s-a separat de zer si are cocoloase, trebuie aruncat. La gatit Laptele acru este perfect pentru aluaturi. Sunt multe retete la care il poti folosi: biscuiti, clatite, paine cu malai. De asemenea, poate fi folosit pentru ingrosarea supelor…

- Cum reușește Sandra Izbasa sa arate perfect. Sportiva marturisește ca este atenta la ceea ce mananca, insa, o data pe luna se rasfața. Sandra Izbasa a marturisit ca isi permite din cand in cand sa manance fast food si dulciuri. Mai mult, in cadrul unui interviu la Antena Stars, aceasta a dezvaluit și…

- Deliciile din porc de pe masa de Sarbatori pot fi pe cat de gustoase, pe atat de periculoase pentru sanatatea noastra. Nu și daca știm care sunt cele mai sanatoase metode de a o pregati pentru preparare. Iata sfaturile specialiștilor Ministerului Sanatatii, de care trebuie sa ținem cont pentru a ne…

- Iata 3 sfaturi sa alegi bradul de Craciun. Costul Pretul unui brad ce Craciun natural porneste de la 49-50 de lei si ajunge pana la 1.000 de lei, in functie de tipul si dimensiunile lui, dar si de locul din care il cumperi. Un brad artificial are aproximativ aceleasi preturi, diferenta…

- Pentru a evita achiziționarea unor produse alimentare care ne-ar putea afecta sanatatea, Agenția pentru Protecția Consumatorului recomanda cumparatorilor sa tina cont de unele aspecte. Produsele trebuie sa fie procurate din locuri special amenajate și autorizate, care asigura conditiile igienico-sanitare…

- Un obiectiv foarte indraznet pare sa nu le dea pace celor de la Poli, care inca se gandesc la play-off, chiar daca este cale lunga pana acolo. Pana atunci insa, toata echipa isi doreste cu ardoare victoria in meciul de luni seara contra adversarului traditional, Dinamo.

- O echipa de salvamontisti clujeni au luat parte la o exercitii comune cu omologi din Polonia. Au participat la demonstratii de salvare montana si la cursuri de citire a zapezii si de calculare a riscului aparitiei avalansei.

- Rusia intenționeaza sa apere ”independența Lunii” in cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU) și va prezenta spre dezbaterea ONU un proiect de rezoluție care sa interzica SUA si altor parti interesate sa extraga resurse pe Luna si oricare alt corp ceresc. Acordul suplimentar la „Tratatul privind spațiul…

- O moldoveansca risca o amenda de pana la 4.500 lei, dupa ce a incercat sa scoata din tara un lot de tigari nedeclarate. Cazul a fost raportat in seara zilei de duminica, 10 decembrie, de catre vamesii de pe Aeroportul International Chisinau.

- Ed Sheeran a fost premiat de printul Charles, la Palatul Buckingham! Artistul a devenit Membru al Ordinului Imperiului Britanic pentru servicii deosebite aduse industriei muzicale, dar si pentru programele de caritate pe care le-a implementat de-a lungul timpului.

- Innorarile vor fi mai persistente la munte, unde local va ninge slab, dar si in Maramures si in nordul si estul Transilvaniei unde vor fi precipitatii mixte. In restul tarii cerul va fi temporar noros, iar precipitatiile, predominant ploi, se vor semnala izolat, potrivit ANM.Astazi, in țara,…

- 15 pasageri au fost lasati de TAROM pe un aeroport din Paris, pe motiv ca nu ar fi existat locuri suficiente in avionul care a ajuns, luni dupa-amiaza, la Bucuresti. Secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Dragos Titea, a precizat ca pasagerii stiau de duminica de respectiva situatie

- Ministerul Finantelor apreciaza, in Raportul privind situatia macroeconomica a Romaniei pe anul 2018 si proiectia acesteia pe anii 2019-2021, ca un eventual cutremur de mare magnitudine ar putea provoca pierderi de mai mult de 7% din PIB, avand in vedere vechimea constructiilor si intarzierea implementarii…

- Marele sportiv nu avea cum sa fie lasat sa ajunga in zona oficiala din moment ce nu avea invitație, informeaza surse DC News. La prefiltru, Ilie Nastase a fost oprit de jandarmi, adica pana sa ajunga la principalul filtru de securitate. Jandarmii l-au dirijat catre public, dar el voia neaparat sa…

- JOI IN TARA In Banat, Crisana, Maramures, cea mai mare parte a Olteniei, nord-vestul Munteniei si local in Transilvania, cantitatile de apa vor depasi 15...20 l/mp si izolat 30 l/mp. Pe arii restranse, vor fi conditii de polei. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari…

- In primii ani ai existenței sale, Luna era acoperita de un ocean imens de lava si magma. Cercetatorii susțin ca aceasta a fost ”complet topita” și a ramas sub aceasta forma pana cand rocile au plutit la suprafața, unde s-au

- De ce este importanta vitamina D, vitamina soarelui, pe timpul iernii De ce este importanta vitamina D, vitamina soarelui, pe timpul iernii. Vitamina D este esentiala pentru sanatatea muschilor, pentru echilibrul glandelor endocrine si pentru buna functionare a sistemului nervos. De ce este importanta…

- CSU Craiova intampina mari dificultati in a se prezenta la meciul din aceasta seara cu FC Botosani. Cu aproximativ opt ore si jumatate inaintea fluierului de start oltenii nu au ajuns inca in oras.

- Liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, il suspecteaza pe liderul Platformei DA, Andrei Nastase, de faptul ca ar vrea cu orice pret sa ajunga primar de Chisinau, aliindu-se cu socialiștii și alte forte antieuropene. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii Important, de la TVC 21. „Cu cine…

- Sora Deliei mai are foarte puțin pana va naște, dar arata perfect și asta pentru ca Oana a avut grija sa faca mult sport pe toata perioada sarcinii. Mai mult, artista crede ca acum arata mai bine decat atunci cand nu era gravida. Oana Matache este pregatita sa nasca. Prezenta alaturi de mama ei, Gina…

- Ouale au un continut bogat de vitamine si proteine si sunt benefice pentru organism, insa putin persoane stiu cu adevarat cum trebuiesc pastrate corect in frigider. Temperatura cea mai buna pentru a impiedica alterarea acestora trebuie sa fie mai mica de 20 de grade.

- O echipa de liceeni din Eforie s-a calificat la Exo-Ro, concursul national de roboti teleghidati, cu un rover construit din piese dintr-un kit Tetrix. Robotul elevilor din Eforie poate merge sa lucreze pe Marte.

- Plastic e fantastic pare sa fie motto-ul unei tinere care a cheltuit o avere pentru a se transforna intr- o papusa Barbie. Pana in prezent aceasta a investit in operatiile estetice nu mai putin de 30.000 de lire.

- Temperatura aerului va fi in scadere fata de intervalul anterior, mai accentuat nord-estul tarii, insa cu toate acestea valorile termice vor fi apropiate de cele normale, chiar peste acestea in partea de sud a teritoriului, informeaza ANM.

- Fie ca le consumam pentru a ne proteja ficatul și inima sau, pur și simplu, fiindca ne place sa avem un regim de viața sanatos, un lucru e clar. Puteți introduce curmalele in meniul dumneavoastra zilnic, atata vreme cat consumul nu va fi exagerat. Curmalele au o valoare nutriționala semnificativa,…

- Fripta deja cu aia doi mici fara muștar ceruți de un rromanaș verrde cu douaj de minute inainte de ora deschiderii, compania Kaufland s-a gandit ea, așa, ca ar fi bine ca de data asta sa sufle și-n iaurtul lui Tudose ca s-o n-o friga și asta. Și, deși nimeni nu i-o ceruse, a sarit […]

- Sporul natural a fost negativ in luna septembrie 2017, decedații avand un excedent fața de nascuții-vii cu 482 persoane, potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS) remise, vineri, 10 noiembrie. „In luna septembrie 2017 s-a inregistrat nașterea a 18.156 copii, cu 1.956 mai puțini copii…

- Febra pe care o are copilul tau este un factor de stres si un motiv de mare ingrijorare, potrivit secretele.com. Conform unor studii, daca copilul tau este sanatos, febra nu trebuie sa te sperie. Febra este reactia organismului la infectia care iti imbolnaveste copilul. Daca temperatura…

- Despre cicoare, studiile arata ca mareste si fluidifica secretia biliara, stimuleaza functiile hepatice, digestive si renale, scade glicemia, stimuleaza activitatea cerebrala, favorizand concentrarea mentala si este remediu impotriva starilor de nervozitate, isterie, somnolenta si astenie. In plus,…

- O aeronava Boeing 787 care trebuia sa ajunga, in aceasta dimineața, la Manchester, a aterizat forțat pe Aeroportul Otopeni. Potrivit site-ului de aviație Flightradar, avionul inmatriculat A7-BCY trebuia sa ajunga la Manchester la ora 11:44 (13:44 ora Romaniei). Aeronava a fost nevoita sa aterizeze…

- Jucatorul Ionut Vina a declarat ca FC Viitorul a facut un meci perfect cu Dinamo si a subliniat ca se bucura pentru continuarea traditiei, avand in vedere ca echipa lui Gheorghe Hagi a avut mereu evolutii bune pe arena din Soseaua Stefan cel Mare."A fost un meci perfect si ne bucuram ca am…

- Concentrația de dioxid de carbon (CO2) din atmosfera, considerata responsabila pentru fenomenul de încalzire globala, a atins un nivel record în 2016, au avertizat luni reprezentanții Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), care au tras un semnal de

- O operațiune de amploare s-a desfașurat in Marea Baltica, dupa ce un barbat din Rusia s-a pierdut in apropierea țarmului. Acesta a cumparat o barca din capitala Stockholm și a pornit cu ea spre Spania. A doua zi, rudele aventurierului nu au mai putut sa ia legatura cu el.

- Ordinul ministrului vine in urma modificarii legii executarii pedepselor, votata in mai de majoritatea PSD-ALDE din Parlament. Pe lista dotarilor care nu pot lipsi din celule apar acum interfonul si regulatoarele de temperatura si presiune a apei de la dus, iar camerele trebuie sa aiba minimum 2,5…

- Sute de ferme, exploatatii, centre de colectare a laptelui si unitati de procesare au fost verificate de catre inspectorii sanitar-veterinari din intreaga tara, fiind aplicate mai mult de o suta de amenzi in valoare de peste 170.000 de lei. Aproape 750 de kilograme de produse lactate improprii consumului…