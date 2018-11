Stiri pe aceeasi tema

- Energiile regenerabile susțin creșterea Enel in primele 9 luni din 2018, profitul curent net a crescut cu 11,8%: · Venituri: 55.246 milioane de euro (54.188 milioane de euro in primele noua luni ale anului 2017, +2,0%) - Creșterea veniturilor a fost determinata in principal de consolidarea…

- Scoala Gimnaziala ,,George Voevidca" din Campulung Moldovenesc, in parteneriat cu scoli din Franta (College Edouard Lucas), Spania (Colegio Divina Maestro), Italia (Istituto Comprensivo S.Bagalino), Macedonia (Opshtinsko Osnovno Uchilishte Kocho Racin Kumanovo) si Portugalia ...

- Romania se situeaza pe locul 5 in Europa la consumul de pesticide, dupa marii consumatori care sunt Spania, Franța, Italia și Germania, informeaza Eurostat.Conform organismului european pentru statistica, in Romania s-au vandut in 2016 puțin peste 10 milioane de kg de pesticide, aproximativ la ...

- Un numar de 3.346 de cetateni romani au votat in strainatate la referendumul pentru redefinirea familiei pana la ora 10,00, a anuntat sambata Biroul Electoral Central. Potrivit BEC, la sectiile de votare organizate in strainatate se utilizeaza numai liste electorale suplimentare.…

- Seria de spectacole organizate sub umbrela Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanar continua la Iasi. Organizatorii au pregatit, pe langa reprezentatii teatrale, si expozitii, rezidente dramaturgice si editare si prezentare de carte, dar si ateliere de teatru. Publicul festivalului…

- MAE organizeaza, pentru referendumul pentru familie, 377 sectii de votare in strainatate, din care 192 pe langa misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale, iar 185 in alte locatii, cele mai multe fiind in Italia, Spania si Republica Moldova.

- Directorul Parcului National Cheile Bicazului-Hasmas, Hegyi Barna, a declarat, pentru AGERPRES, ca o problema o reprezinta, pe de o parte, turistii de tranzit, care arunca gunoaie in Cheile Bicazului si Lacu Rosu, dar si localnicii si firmele din zona, care arunca deseurile menajere in diverse locuri.…