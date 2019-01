Stiri pe aceeasi tema

- Carnea de bibilica, o pasare salbatica domesticita, este usor de preparat, insa e nevoie de atentie la pregatirea termica. Gustul dulce acrisor al merelor si cartofii aromatizati cu cimbru si usturoi dau preparatului o savoare deosebita.

- Mancarea pe baza de peste nu este pretuita doar pentru gustul deosebit, ci si pentru efectul benefic avut asupra sanatatii organismului uman. Va propunem o reteta gustoasa din cartea de bucate a Sandei Marin: stiuca umpluta, la cuptor.

- Preparatul este unul de traditie in Romania, iar carnea de iepure se gaseste acum in mall-uri si anumite magazine, deci principalul ingredient nu este greu de procurat. Secretul aromei deosebite a mancarii sta in ordinea adaugarii ingredientelor si sotarea lor, dar si in modul in care le amestecam.

- Nu multi sunt cei care stiu ca piftia se poate face si din peste. Preparatul este usor de pregatit si nu necesita mult timp si prea multe ingrediente, insa e nevoie de atentie la fierberea ingredientelor.

- Achizitie de lux la Guvernul Romaniei, care a achizitionat 100 de agende personalizate, din piele, cu 785 de lei bucata. Mai exact, Secretariatul General al Guvernului a cumparat, la sfarșitul lunii trecute, 100 de agende, care au costat, in total, peste 16 mii de euro. Achizitia a fost aprobata de…

- Straluciri metalice pe pleoape, gene foarte bine definite si buze colorate in nuante de rosu seducator. Sunt cateva dintre tendintele in machiaj ale sezonului toamna-iarna. Make-up artistii le sfatuiesc pe romance sa acorde mare atentie si fondului de ten.

- Au trecut trei ani de la tragedia din clubul Colectiv, cand nu mai puțin de 64 de persoane și-au pierdut viețile in urma incendiului izbucnit in localul din fabrica Pionierul, iar lucrurile din Romania s-au schimbat...in rau, intrucat țara noastra nu mai are banca de piele.