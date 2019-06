Stiri pe aceeasi tema

- Preparatul este unul de traditie in Oltenia, dar se serveste destul de des si in alte zone ale tarii. Secretul gustului sau apetisant sta in ordinea in care sunt adaugate ingredientele si in modul in care sunt preparate termic acestea, in special legumele.

- In Italia, se fac ultimele pregatiri pentru plecarea Papei Francisc spre Romania. Echipa Observator a obținut, in exclusivitate, imagini cu avionul ce il va aduce pe Suveranul Pontif in țara noastra.

- Rapid vrea cu orice pret sa promoveze in prima liga inca din sezonul urmator. Pregateste temeinic campania de achizitii din vara, iar un nume care ar urma sa ajunga sub comanda lui Daniel Pancu este Matias Exequiel Roskopf (21 de ani), potrvit gsp.ro.Aflat in acest moment sub contract cu FC…

- Azi traiesc o bucurie imensa, alaturi de toți rapidiștii din Romania! Rapid București a promovat in liga a 2-a! Au fost ani de munca și implicare totala, a tuturor celor ce s-au implicat in salvarea Rapidului!Azi, Rapidul a demonstrat ca traiește, ca este pregatit sa faca din nou inalta performanța…

- Ministerul Educației lucreaza la o noua clasificare a universitaților din Romania. Dupa o ierarhie realizata in 2011, vehement contestata de universitațile plasate in partea de jos clasamentului, ministrul educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat ca, in prezent, se lucreaza la o noua ...

- USR a votat, luni, in Senat, impotriva inițiativei lui Liviu Dragnea cu privire la repatrierea aurului depozitat de Romania in strainatate, anunța deputatul Cristina Iurișniți, ]ntr-o postare pe Facebook. Totodata, aleasa bistrițeanca se intreaba daca nu cumva Liviu Dragnea se pregatește sa transforme…

- Mai mult de jumatate din cele 150 de milioane de euro alocate prin programul Strategia Dunarii celor 12 județe riverane din Romania, mai exact 81 de milioane de euro, au fost obținuți de Consiliul Județean Galați, cu patru proiecte de investiții pentru drumurile județene. Secretul succesului: au demarat…