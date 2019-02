Cum se pregateste Rusia sa castige dispute teritoriale pe Luna Agentia spatiala Roscosmos si Academia Rusa de Stiinte (ACR) considera necesara inceperea instruirii unor juristi care sa poata apara interesele Rusiei in cazul unor dispute teritoriale pe Luna.



"Consideram esentiala dezvoltarea unui plan de asistenta juridica pentru apararea intereselor Rusiei in potentiale dispute teritoriale si insarcinarea universitatilor cu pregatirea numarului necesar de specialisti in dreptul spatiului", se arata intr-un document oficial, dat publicitatii de RIA Novosti, citata de EFE.



Aceste recomandari au fost adoptate in noiembrie anul trecut, la… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ''Consideram esentiala dezvoltarea unui plan de asistenta juridica pentru apararea intereselor Rusiei in potentiale dispute teritoriale si insarcinarea universitatilor cu pregatirea numarului necesar de specialisti in dreptul spatiului'', se arata intr-un document oficial, dat publicitatii de RIA…

- Candva, in zona arctica, era mai cald cu 3,6 grade Celsius, iar nivelul marii cu 9 metri mai mare. Peisajul care era vizibil atunci, in urma cu 120.000 de ani, incepe sa se vada din nou, pentru prima oara. Oamenii de stiinta de la Universitatea Colorado, care adunau mostre in zona, au vazut…

- Solutia Dubaiului la vremea torida cu care se confrunta timp de mai bine de jumatate din an imbraca forma unei retele de spatii interioare cu climat controlat care include zeci de mall-uri, de cladiri rezidentiale si de birouri conectate la adevarate orasele acoperite, ceea ce inseamna ca poti sa eviti…

- Leul continua sa piarda teren in fata monedei europene. Euro creste si vineri si incheie saptamana la un nou maxim istoric. Potrivit cursului valutar anuntat de Banca Nationala a Romaniei, un euro este cotat vineri la 4,6782 lei/unitate, in crestere cu 0,04 %. Si dolarul s-a apreciat…

- DNA are resursele umane de expertiza profesionala pentru a asigura integritatea, eficienta si disciplina institutionala, precum si de a continua lupta anticoruptie, in conformitate cu normele si standardele profesionale de eficacitate, calitate a actelor de urmarire penala si de aparare a drepturilor…

- Comerciantii cu amanuntul din Turcia incep din prima zi a anului 2019 sa nu mai ofere gratuit cumparatorilor pungi de plastic, parte dintr-o initiativa guvernamentala pentru a contribui la reducerea poluarii. Presedintele Recep Tayyip Erdogan a semnat in decembrie o lege privind protectia…

- Romania ar putea intra in sistemul cursurilor de schimb, o antecamera a zonei euro, in 2024, unde trebuie sa ramana cel putin doi ani pana la adoptarea monedei unice, a anuntat, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu. Isarescu a subliniat ca 2024 este un orizont…

- Parlamentul de la Kiev a aprobat in unanimitate decretul de instaurare a legii martiale pentru o perioada de 60 de zile. Anterior, presedintele Petro Porosenko (foto dreapta) a semnat decretul privind instaurarea legii martiale, anunta agentia Tass. Decretul a fost postat pe site-ul…