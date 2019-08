Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document, ca exista riscul ca, la iarna, sa nu poate fi alimentati toti consumatorii de gaze din Romania, avand in vedere ca exista "suspiciuni rezonabile" ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus.…

- Este pentru prima data când autoritatile din România vorbesc de pericolul ca importurile de gaze sa fie periclitate de faptul ca acordurile între Rusia si Ucraina pentru tranzitul de gaze înceteaza la 31 decembrie 2019.

- "Avand in vedere ca pentru iarna 2019-2020 sunt suspiciuni rezonabile ca furnizarea gazelor naturale pe directia Ucraina sa fie redusa, exista riscul neasigurarii cu gaze naturale pentru toti consumatorii, motivat de asemenea de capacitatea redusa a celorlalte puncte de interconectare. In aceste…

- Masura de inregistrare a detinatorilor de cartele preplatite este una de intrare in normalitate, a declarat, joi, in cadrul unei dezbateri pe tema modificarilor propuse pentru functionarea numarului de urgenta 112, Eduard Lovin, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare…

- Romania a importat in mai 2019 o cantitate de gaze de 1.185.490 MWh, de 353 de ori mai mult fata de aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), analizate de AGERPRES.In mai 2018, Romania a importat doar 3.353 MWh. Aceasta dupa…

- Situatia delfinilor din Marea Neagra a fost analizata intr-o monitorizare istorica. Timp de trei saptamani, cu avioane si ambarcatiuni, specialiști din Romania, Bulgaria, Turcia, Georgia și Ucraina au parcurs mii de kilometri ca sa afle cati delfini mai sunt in Marea Neagra.

- Cea mai mare bariera in calea eficientei energetice in Romania este chiar pretul energiei, care este foarte mic, astfel ca oamenii nu sunt stimulati sa ia masuri de eficientizare, a declarat, joi, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE). El a participat…