Stiri pe aceeasi tema

- Cand faci conserve de legume sau fructe trebuie sa ai grija și la recipientele in care le vei pune. Acestea trebuie bine spalate și sterilizate pentru a impiedica dezvoltarea germenilor care se pot afla la originea unor boli adesea grave. Iata cum se sterilizeaza borcanele ca sa nu ai probleme cu alterara…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa si…

- Colesterol total # 1. Alimente de baza pentru frigider Fructe si legume proaspete: Pline de vitamine, minerale si alti nutrienti fructele si legumele au si fibre care scad colesterolul si imbunatatesc sanatatea inimii. Ele ar trebui sa fie prima optiune atunci cand vrei sa mananci ceva. Nu…

- Trebuie sa recunoastem ca, de data aceasta, lucrurile s-au miscat mult mai rapid comparativ cu cazul Litvinenko, alt fost spion rus otravit la Londra in urma cu aproape zece. La mai putin de o luna de cand agentul dublu ...

- In varsta de 49 de ani, Ionut Lupescu isi continua calatoria prin tara pentru a lua pulsul oamenilor care traiesc si muncesc pentru fotbal. Aflat in campanie pentru alegerile FRF de pe 18 aprilie, fostul mijlocas s-a intalnit azi cu factorii de decizie din Pitesti, locul din care au pornit spre…

- Aston Martin pregateste un supercar cu motor central. Britanicii vor beneficia de experienta inginerilor si designerilor din cadrul echipei de Formula 1 Red Bull Racing. 0 0 0 0 0 0

- Nu este dificil sa iți pui faianța singur in baie sau bucatarie. Daca vei respecta pașii noștri și iți vei procura materiale de calitate vei face o treaba la fel de buna ca a unui meseriaș. Iata cum montezi faianța. Prima data trebuie sa masori corect suprafața pe care o vei acoperi cu faianța. Apoi…

- Guvernul a aprobat miercuri indicatorii tehnico-economici pentru stadioanele Steaua si Arcul de Triumf, arene care, alaturi de Dinamo si Rapid, vor fi modernizate conform regulamentului UEFA, a afirmat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, conform Agerpres.

- De ziua ta, te surprindem cu un altfel de cadou! Iulius Mall Cluj a lansat un nou catalog, inspirat din tendințele sezonului primavara-vara 2018. Descopera cele mai noi piese vestimentare, disponibile în magazinele din Iulius Mall Cluj, și alege ținuta care te va transpune într-o…

- Topul alimentelor care detoxifica organismul este: Grepfrut Grefrutul trebuie sa fie o parte esentiala a micului dejun. Sub forma de fruct sau suc, grepfrutul contine substante nutritive care pot curata sistemul digestiv, sistemul circulator si chiar ficatul, in special datorita vitaminei…

- Meciul din etapa a doua a returului Diviziei A, seria B se va disputa în Sala Sporturilor ”Horia Demian”. „Primul meci pe teren propriu din 2018 e în compania echipei CNE Sighișoara, o echipa tânara de la care ma aștept sa alerge foarte mult, dar eu cred…

- Paris Saint-Germain tatoneaza deja piața transferurilor pentru urmatoarea perioada de mercato, noua ținta a francezilor fiind goalkeeperul lui Chelsea, Thibaut Courtois. Demersurile pentru negocierea unei posibile mutari a internaționalului belgian la Paris au inceput deja, tatal lui Courtois intalnindu-se…

- Anul Cainelui de Pamant aduce fericire si sciziune in acelasi timp. Este un an in care consecintele controverselor vor fi judecate dupa ureche si vor fi introduse schimbari neconventionale, dar eficiente. Egalitatea si libertatea vor fi evocate si sustinute de influenta nobila a Cainelui. Nu…

- Meteorologii spun ca de vina ar fi o masa de aer foarte rece care a schimbat rapid temperatura iar atmosfera s-a incarcat electric. Batranii spun ca atunci cand tuna și fulgera pentru prima data in noul an, este bine sa pui pe frunte un obiect de aur, inelul sau verigheta. Potrivit…

- In 2018, Paștele ortodox e pe 8 aprilie, iar Postul Paștelui a inceput devreme, pe 19 februarie. Va recomandam mai jos o rețeta de post, rapida și ieftina, scrisa de celebra autoare de carți de bucate, Sanda Marin. INGREDIENTE: 1 fir subtire de praz, 1 morcov mediu, curatat de coaja, 1 cartof, 1 telina…

- Administratia judeteana consulta piata in vederea actualizarii planurilor cadastrale si inscrierii in Cartea Funciara a obiectivului Delfinariu din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta. Delfinariul este atestat in domeniul public al judetului Constanta conform HCJ nr. 241 2011,…

- O leguma cu foarte multe beneficii pentru sanatate, broccoli poate fi preparata si sub forma de sufleu, o reteta usor de facut si delicioasa. Cum se prepara sufleul de broccoli aflati din materialul de mai jos.

- Oana Zavoranu pregatește o schimbare de look spectaculoasa. Mai exact, vedeta vrea sa iși faca din nou codițe impletite. Aceasta a postat pe contul de socializare o imagine, in care le arata fanilor cum arata in urma cu cațiva ani. Oana Zavoranu a dezvaluit pe instagram ca vrea sa isi faca o schimbare…

- Fost conducator la Rapid, Dinamo sau Astra Giurgiu, Dinu „Vama” (61 de ani) a ajuns de nerecunoscut! Candva unul dintre cei mai influenti oameni din fotbalul romanesc, acesta nu stie ce sa mai faca pentru a scapa de monotonie.

- Oficiali din cadrul serviciilor de securitate interna din Germania se pregatesc pentru intoarcerea in tara a unui numar tot mai mare de combatanti germani ai gruparii Stat Islamic (SI), impreuna cu sotiile si copiii lor, ca urmare a pierderilor teritoriale suferite de catre organizatia extremista…

- Autoritatile vor iesi cu un proiect privind Declaratia 600 pana pe 15 aprilie, in acest moment avandu-se in vedere simplificarea sistemului de declarare si plata, a dat asigurari Oana Iacob, secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, in cadrul unui eveniment organizat de PwC Romania, potrivit…

- Datoriile par sa ii desparta iremediabil pe cei doi investitori ai grupului Metropolis, care si-au investit impreuna banii mai bine de 15 ani. Asa se face ca in timp ce Chifa incearca sa scoata bani si din piatra seaca, strans cu usa de cei care vor sa-si recupereze datoriile, Rus pregateste ditamai…

- Ei bine, stimati telespectatori si dragute telespectatorite, aflati aicea de la noi, ca stim din surse sigure: treaba e mult mai oabla decat pare la prima vedere, si nu este deloc numai atata, oricat le-ar parea unora ca oricum e mult deja. Planul final, zice-se ca pus deja la punct pana in ultimul…

- FAN Courier a lansat la inceputul lunii curente FAN SCHOOL, deschisa oricarei persoane majore si care doreste sa primeasca toate cunostintele necesare si training-ul adecvat pentru o cariera in logistica. Criteriile de selectie pentru FAN SCHOOL nu sunt restrictive, oricine poate aplica, indiferent…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus cat mai rapid, atunci smoothie-urile pentru slabit sunt cea mai buna varianta pentru tine. Acestea au o varietate de substante nutritive care te vor ajuta sa dai jos mult mai repede depozitele de grasimi. Iata, mai jos, trei smoothie-uri recomandate de dr. Oz…

- Operatorul sistemului national de gaze al Romaniei, Transgaz, si compania similara din Slovacia, Eustream, au anuntat semnarea unui memorandum de intelegere privind dezvoltarea coridorului de transport...

- Ed Sheeran va aborda un alt gen muzical pentru cel de-al patrulea album al sau de studio, desi primele trei discuri pop au avut un succes rasunator. Interpretul hit-ului ‘Perfect’ a spus, potrivit contactmusic.com: „Simt ca este periculos sa ai o cariera care sa tot creasca, sa creasca, sa creasca,…

- Daca vrei sa-i surprinzi pe cei dragi cu un desert nemaipomenit de bun, aceasta rețeta este soluția perfecta. Tarta cu ciocolata și sare de mare, un desert delicios ce cu siguranța e pe placul tuturor.

- In acest weekend, doua zodii isi vor incerca norocul in dragoste si se vor aventura prin labirintul complicat al iubirii. Astrologul Remus Ionescu ne ofera informatii precise despre cine se va bucura de iubire nesfarsita.

- Bogdan Chitic Unul dintre cei mai importanți jucatori ai Petrolului din ultimii 25 de ani, caștigator al Cupei Romaniei in 1995 alaturi de formația pregatita, pe atunci, de Ion Marin, și, in prezent, antrenor-jucator al Naționalei de Fotbal a Artiștilor, Daniel Chirița se pregatește sa puna in scena…

- In urma revolutiei fiscale, sunt bugetari care sunt nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele. In acest sens, Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale celor afectati, scrie Mediafax.

- Surpriza de proporții din partea Guvernului Dancila. Deși Viorica Dancila a anunțat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua și ca va renunța la contestatul formular 600, premierul se pare ca nu s-a ținut de cuvant.Bugetul.ro a aflat planurile Executivului.…

- Volumul de amintiri „Mekeke iți sufla-n ceafa”, semnat de Edmund Dujardi și lansat recent, s-a bucurat de mare interes din partea publicului. Cei mai mulți cititori s-au confruntat pentru prima data cu o carte scrisa in grai pur ardelenesc, iar aventurile prin care a trecut autorul i-a facut pe mulți…

- Dupa retragerea echipei HC Odorhei din Liga Nationala, un alt club se pregateste sa traga obloanele, din cauza problemelor financiare. Ultima clasata, CSM Politehnica Iasi, a inceput sa rezilieze contractele celor mai importanti jucatori si este o chestiune de zile pana va face anuntul catre Federatia…

- Cand timpul nu-ți permite sa prepari rețete sofisticate, cel mai simplu și rapid preparat sunt pastele. Rețeta de paste cu sos alb și ciuperci murate, este pe cat de simpla, pe atat de gustoasa!

- Ludovic Orban anunța ca liberalii vor vota impotriva Executivului care urmeaza sa fie condus de Viorica Dancila.Citește și: Averile membrilor Guvernului Dancila: Care este cel mai bogat ministru și care se afla in coada clasamentului "O sa vedem la investire daca sunt slugile lui Dragnea…

- Bogdan Chitic Nume cu greutate din fotbalul romanesc, foști internaționali tricolori și jucatori cu sute de prezențe pe scena Ligii 1, dar și cațiva dintre cei mai indragiți artiști autohtoni vor participa astazi, la Galați, cu incepere de la ora 13:00, la un eveniment cu totul deosebit, prilejuit de…

- Presedintele Taiwanului nu exclude varianta unui atac din partea Chinei. Dupa ce Tsai Ing-wen a castigat alegerile prezidentiale din Taiwan, in 2016, relatiile dintre Beijing si Taipei s-au degradat constant, din moment ce liderul de la Taipei sustine independenta Taiwanului fata de China. Beijingul…

- Caroline Dick era extrem de fericita pentru ca a slabit foarte mult dupa ce a devenit mama. Aproape toata greutatea pe care o acumulase in timpul sarcinii o daduse jos in doar o saptamana de la nastere, informeaza antena3.ro, citand The Sun. Fericirea s-a dus, insa, brusc in momentul in care femeia…

- Actorul francez Alain Delon a inceput sa isi „organizeze” propria inmormantare si doreste sa fie inhumat pe domeniul sau din Douchy, in apropiere de mormintele cainilor lui, potrivit site-ului programme-tv.net. Alain Delon locuieste singur intr-o vila aflata pe proprietatea sa impresionanta din Douchy,…

- Delicioasa, usor de preparat, salata orientala este orcand o gustare binevenita. Cu ingrediente putine si ieftine, dar cu mare atentie la gatit, secretele preparatului gustos ne sunt dezvaluite in cartea cu retete a lui Radu Anton Roman, gazetarul indragostit de gastronomie, “Bucate, vinuri si obiceiuri…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca va face declarații de presa la ora 17.30, la Palatul Cotroceni. Iohannis este așteptat sa anunțe daca o accepta pe Viorica Dancila sau nu pentru funcția de premier.Președintele PSD, Liviu Dragnea, pregatește o reacție rapida și va ieși imediat dupa…

- Cum a fost rezfuzat ultimul transfer al Barcelonei de o echipa din Romania. Columbianul Yerry Mina, a ajuns pe Camp Nou la patru ani dupa ce a fost respins de o echipa din Liga 1. Fostul patron al lui FC Vaslui, Adrian Porumboiu, a dezvaluit la Radio Sport 1 ca fundașul columbian in varsta de 23 de…

- Guvernul Scotiei planuieste sa interzica fabricarea si vânzarea betisoarelor din plastic pentru curatarea urechilor, într-un demers destinat reducerii cu 50% a poluarii apei de catre aceasta tara, scrie The Guardian.

- De origine britanica, Dua Lipa este una dintre cele mai apreciate și iubite artiste. Ne-a cucerit cu piesa “New Rules” , dupa care toata lumea a fost, pur și simplu, innebunita, care și azi e in topurile muzicale.

- O femeie de 38 de ani a fost lovita in timp ce mergea pe strada de un individ necunoscut, care a deposedat-o apoi de telefonul mobil. Pe baza descrierii data de victima, politistii l-au identificat rapid pe talhar.

- Ministerul Educatiei vrea ca elevii de liceu − profilul Real − sa studieze Educatie artistica, in loc de Fizica, iar in loc de a doua limba straina, Animatie. Dupa ce a incetatenit manualul unic, ministrul Educatiei, Liviu Pop, mai pregateste o revolutie in domeniul invatamantului. De aceasta data…

- Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, un memorandum pentru demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport, printre care autostrazile Brasov-Sibiu si Brasov-Iasi-Ungheni, ce urmeaza a fi implementate in viitorul cadru financiar multianual, 2021-2027.

- Vrei sa iti imbunatatesti CV-ul cu inca o limba straina? Ei bine, poti reusi acest lucru extrem de rapid, in doar 30 de minute. Toki Pona este limbajul cu cele mai putine cuvinte din lume, continand doar 123. Toki Pona a fost creata in 2001 de catre Sonja Lang. Ea si alti vorbitori de Toki Pona sustin…

- Deși Manchester City merge perfect in Premier League, avand 18 victorii și un egal, Pep Guardiola cauta soluții pentru imbunatațirea echipei. The Sun dezvaluie ce Pep cauta un fundaș central, iar jucatorul dorit este Milan Skriniar, fundașul slovac al celor de la Inter. Venit in vara de la Sampdoria,…