- In urma cu doi ani, un moment de neatentie si o defectiune la sistemul de iluminare al unei autoutilitare au fost motivele principale care au determinat un accident rutier petrecut pe trecerea de pietoni și soldat cu moartea unei femei de 53 de ani. Tragedia a avut loc pe DN75, intre Bistra și Campeni.…

- Horia Brenciu este, fara indoiala, unul dintre cei mai apreciati si mai cunoscuti artisti de la noi din tara. Fire vesela si comunicativa, juratul de la „X Factor” are o sotie dupa chipul si asemanarea lui.

- De anul viitor, va creste taxa pentru trecerea Podului Giurgiu-Ruse Podul Giurgiu-Ruse. Foto: Arhiva Petruț Hîrțescu. De anul viitor, taxa pentru trecerea Podului Giurgiu-Ruse va creste de la 13 la 14 lei pentru autoturisme si de la 27 la 28 de lei pentru autoutilitare cu masa de pâna…

- Dupa ce a anuntat ca nu are de gand sa se impace cu Roxana Dobre, chiar daca femeia i-a daruit doua fiice, Florin Salam si-a facut planul de bataie pe o perioada scurta de timp. Celebru manelist se pregateste de zor pentru a celebra Craciunul asa cum se cuvine.

- O copila de 13 ani a suferit un accident, marți seara, in timp ce traversa pe o trecere de pietoni din orașul Moreni, Dambovița. Șoferul a povestit ca fata ar fi alergat pe trecere și nu a mai reușit sa franeze, insa familia fetei are o cu totul alta varianta. Aceasta spune ca eleva de 13…

- Inaintea meciului cu Poli Timisoara, in care formatia din Stefan cel Mare si-a jucat ultima sansa pentru calificarea in play off-ul Ligii I, antrenorul echipei Dinamo, Vasile Miriuta si-a facut de cap intr-un mall din Capitala.

- Primaria Municipiului Blaj anunta ca a decis sa prelungeasca perioada de inscriere pentru Revelionul Pensionarilor 2018, ce va fi organizat, ca si in anii precedenti, la Caminul Cultural din Tiur. Tarifele au ramas aceleasi ca anul trecut, iar noua data limita pentru inscriere este vineri 22 decembrie…

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare desfasoara cercetari pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care trei minori cu varste cuprinse intre 13 si 15 ani, au fost accidentati pe o trecere pentru pietoni, pe bulevardul Republicii din municipiu. Evenimentul rutier s-a produs marti dimineata la ora…

- S-au casatorit acum șase ani și de atunci iși doreau sa devina parinți, insa minunea intarzia sa apara. Dupa multe vizite la medic și tot felul de analize, nimeni nu le-a putut spune de ce nu reușesc sa aiba copilul mult dorit. Insa acum au primit vestea cea buna. Bianca, soția lui Cornel Pasat, este…

- Sotia lui Stefan Banica, Lavinia Parva, sustine ca are numeroase planuri de viitor, atat din puct de vedere familial, cat si profesional. Cu toate ca nunta sa cu Stefan Banica a avut loc in secret, iata ca venit in sfarsit momentul cand Lavinia Pirva se declara pregatita sa devina mama.

- Ciprian Marica a plecat, de cateva zile, in Austria, pentru a se distra pe partiile de acolo. Dar, spre surpriza tuturor, el a plecat singur, fara frumoasa lui partenera de viața și fara minunatul copil pe care il au impreuna.

- O femeie de 55 de ani și-a pierdut viața in urma unui accident rutier ce a avut loc pe o sosea din vestul tarii. Tragedia s-a produs in judetul Hunedoara, pe centura municipiului Petrosani. Potrivit reprezentanților IPJ Hunedoara, dupa producerea tragediei, șoferul a parasit locul accidentului. Imediat…

- Trecerea in 2018 poarta insemnele unui spectacol magic in care setea pentru eleganta și apetitul pentru distractie vor fi pe deplin satisfacute, noaptea dintre ani anunțanu-se și de aceasta data, absolut stralucitoare! Ambianta eleganta, meniul rafinat, ritmurile frenetice și toate detaliile pretioase…

- O femeie a fost ranita intr-un accident rutier petrecut luni la Teius. Traversa strada pe trecerea de pietoni, in momentul in care a fost acrosata de un camion. Potrivit IPJ Alba, in 4 decembrie, in jurul orei 11.10, pe strada Clujului din Teius, un barbat de 44 de ani, din comuna Bistra, in timp ce…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica imagini scandaloase cu Oana Mizil in prim-plan. Soferul celebrei deputate parcheaza degajat pe trecerea de pietoni, din dorinta de a-si lasa sefa cat mai aproape de un magazin de haine din Dorobanti, iar partenera de viata a lui Marian Vanghelie nu schiteaza…

- Frumoasa, bogata si celebra, Crina Abrudan este, printre altele, o femeie careia nu ii place sa risipeasca banii. Recent, in vazul lumii, sotia fostului fotbalist Gabi Popescu a predat o adevarata lectie de zgarcenie.

- Un tanar aflat la volan sub influenta alcoolului, care a accidentat mortal o femeie si a ranit o grav pe nepoata acesteia, in timp ce erau angajate in traversarea unei strazi din Aiud, pe trecerea pentru pietoni, a fost marti arestat preventiv, pentru 30 de zile, de catre magistratii Judecatoriei Aiud,…

- Controverse uriașe au aparut referitor la cauzele morții Stelei Popescu. Intrebarea este daca trecerea in neființa a indragitei actrițe putea fi evitata. Reamintim ca, la ultima apariție la un eveniment a Stelei Popescu, cu doar zile cateva inainte de cumplitul incident, a șocat pe toata lumea. Actrița…

- Fiul cel mare al lui Marian Vanghelie ține la aspectul lui fizic și trage din greu la sala de sport pentru a fi intr-o forma fizica de invidiat. Marian Vanghelie, care in luna februarie și-a serbat ziua de naștere , este un politician social-democrat din Romania, fost primar al sectorului 5 al municipiului…

- O simpla combinație de taste îți va face viața mai ușoara, iar site-urile pe care le accesezi în secret vor ramâne doar în „istoricul" tau Daca apeși în același timp tastele CTRL, Shift și N în momentul în care navighezi deja pe internet,…

- Ciprian Marica (32 de ani) nu poate sa stea departe de fotbal! Retras din activitate din cauza problemelor medicale, fostul atacant se pregateste intens sa candideze la sefia Federatiei Romane de Fotbal.

- Marian Vanghelie fostul primar al sectorului 5 a facut joi seara acuzații grave la emisiunea Romania 9 de la TVR 1. Fostul edil a afirmat ca investigația OLAF asupra firmei Tel Drum ar fi fost blocata de guvernul Ponta.

- La Biroul Cetațeanului Arad a sosit o sesizare asupra pericolului reprezentat de unii șoferi indisciplinați care, pe fondul vitezei excesive cu care circula, nu incetinesc la trecerile pentru pietoni din zona unitaților de invațamant. USR Arad susține ca o idee inedita — treceri de pietoni 3D — ar contribui…

- Raspunsul lui Fabregas la invitația de a petrece noaptea cu o fana a impresionat multa lumea datorita felului in care a reușit sa transforme invitația intr-o declarație de dragoste pentru soția sa. Vedeta lui Chelsea, Cesc Fabregas, i-a raspuns unei fane care l-a invitat sa petreaca o noapte impreunca,…

- Zeci de masini stau la coada pentru a traversa Dunarea cu bacul de pe malul galatean pe cel tulcean, dupa ce unul dintre cele doua bacuri mari a intrat in revizie si va reveni pe traseu abia peste doua s

- De meserie antrenor de box, Ramon Sosa a aflat totul chiar de la unul dintre elevii sai, asa ca cea mai buna solutie i s-a parut sa isi insceneze moartea, dupa ce urma sa aiba o soarta cumplita. In varsta de 50 de ani, barbatul a apelat si la ajutorul autoritatilor atunci cand a descoperit…

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat miercuri, in ședința de Guvern, poziția referitoare la modificarea Codului Fiscal, care va fi adoptata prin OUG. „Nu vreau sa fiu secretos și am sa va spun care este parerea mea și a unora dintre colegii mei despre inflamarea excesiva a opiniei publice.…

- Sotia lui “Regelui Manelelor” pare ca a cedat insistentelor acestuia de a-i darui un mostenitor. Si, ca orice viitoare mama grijulie, Cristina a fost surprinsa recent la o clinica medicala, unde avea o programare la un medic ginecolog.

- O femeie se decide sa isi duca sotul intr-un club de striptease pentru a sarbatori ziua lui de nastere. La intrare, paznicul il intampina:-Salut, Dane, ce mai faci?Sotia, uimita, il intreaba daca a mai fost acolo.-A, nu. E din echipa mea de bowling.Asezati la o masa, vine o chelnerita…

- O femeie, in varsta de 75 de ani, a decedat, dupa ce a fost tamponata pe trecerea de pietoni, de pe bulevardul Dacia al capitalei. Șoferul automobilului este un barbat in varsta de 72 de ani. Victima a fost transportata de urgenta la spital, unde a decedat din cauza traumelor grave primite. Accidentul…

- Aproape toți parinții fac sacrificii pentru copiii lor, din toate punctele de vedere. Așa au facut și parinții Alinei Eremia, care au vazut potențialul din fiica lor și nu au obligat-o sa aiba o alta meserie. Ba mai mult, ei a fost cei care i-au deschis ușile catre showbiz. Miercuri seara, Alina Eremia…

- Circulatia feroviara pe ruta Miercurea Ciuc-Sancraieni a fost reluata Circulatia feroviara pe ruta Miercurea Ciuc-Sâncraieni a fost reluata, dupa aproape doua ore de întrerupere din cauza unui accident care a avut loc la trecerea la nivel cu calea ferata la iesirea din municipiu.…

- Un proces de divorț, aflat pe rolul Judecatoriei Timișoara, a incins spiritele in lumea justiției. Dupa un mariaj de doua decenii, din care a rezultat un copil, major in prezent, un cuplu de timișoreni a decis sa se desparta. Acțiunea a deschis-o barbatul, care, in probatiune, a solicitat incuviintarea…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, a fost, luni, impreuna cu sotia sa, Mari, sa depuna flori la memorialul de la clubul Colectiv, amintind ca mesajul acelor zile a fost "coruptia ucide" si spunand ca exista inca o credinta puternica in Romania ca trebuie sa se faca mai mult impotriva coruptiei. Ambasadorul…

- Actorul Gabriel Coveșanu are o soție extraordinar de frumoasa, pe care o iubește enorm. In anul 2013, Gabriel Coveșeanu, actorul și prezentatorul de televiziune care este cunoscut publicului larg sub numele Cove, se casatorea cu o tanara pe nume Florentina Ene . Cei doi, care au impreuna un copil, formeaza…

- Daniel Onoriu pare sa fie foarte decis cand vine vorba de cumparaturi. mai exact, pare sa fie genul de barbat care, daca tot a calcat in mall, nu concepe sa nu cumpere ceva. Și, evident, dorind sa fie un barbat galant, vrea sa ii cumpere soției sale ceva, chiar daca ea nu vrea...

- Astazi, intr-o atmosfera extrem de emotionanta s-a votat, in cadrul sedintei de Consiliu Judetean proiectul de decernare post-mortem a titlului de cetatean de onoare al judetului Buzau eroului Madalin Stoica, decedat in teatrul de operatii din Afganistan. La ceremonie au participat si sotia si fiica…

- Și-a acuzat de infidelitate soția cu 14 ani mai tanara și a taiat o roata a mașinii cu care femeia voia sa plece. Este isprava unui barbat de 35 de ani, din Tecuci, județul Galați, care s-a certat cu soția sa, pe care a acuzat-o de infidelitate. Suparat pe femeia cu 14 ani mai tanara decat el, galațeanul…

- Acest lucru se întâmpla din când în când, iar povestea însași nu este foarte vesela, însa destul de interesanta. Esența este simpla: femeia a aflat ca soțul ei are o amanta și a decis sa-l pedepseasca, iar în tot acest timp nu și-a aratat sentimentele,…

- Ediția de azi a Gazetei Sporturilori dezvaluie ca Anamaria Prodan, impresarul casei din perioada in care Reghecampf era antrenor, și-a pierdut influenta și se agita impotriva cuplului Dica-MM Stoica. Sotia-agent mai are steliști sub contract, dar clientii familiei nu mai beneficiaza de protectie. Anamaria…

- Lovitura GREA pentru Marius Moga: Sotia lui a luat DECIZIA si nu este cale de iesire. Bianca Lapuste, sotia lui Marius Moga, a reusit sa-si lase prietenii cu gura cascata cand i-a anuntat ca se pregateste sa se intoarca la munca. Blonda nu vrea sa fie casnica si sa aiba grija la fetita la nesfarsit.…

- O operatie care a durat sapte ore si in timpul careia i s-a transplantat un rinichi de la sotia sa i-a schimbat viata unui barbat din Cluj. Interventia, realizata cu robotul chirurgical DaVinci Si, la un spital privat din Brasov, este a doua de acest fel, transmite Mediafax. Barbatului de 55 de ani,…

- Pepe a vorbit despre al treilea copil, dupa ce zilele trecute a postat pe contul de socializare un mesaj in care iși exprima dorința de a deveni din nou tata. Pepe nu excluda posibilitatea de a avea al treilea copil , insa acesta a ținut sa precizeze ca este prea curand pentru soția lui, sa ramana din…

- Un roman a fost condamnat in Marea Britanie dupa ce și-a lasat soția de 12 ani insarcinata. Cetațeanul roman, de etnie roma, are 25 de ani și a primit o sentința de 6 ani de inchisoare cu executare.

- Fiul lui Nicu Gheara s-a insurat cu Ana-Gabriela, fata unui important om de afaceri din judetul Constanta, cu afaceri in domeniul transportului rutier. Ceremonia religioasa si petrecerea au avut loc in Austria, unde mirii locuiesc de ani buni. Ei s-au cununat civil in acest an, de Ziua Indragostitilor,…

- Magistratii Tribunalului Galati l-au condamnat la ani grei de inchisoare pe un barbat de 33 de ani, care a fost acuzat ca si-a ucis copilul de doar doua luni. Urmarirea penala a barbatului, pe nume Paul Constantin Pohrib, a inceput in ianuarie 2016, cand reprezentantii Spitalului ”Marie Curie” din Bucuresti…

- Renumit pentru faptul ca apare mai tot timpul singur in public, Viorel Paunescu are alaturi o sotie iubitoare. Femeia puternica, Anisoara este casatorita cu celebrului milionar de mai bine de 40 de ani.