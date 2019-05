Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane din Botosani, mama, tatal si fiica, au fost la un pas de moarte dupa ce au mancat o salata de lacramioare. Ei credeau ca sunt frunze de leurda, insa, la scurt timp, au ajuns la Urgente si au aflat adevarul.

- Pentru astazi ți-am pregatit o rețeta absolut fabuloasa, care ii va surprinde pe cei dragi și cu ajutorul careia vei reuși sa pregatești o masa de pranz ca la carte! Este vorba despre pui umplut cu spanac, roșii uscate și mozzarella, un adevarat deliciu.

- Este cat se poate de vizibil faptul ca moda a evoluat foarte mult, in masura in care acum poti foarte usor sa mixezi piese sport cu accesorii elegante sau chiar rochii, lucru nepermis pana acum ceva timp. In societatea actuala in care aproape zilnic ne lovim de reportaje, emisiuni si discutii cu si…

- Tudorel Toader, pregateste o noua OUG pentru modificarea Legilor Justitiei. Astfel, potrivit proiectului de OUG, Sectia pentru Procurori din CSM va fi eliminata din procedura de numire a sefilor marilor Parchete. De asemenea, ministrul Justitiei vrea sa-i dea sefului Sectiei speciale de investigare…

- Reprezentantii Ford Motor au avertizat-o pe Theresa May ca vor intensifica pregatirile legate de mutarea productiei in afara Marii Britanii, a anuntat publicatia "The Times", citata de Reuters.

- „Pentru o Spanie unita! Alegeri acum!” este deviza PP, Ciudadanos si Vox pentru manifestatia convocata duminica, la pranz, in Plaza de Colon din Madrid pentru „a-l inlatura pe Sanchez”. Liderii celor trei partide din opozitie estimeaza ca la protest vor fi prezente peste 20.000 de persoane si au cerut…

- Rusia lui Vladimir Putin se remarca printr-o ofensiva fara precendent dupa 1990 privind dominația asupra a noi teritorii, iar acum se pare ca Moscova iși pregatește specialiștii pentru o noua tema de confruntare cu liderul american Donald Trump.