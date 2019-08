Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva! incepe sambata, 7 septembrie, de la ora 20,00, la Antena 1. Show-ul prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși și jurizat de Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian Temișan promite sa fie unul cu mari surprize, multa voie-buna și transformari…

- Diana Matei, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea, din aceasta toamna, la Antena 1, in postura de concurenta a show-ului Te cunosc de undeva!, iși invața in mașina rolurile care ii revin din cadrul emisiunii.

- Șerban Copoț, care va face echipa cu Cezar Ouatu, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, este un familist convins și incearca sa petreaca cat mai mult timp alaturi de copiii sai. Din acest motiv și-a intrerupt temporar cariera muzicala.

- Alexandru Anghel, care in aceasta toamna va face pereche cu sora sa, Monica Anghel, la Antena 1, in cel de-al 14-lea sezon „Te cunosc de undeva!”, a acceptat provocarea interviului Fast Forward, lansata de AntenaPlay.

- Sorana Darclee Mohamad, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea, in aceasta toamna, intr-un nou sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, a avut mulți ani de zile o frica teribila de clovni. „Plangeam, leșinam, dadeam din picioare cand vedeam un clovn... Am avut un coșmar cand eram copil. Visam…

- Cosmin Seleși, prezentatorul show-ului “Te cunosc de undeva!”, emisiune care va reveni, in curand, la Antena 1, și Catalin Bugean, regizorul acestei producții, au suportat la inceputul saptamanii cate o intervenție chirurgicala. Cei doi s-au operat de deviație de sept la același spital și in aceeași…

- Șerban Copoț și Cezar Ouatu, Ada și Cornel Palade, Diana Matei și Grigore Gherman vor concura in cel de-al 14-lea sezon Te cunosc de undeva!, care va incepe, in curand, la Antena 1. Primii patru vor canta in duet, pe cand ceilalți doi vor evolua solo. Ei vor urca pe scena transformarilor alaturi de…

- 12 concurenți talentați și dornici de show vor intra in spectaculosul joc al transformarilor, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! In premiera, in acest sezon, in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian…