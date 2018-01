Stiri pe aceeasi tema

- Kelemen Hunor a declarat, marti, ca daca Viorica Dancila va solicita o discutie, liderii UDMR ii vor sta la dispozitie. "Eu nu o cunosc pe Viorica Dancila, nu am nicio informatie despre ea, in afara de declaratia ei prin care ii atragea atentia lui Tudose ca nu face bine ce face (privind steagul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marți, 16 ianuarie, ca Viorica Dancila, propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru, nu va putea sa-și stabileasca singura echipa de miniștri. Fiecare nume va fi supus dezbaterii in Comitetul Executiv Național al PSD.„Numai un guvern tehnocrat…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier, au declarat surse din partid. Ulterior, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca se bucura ca Viorica Dancila a fost nominalizata pentru functia de premier si a precizat,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, marti, dupa sedinta Biroului Executiv al partidului, ca liberalii merg la consultarile de la Cotroceni cu solicitarea de declansare a alegerilor parlamentare anticipate, iar PNL este pregatit sa îsi asume guvernarea.

- Comitetul Executiv Național a discutat variantele de premier cu care social-democrații vor merge la Palatul Victoria, dupa demisia lui Mihai Tudose, in urma retragerii sprijinului politic. Dupa o ora de discuții, s-a decis ca Viorica Dancila sa fie propunerea cu care Partidul Social Democrat va merge…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului."Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, lun seara ca era firesc ca Mihai Tudose sa plece din functia de premier, din moment ce nu mai avea sprijinul PSD, si ca social-democratii mai mult s-au certat decat au guvernat, se arata intr-un comunicat de presa al formațiunii politice. „Din moment ce…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat, luni seara, demisia premierului Mihai Tudose, afirmand ca in PSD nu s-a gasit inca ”sluga perfecta pentru Liviu Dragnea”, afirmand ca partidul de guvernamant este in criza si singura solutie este organizarea alegerilor anticipate. „Inca nu s-a gasit sluga…

- Prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe soseste in Romania intr-o vizita de lucru iar marti va fi primit la Cotroceni de catre presedintele Klaus Iohannis. Aceasta este prima vizita in Romania a unui premier japonez si are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost prezent azi la Turda, unde a participat la dezvelirea Monumentului Libertații Religioase, cu ocazia implinirii a 450 de ani de la proclamarea libertații religioase, care a avut loc in Dieta de la Turda,care marcheaza și inceputul religiei unitariene. Read More...

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a declarat, joi, ca premierul Mihai Tudose a „jignit profund si a amenintat nevoalat” comunitatea maghiara din Secuime, adaugand ca ii cere lui Tudose sa isi retraga declaratia cu privire la propunerea UDMR pe tema autonomiei. „Declaratiile premierului…

- Klaus Iohannis urmeaza sa fie prezent la prima sedinta de plen a CSM-ului din 2018. Pe agenda publica a sefului statului, afisata pe site-ul Presedintiei, se mentioneaza ca vineri dimineata, incepand cu ora 10, Klaus Iohannis se va afla la sediul Consiliului Superior al Magistraturii. Concret, primul…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au discutat joi despre programul nuclear nord-coreean, intr-o convorbire telefonica initiata de Washington, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a purtat, vineri, o conversatie telefonica cu Vladimir Putin, presedintele Rusiei, iar cei doi au discutat despre criza din Peninsula Coreea si despre problemele din relatiile bilaterale, relateaza CNN si Tass.

- Urmatoarea faza a discutiilor pentru Brexit va reprezenta adevaratul test al unitatii Uniunii Europene, iar succesul poate veni numai daca cele 27 de state membre vor colabora, a declarat joi presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters. Donald Tusk, presedintele…

- Autor: Florentin SCALETCHI (Paraleli suntem noi cu memoria si mintea) Pornind de la definitia paralelei din geometrie, care spune ca sunt doua linii drepte care nu se intalnesc niciodata, constatam ca e o mare eroare sa o folosesti macar si ca metafora in contextul unui stat si, cu-atat mai mult, intr-un…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, pentru Agerpres, ca isi cere scuze pentru declaratia facuta de deputatul Marton Arpad, care i-a comparat cu minerii pe oamenii care au protestat miercuri seara in strada. "Domnul Marton Arpad a avut o declaratie neinspirata, necugetata, dar sunt convins…

- O delegatie a Coalitiei de guvernare din Republica Moldova efectueaza o vizita de lucru în Statele Unite ale Americii, începând cu data de 5 decembrie 2017. Delegatia este condusa de catre presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc. Potrivit serviciului…

- Moțiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose este dezbatuta și votata, joi, in Plenul Parlamentului. Moţiunea de cenzură a PNL a fost depusă la Parlament vinerea trecută şi a fost citită, luni după-amiază, într-o şedinţă…

- Grupurile parlamentare ale UDMR s-au reunit, marti, presedintele Uniunii anuntand ca maghiarii se vor abtine la motiunea de cenzura depusa de PNL impotriva Guvernului. ”Am constatat ca nu exista, la concluzii (in motiunea de cenzura – n. red.), altceva decat deficit 3%, nevoie de transparenta si reducerea…

- „Sunt multe lucruri care pot fi criticate, le vom spune, nu putem sti cand va fi dezbaterea, vom fi prezenti la dezbatere, asta este important, fiindca motiunea de cenzura este un instrument extrem de important, indiferent unde stai - pe partea celor care critica Guvernul sau pe partea coalitiei,…

- Moneda unica europeana, care acum cativa ani era aproape echivalenta cu instabilitatea politica, iar existenta ei era pusa in pericol de riscurile economice, a devenit in prezent atractiva pentru investitorii care cauta plasamente sigure, relateaza Bloomberg. Atractivitatea euro se datorează parţial…

- Presedintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, afirma ca implicarea lui Traian Basescu in politica de la Chisinau este „ciudata”. Democratul considera ca fostul lider de la Cotroceni vine in Republica Moldova fiindca aici s-ar bucura de mai multa atentie. Cat priveste viziunile politice unioniste ale…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca maghiarii trebuie sa-si asume fara teama opiniile, chiar daca le sunt retrase toate distinctiile. Reactia acestuia vine dupa ce, miercuri, Consiliul de Onoare al O...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, pentru Agerpres, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte si la obiect si trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independenta Justitiei trebuie tratate in mod serios, punctand faptul ca MCV-ul ar trebui ridicat cel…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus ca parlamentarii Uniunii nu vor vota moțiunea de cenzura, chiar daca modificarile fiscale au fost facute anapoda, pentru ca nu se înțelege bine cu liberalii. ”La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul…

- Opoziția, dezbinata in privința inițierii moțiunii de cenzura impotriva Guvernului Tudose. PMP ii acuza pe liberali ca nu i-au contactat și vor ca Opoziția sa vina cu o alternativa de premier. In replica, PNL, prin vocea Ralucai Turcan spune ca moțiunea este doar la stadiul redactarii textului și ca…

- Președintele american, Donald Trump, a evidențiat joi la Beijing "alchimia buna" pe care o are cu omologul sau chinez, Xi Jinping, subliniind ca exista o soluție la dosarul nord-coreean, transmite AFP.

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, pentru Agerpres, ca Guvernul ar trebui sa dea mai multe explicații cu privire la reforma fiscala pe care a inițiat-o, pentru a clarifica lucrurile care au generat nemulțumire in ultima...

- Liviu Dragnea a implinit, sambatap, 28 octombrie, 55 de ani, iat presedintele Klaus Iohannis i-a trimis un aranjament de orhidee, cu mesajul "La multi ani!". Felicitarea era semnata personal de Klaus Iohannis, anunta stiripesurse.ro. Liviu Dragnea a implinit 55 de ani. Colegii s-au inghesit…

- Calin Popescu-Tariceanu spune ca ALDE este interesat de modificarea legilor Justitiei, pentru a destrama "statul paralel" si pentru ca cei care comit abuzuri sa raspunda in fata legii. Presedintele ALDE sustine ca reactiile pe marginea subiectului sunt caracteristice "republicii procurorilor".…

- "Astazi, am avut o discutie in formatul UE27. Avem o echipa de negociere condusa de Michel Barnier care negociaza conditiile Brexitului. Initial, am lucrat in ideea ca vom gasi astazi o situatie care ne permite sa facem urmatorul pas. Negocierile au fost intense, s-au facut progrese, dar nu suficiente.…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat indelung marti, primindu-l pe premierul elen Alexis Tsipras, lucrul "minunat" facut de Grecia pentru a depasi dificultatile economice si financiare, relateaza AFP."Avem incredere in Grecia", a declarat Donald Trump intr-o conferinta de presa organizata…

