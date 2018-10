Cum se pot fura date informatice prin metoda „Ai uitat parola?” Un tanar din Sebeș este cercetat de DIICOT pentru ca a intrat illegal in conturile de Facebook și de mail ale unei persoane si a obtinut date informatice care nu ii apartineau. Tanarul a reușit sa obțina datele cu ajutorul metodei „Ai uitat parola?”, o metoda relativ simpla, care l-a adus pe acesta in fața procurorilor DIICOT. Barbatul a recunoscut acuzațiile și a incheiat un acord de recunoaștere a vinovației, informeaza Adevarul.ro Cum a reușit tanarul sa fure informațiile prin metoda „Ai uitat parola?” „A accesat contul de Google al victimei folosind functia «Ai uitat parola?», optand apoi… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

