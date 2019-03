Cum se poate transforma Bucuresti intr-un oras verde si curat, la fel ca Singapore #Interviu Bucuresti este unul dintre cele mai poluate si mai murdare orase din Europa, dar lucrurile s-ar putea schimba in bine, prin cateva masuri de ordin administrativ, prin investitii publice prietenoase cu mediul inconjurator, dar si prin modificarea mentalitatii locuitorilor.



Doar 7,5% din suprafata orasului este ocupata de spatii verzi, din care 39% se afla in Sectorul 1, unde a fost luata in calcul si padurea Baneasa. In aceste conditii, indicele de spatiu verde public este de numai 9,86 mp/locuitor, conform statisticilor oficiale incluse in raportul Vital Signs dedicat Capitalei. Pentru… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

