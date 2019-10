Stiri pe aceeasi tema

- Vechimea in munca pentru persoanele care vor sa se angajeze pe un post de ingrijitor la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia trebuie sa fie de 30 de ani, potrivit condițiilor impuse de conducerea liceului, anunța MEDIAFAX.Conducerea Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a…

- Vechimea in munca pentru persoanele care vor sa se angajeze pe un post de ingrijitor la Liceul de Arte „Regina Maria" din Alba Iulia trebuie sa fie de 30 de ani, potrivit condițiilor impuse de conducerea liceului.

- "In cazul in care angajatorul se afla in faliment lichidare sau radiere, conform prevederilor legilor in vigoare, detinatorul autorizat al arhivei fostului angajator este obligat sa se elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta", precede propunerea legislativa initiata…

- Ziarul Unirea Afaceri in creștere pentru Savini Due, din Sebeș. Lipsa forței de munca, o piedica in calea dezvoltarii Afacerile producatorului de mobilier pentru baie, Savini Due din Sebeș, au inregistrat o creștere de 5 % in raport cu anul anterior, ajungand la ... Afaceri in creștere pentru Savini…

- Peste 5.600 de carnete de munca asteapta sa fie ridicate de catre titulari de la sediul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Salaj. Chiar daca aceste acte au fost scoase din uz in favoarea Registrului electronic de evidenta a salariatilor, titularii trebuiau sa-si ridice actele care le atesta vechimea…

- Vechimea in munca reprezinta principala condiție care trebuie indeplinita de o persoana pentru a putea beneficia de pensie, fie din sistemul public, fie in alte sisteme speciale. Aceasta se probeaza cu carnetele de munca (indeosebi cand vorbim de perioada anterioara anului 2001), iar persoanele care…

- Unul dintre elementele cele mai importante la calculul pensiei este vechimea in munca. Cum cat vechimea este mai mare cu atat crește și sporul. Acest spor la salariu consta in acordarea unei sume suplimentare, in functie de vechimea in munca a salariatului. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru situații de urgența din cadrul MAI, a dezvaluit vineri ca un angajat de la sistemul de urgența a fost dat afara dupa ce a fost prins beat la serviciu, dar instanța a decis ca poate sa se intoarca la munca.„Azi a venit o doamna suprinsa sub alcool la…