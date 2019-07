Stiri pe aceeasi tema

- O retea de traficanti de droguri a fost anihilata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism Bacau, oamenii legii stabilind ca cele opt persoane implicate vindeau un gram de cocaina cu 100 de euro, iar pentru un comprimat ecstasy cereau sume cuprinse…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Bacau, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au depistat in flagrant delict, ieri, 4 iulie, in orașul Onești, doua persoane, in timp ce ar fi efectuat o tranzactie cu droguri... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O gruparea care ar fi importat din China in Olanda, prin Romania, sub acoperirea unor importuri de marfuri legale, precursori și pre-precursori de droguri de mare risc (Ecstasy și amfetamina) a fost destructurata in urma cooperarii dintre polițiștii de combatere a criminalitații organizate romani,…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT din Galati au efectuat sase perchezitii la mai multe locatii unde existau suspiciuni ca membrii unei grupari infractionale depozitau droguri.

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate din Vaslui, sub coordonarea procurorilor DIICOT-Biroul Teritorial Vaslui, au efectuat doua perchezitii domiciliare in municipiul Barlad, la persoane banuite de trafic de droguri.

- O captura importanta de droguri au facut polițiștii și procurorii DIICOT la Marghita, in Oradea. Oamenii legii au ridicat aproape 1.000 de pastile de ecstasy și amfetamine, dar și cantitați de cannabis și țigari de contrabanda. Potrivit Poliției Bihor, la acțiune au participat polițiștii din structura…

- Aproape 1.000 de pastile de ecstasy si amfetamine, canabis, rezina de canabis si tigari de contrabanda au fost confiscate in urma unor descinderi organizate de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate si Antidrog Oradea, intr-un dosar in cadrul unei anchete a procurorilor DIICOT…

- Daca avem in vedere evenimentele recente care au avut loc in sud estul Europei, automat gandul ne poarta spre cartelurile de droguri din America de Sud. Tone de cocaina, camioane cu heroina si transporturi de marijuana au fost interceptate, capturate sau, pur si simplu, gasite pe litoralul din Romania…