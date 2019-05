Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a IV-a a play-off-ului Diviziei Nationale de rugby le-a adus fata-n fata pe reprezentantele judetului nostru in acest esalon, este vorba de Rugby Club Gura Humorului si CSM Bucovina Suceava. Ambele formatii veneau dupa trei infrangeri consecutive in aceasta faza a competitiei, rezultate care ...

- „Transmit un ultim avertisment celor de la Autoritatea Sanitar Veterinara, celor de la Protectia Consumatorului, Antifrauda si Vamile: Daca intr-un timp foarte scurt nu vor reusi sa realizeze un sistem prin care in Romania sa nu mai intre marfa de contrabanda, ma refer in special la legume si fructe,…

- În ultima duminica a lunii martie, pe 31, se va trece de la ora de iarna la cea de vara, adica ceasurile se vor da înainte cu o ora, 3:00 devenind 4:00. Ceasurile se vor da înainte în același moment în toate țarile Uniunii Europene. În fiecare an, în ultima…

- 15 Martie 2019, o zi speciala pentru senioarele de la Grupul de creatie din cadrul Centrului de zi pentru persoane varstnice Caspev, o zi in care frumoasa colaborare cu Doamnele liberale sprijinite de o persoana draga cu suflet mare, Maria Chira a prins contur. Grupul de creatie format din doamne deosebite…

- Verdețurile precum patrunjelul, leușteanul, ceapa, tarhonul, busuiocul sunt foarte sanatoase și apreciate în bucatarie. Cu ajutorul lor putem aroma mâncarea în fel și chip, dar sunt de altfel foarte sanatoase pentru organism.

- Nu uita ca in ochii tai se naste duiosia, se oglindesc minunile lumii, in ei zburda bucuria, clocotesc lacrimi de dor și de tristețe și tot in lumina lor se țese fericirea. In pantecul tau crește viața, in bratele tale armonia, pe picioarele tale se leagana copilaria iar in parul tau se cern…

- Turcia nu a dezvaluit inca toate elementele pe care le detine in investigatia privind uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul tarii sale din Istanbul, a avertizat vineri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza AFP prewluata de Agerpres. "Nu am dat inca toate elementele…