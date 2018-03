Stiri pe aceeasi tema

- Inca o persoana a murit din cauza gripei, fiind vorba despre un barbat de 78 de ani. Numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 101, conform datelor transmise joi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ministrul…

- O masina a fost lovita de un tren vineri dimineata, iar la aceasta ora pompierii intervin pentru descarcerarea celor doua persoane decedate. "Stim ca in masina se afla doua persoane, au fost declarate decedate de medicul de pe Salvare care a fost la fata locului. Acum, incercam sa scoatem…

- In trimestrul IV 2017: numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica  pensia medie lunara a fost de 1132 lei, mai mare cu 2,4% fata de trimestrul precedent; …

- Numarul mediu de pensionari a crescut in trimestrul IV 2017 cu 5.000 de persoane, la 5,229 milioane persoane, iar pensia medie lunara a fost de 1.132 lei, mai mare cu 2,4% fata de trimestrul precedent, informeaza INS. Pensia medie de asigurari sociale de stat a fost de 1.071 lei, iar…

- In trimestrul al patrulea din 2017 numarul mediu de pensionari a fost de 5229 mii persoane, in creṣtere cu 5 mii persoane fata de trimestrul precedent, potrivit unui comunicat transmis de Institutul Național de Statistica.

- Romania se imprumuta cu aproximativ un miliard de euro pe luna pentru a-și acoperi deficitul bugetar, in special pe cel al Fondului de Pensii. Intre timp, sume uriașe, de nivelul sutelor de milioane de euro, pleaca anual din Fondul de Pensii catre afacerile private cu pompe funebre. Din 6 ianuarie 2018,…

- "Noi am reformat sistemul de pensii și s-a introdus atat pilonul 2 cat și pilonul 3. Am auzit diverse critici legate de pionul 2. Pilonul 2 este o contribuție pe care o platesc salariații, dar care este administrata privat. Exista anumite semne de intrebare referitoare la eficiența acestor fonduri.…

- Șapte persoane gasite decedate, 10 victime ale accidentelor rutiere In weekendul care tocmai a trecut ambulanțele din cadrul SAJ Teleorman au avut sute de solicitari, intre ele evidențiindu-se numarul destul de mare de victime ale accidentelor de circulație, dar și de persoane gasite decedate. Zece…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii ianuarie 2018, de 9.041, cei mai multi, 3.459, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie in acest caz era de 13.821 lei, din care 12.652 lei cota suportata din bugetul de stat, iar…

- In Centrul de Iradieri Tehnologice de la Magurele se afla cateva zeci de kilograme de arhiva secreta de la Sahia. Așteapta sa fie recondiționata pentru salvarea informațiilor. Conținutul: date privind veniturile salariaților, din 1950 pana in 1990. Angajații, care intre timp au ieșit la pensie, nu au…

- Ruxandra Fatma a povestit coșmarul prin care a trecut ani de zile alaturi de soțul ei, un medic de origine turca. Fatma este mama a doi copii și militeaza impotriva fundamentalismului islamic.

- Dintre acestia, 15.943 sunt cu pensii speciale. „Dupa numarul total al pensionarilor, judetul Iasi se afla pe locul 5 din total judete, iar in functie de nivelul pensiei medii pe locul 15 pe tara", se precizeaza in raportul de activitate pe anul trecut, publicat pe site-ul institutiei. Astfel, pensia…

- Se schimba regulile pentru angajati! VEZI ce se va intampla cu concediile Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) a schimbat regulile pentru angajatii care doresc prelungirea concediului medical pentru incapacitate de munca. Concediul medical pentru incapacitate temporara…

- Doi batrani au murit dupa ce casa in care dormeau a luat foc. Bilanțul zilei de miercuri, 21 februarie, a fost unul tragic: trei persoane au murit in județul Bacau din cauza incendiilor. Dupa femeia care a murit in incendiul de dimineața, de la Buhuși, alte doua persoane au decedat in satul Arini, din…

- Ministerul Muncii vrea sa comaseze agentiile guvernamentale aflate in subordinea sa, intr-o singura institutie. Este vorba despre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), Inspectia Muncii, Casa Nationala de Pensii si Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS),…

- Depozitarul Central a incheiat un protocol de colaborare cu Centrul National de Administrare a Registrelor Nationale Notariale, prin care notarii publici vor putea obtine sumare de cont care atesta toate detinerile de instrumente financiare ale persoanelor decedate, evidentiate in conturile individuale,…

- Europa a inregistrat o crestere puternica a cazurilor de rujeola in 2017, situatie considerata o tragedie de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), iar Romania se afla pe primul loc in topul statelor europene cu cele mai multe cazuri de pojar inregistrate anul trecut, respectiv 5.562, fiind…

- IMAGINI PANICA GENERALA intr-un BLOC din BAIA MARE. SOTUL a dat FOC APARTAMENTULUI in care se aflau COPIII si SOTIA, apoi a FUGIT. FOTO+VIDEO Un incendiu a izbucnit in urma cu cateva minute pe strada Decebal din Baia Mare. Din informatiile noastre piromanul ar fi capul familiei, care intors de curand…

- In evidențele Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea sunt 9.238 de vranceni beneficiari de pensie de urmaș, numai anul trecut fiind depuse 663 de cereri. Potrivit legislației in vigoare, pensia de urmaș nu poate fi, in momentul de fața, mai mica de 520 lei pentru fiecare urmaș in…

- Sapte categorii de contribuabili vor beneficia de anularea contributiei de asigurari sociale de sanatate datorata incepand din 2012 si pana in prezent, potrivit unei legi publicate in Monitorul Oficial. Cei care au platit deja contributia la Fisc vor putea solicita restituirea banilor, daca nu au alte…

- Conform datelor centralizate de Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP), numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii decembrie 2017, de 9.038, cei mai mulți, 3.460, fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor și judecatorilor. Pensia medie in acest caz era…

- Vrancenii care doresc sa iasa mai repede la pensie și solicita, in acest sens, pensie anticipata parțiala trebuie sa știe ca vor primi un cuantum diminuat al pensiei pentru limita de varsta. Chiar și așa, pe parcursul anului trecut, 608 persoane au solicitat la Casa Județeana de Pensii…

- A trecut o saptamana de cand a devenit mama pentru a treia oara cu ajutorul unei mame surogat, iar Kim pare sa fie mai mandra ca niciodata de formele ei, asa ca nu se mai satura sa si le arate pe retelele de socializare.

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a publicat ieri noutatile prevazute in proiectul Contractului-cadru pe anul 2018. Potrivit unui comunicat al CNAS, fata de Contractul-cadru pe anul 2017 (a carui aplicabilitate a fost prelungita si pentru trimestrul I al ...

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor oficiale,…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Conform datelor…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat,…

- Aproape 9.000 de pensionari de lux costa statul 800 de milioane de lei. Mai exact, 8.980 care beneficiaza de pensii de serviciu, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pentru beneficiarii Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor,…

- Pensia medie in acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportata din bugetul de stat, iar diferenta din bugetul asigurarilor sociale de stat, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice, informeaza Agerpres.ro. Care sunt celelalte categorii norocoase de pensionari…

- Puțin peste 400 a fost numarul solicitarilor la SAJ Teleorman in perioada 12-15 ianuarie 2018, printre ele numarandu-se, ca in cele mai multe weekend-uri, intervenții la persoane care au incercat sa-și ia viața, la victime ale accidentelor de circulație sau la teleormaneni care au fost gasiți decedați.…

- In sistemul public de pensii din Romania se acorda cinci tipuri de pensii, potrivit Legii nr. 263/2010: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata partiala, pensia de invaliditate și cea de urmaș. Pensia anticipata partiala se cuvine, cu cel mult cinci ani inaintea implinirii…

- Doi barbati si-au pierdut viata, iar o femeie se afla în stare grava, dupa ce masina în care se aflau a plonjat, duminica dupa-amiaza, de la o înaltime de aproape 15 metri, în râul Jiu, accidentul

- Ajutorul de inmormantare a crescut cu 1.000 de lei, fiind acum in cuantum de 4.162 lei. Cui se acorda ajutorul de inmormantare. In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiaza de ajutor de deces o singura persoana care face dovada ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces si care…

- Zeci de pachete cu mezeluri, fructe și alimente de baza au fost distribuite de catre voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului mai multor familii nevoiașe din localitațile ilfovene Nuci, Sudiți și Merii Petchii. De altfel, pentru unele din aceste familii este pentru a doua sau a treia oara…

- Pensia pentru limita de varsta este principala categorie de pensie acordata in Romania. Conform legislatiei in vigoare, pensia pentru limita de varsta se obtine la data la care se atinge varsta-standard de pensionare, daca este efectuat cel putin stagiul minim de cotizare. Varsta standard de pensionare,…

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Aproape 8.900 de civili au incasat pensii speciale in luna octombrie, potrivit informatiilor transmise de Casa Nationala de Pensii. Pe langa "civili", mai incaseaza pensii de serviciu și foștii angajați de la SRI, MAI sau Ministerul Apararii.

- Aproape 8.900 de romani au luat in luna octombrie pensii speciale platite de Casa Nationala de Pensii, arata cele mai noi informatii publicate de institutie. Numarul beneficiarilor de pensii speciale, platiti de Casa Nationala ...

- Maria Petrescu, din București, ne relateaza ca barbatul cu care a fost casatorita peste 10 ani a murit, in urma unei boli necruțatoare, și ne intreaba daca are dreptul la pensia intreaga de urmaș, avand in vedere ca durata casatoriei a fost de sub 15 ani.De asemenea, ne intreaba cum se stabilește pensia…

- Doua persoane au murit, miercuri, in Spania in urma rafalelor de vant provocate de furtuna 39; 39;Bruno 39; 39; care a mentinut in stare de alerta mare parte a acestei tari, potrivit AFP, citat de Agerpres.Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara catalana…

- Sase persoane au fost ucise intr un atac sinucigas cu bomba care a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, relateaza Digi 24. Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic.Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu se in timp ce angajati agentiei se indreptau…

- Campania „Fii bun de Craciun”, ajunsa la a III-a ediție, a avut drept scop colectarea de donatii, sub orice forma, pentru a ajuta copiii si batranii nevoiași aflați in evidențele Asociației Folantropia Ortodoxa Dej, sa simta spiritul sarbatorilor de iarna și pentru a aduce zambetul pe buzele lor. Inițiatorii…

- Sase barbati decedati au fost gasiti spanzurati de trei poduri diferite in apropiere de statiunea turistica Los Cabos, Mexic, aflata in peninsula californiana Baja, miercuri, potrivit...

- Parohia Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” Dej II, pastorita de preoții Ioan Bolbos și Emil Sabadiș, a organizat și in acest an o serie de acțiuni menite sa marcheze Postul Craciunului și intampinarea cu fapte bune a sarbatorilor de iarna. Comitetul și Consililul parohial, coriștii și bunii credincioși,…

- Roxana Dobre a marturisit ca s-a certat cu Florin Salam, dupa ce acesta a venit acasa furios, pentru ca un membru al familiei s-a plans la el ca bruneta i-ar spus sa nu intre incaltat in casa. Rasturnare de situatie in telenovela FLORIN SALAM-ROXANA DOBRE. Se cere test de paternitate. "Sa le…

- Roxana Dobre a decis sa faca lumina in ceea ce privește relația sa cu manelistul Florin Salam. Despre Roxana Dobre și Florin Salam s-au spus foarte multe lucruri in ultima vreme. Roxana Dobre l-ar fi parasit pe partenerul ei de viața pentru fostul iubit și chiar ar fi fugit de acasa cu jumatate de milion…

- O mie de pensionari mai putin in trimestrul III 2017 comparativ cu trimestrul precedent In trimestrul III 2017:  numarul mediu de pensionari a fost de 5224 mii persoane, in scadere cu o mie persoane fata de trimestrul precedent, informeaza un comunicat de presa al Institutului National de Statistica. …

- Romania avea in trimestrul trei circa 5,22 milioane de pensionari, in scadere cu 27.000 de persoane fata de perioada similara a anului trecut si cu 1.000 de persoane sub nivelul din trimestrul precedent, in timp ce pensia medie se cifra la 1.106 lei, reiese din datele comunicate luni de Institutul National…