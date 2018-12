Stiri pe aceeasi tema

- Comisionul de administrare la Pilonul II de pensii a fost redus de la 2,5% la 1%, a declarat consilierul premierului pe probleme economice, Darius Valcov. "In ceea ce priveste Pilonul II de pensii, contributiile nu au fost reduse, asa cum unele televiziuni titrau astazi, contributia a…

- Guvernul se va reuni vineri intr-o noua sedinta, la Palatul Victoria. Liderul PSD Liviu Dragnea spune ca Executivul va adopta Ordonanta privind introducerea de noi taxe si impozite, de la 1 ianuarie 2019, insa pe ordinea de zi oficiala a sedintei nu se afla un astfel de proiect. Ordonanta a fost modificata,…

- Liviu Dragnea anunța ca Guvernul va adopta, intr-o noua ședința de Guvern, ce urmeaza sa aiba loc vineri, OUG in care se vor modifica termenii Pilonului II de pensii, se va introduce o ”taxa pe lacomie” și va fi plafonat prețul la gaze și electricitate.Șeful PSD a dat asigurari ca ”nu se va…

- Comisionul de administrare pentru Pilonul II de pensii va scadea de la 2,5% la 1%, iar o persoana se poate retrage de la un fond de pensii, pe baza de cerere individuala, dupa minimum cinci ani de participare, a anuntat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria. Prevederea este cuprinsă…

- Participantii la Pilonul II de pensii administrate privat se vor putea retrage, dupa minimum 5 ani de participare, dar vor trebui sa plateasca un comision de retragere de 2%, potrivit ministrului. ”O persoana, participanta la un fond de pensii, se poate retrage, pe baza de cerere individuala,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, la finalul sedintei CEx a PSD, ca Guvernul intentioneaza sa infiinteze un fond de investitii care sa ajute localitatile sa dezvolte proiecte legate de alimentarea cu apa, sisteme de canalizare sau scoli. "Pe langa PNDL, vrem sa facem acest Fond de…

- Guvernul are bani pentru salarii si pensii, in conditiile in care in ultimii doi ani veniturile statului au crescut cu aproape 25%, sustine Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila. "Veniturile totale la bugetul consolidat al statului in 2016 au fost de 228 de miliarde de lei.…

- Casa Nationala de Pensii a lansat o aplicație care ajuta utilizatorii sa iși afle varsta la care pot ieși la pensie. Astfel, cei interesați pot afla in doar cațiva pași anul și luna in care iși pot depune cererea de pensionare, dar și la ce varsta se pot pensiona anticipat. Aplicația funcționeaza destul…