Stiri pe aceeasi tema

- Filosoful Mihai Sora afirma, dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii Tudorel Toader, Carmen Dan, Petre Daea au fost prezenti in Parlamentul European pentru a prezenta prioritatile presedintiei romane a Consiliului UE, ca a plans” vazand ce serpi si broaste le ies pe gura la Bruxelles”,…

- In urma rezoluției adoptate la 1 noiembrie 2005 de ONU, ziua de 27 ianuarie a fost desemnata Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Pentru marcarea acesteia, „Bucharest Jewish Film...

- Prim-ministrul Viorica Dancila se aflǎ la Bruxelles miercuri si joi, pentru o vizita de lucru, vizitǎ care face parte din programul de prezentare si sustinere a prioritatilor presedintiei Romaniei a Uniunii Europene. Pe agendǎ figureazǎ participarea la sesiunea plenarǎ a Comitetului Economic si Social…

- Premierul Viorica Dancila a avut o exprimare bizara, miercuri, cu ocazia discursului sustinut la Bruxelles, la ceremonia dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului. Seful Guvernului a spus ca Romania va organiza un eveniment care-si propune ”sa contribuie la sprijinirea combaterii…

- In contextul vizitei pe care o efectueaza la Bruxelles, in perioada 23-24 ianuarie a.c., prim-ministrul Viorica Dancila a participat, miercuri, 23 ianuarie a.c., la ceremonia de comemorare a victimelor Holocaustului, organizata de Congresul Evreiesc European, sub patronajul președintelui Parlamentul…

- Premierul Viorica Dancila a avut o exprimare bizara, miercuri, cu ocazia discursului susținut la Bruxelles, la ceremonia dedicata Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, scrie site-ul stirile protv.ro. Șeful Guvernului a spus ca Romania va organiza un eveniment care-și ...

- Bruxelles, 23 ian /Agerpres/ - Combaterea antisemitismului se numara printre prioritatile de pe agenda Presedintiei romane a Consiliului UE, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, miercuri, la ceremonia oficiala dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, organizata de…

- "Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua o vizita de lucru la Bruxelles, in perioada 23-24 ianuarie 2019, in vederea prezentarii prioritatilor Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic si Social European (CESE), care va avea loc joi, 24…