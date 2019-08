Cum se manifestă depresia la copii Depresia nu este o „boala a oamenilor mari“. Copii la varste tot mai fragede sunt captivi in lumea tristetii. Pentru multi, ignorarea simptomelor si evitarea ajutorului specializat se soldeaza cu consecinte grave. Desi este o problema serioasa, depresia la copii este tratabila. Doar pentru ca un copil are perioade in care este mai trist, nu […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii Sectiei de pompieri Macin au fost solicitati, in jurul orei 02.50, sa intervina in localitatea Peceneaga pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa.In momentul sosirii pompierilor, incendiul se manifesta la o anexa bucataria si la nivelul acoperisului si tavanului…

- Demisa de la șefia Ministerului Educației, Ecaterina Andronescu insista cu declarația care i-a adus problemele și spune ca este nevoie de o campanie de educație in școli. Fostul ministru asigura ca cuvintele sale au fost scoase din context și ca tot ce a dorit a fost sa vorbeasca despre o necesara…

- Om de radio și de televiziune, dar și proaspat tatic, Mihai Morar reușește sa faca fața celor doua joburi zilnice, intre ele sa participe activ la tot ce ține de ingrijirea micuței Roua, dar și sa fie la dispoziția gemenelor Mara și Cezara, la fel ca inainte de marirea familiei cu inca o fetița. Mihai…

- Premierul Viorica Dancila i.a cerut, miercuri, ministrului Ecaterina Andronescu, sa ia in calcul inceperea anului scolar de la 16 septembrie. "Va rog, doamna ministru Ecaterina Andronescu, sa luati in calcul inceperea anului scolar de la 16 septembrie. Sunt convinsa ca este inca o masura asteptata de…

- O mama din Vaslui iși striga indignarea, dupa ce a fost apostrofata de polițiști pentru ca a apelat la ajutorul lor pentru a-și gasi fiica in varsta de 13 ani. „Mie mi-au dat avertisment, frati-miu are amenda ca a sunat la 122, ca nu trebuie sa ii deranjam", a declarat femeia.​ Cum se apara oamenii…

- Ioana Chicet-Macoveiciuc, fosta jurnalista, autoarea mai multor carti pentru copii, a postat pe Facebook un mesaj in care atrage atentia ca in ciuda valului de emotie existent in societatea romaneasca legat de tragedia de la Caracal, „in curand o sa uitam, asa cum am uitat de baietelul inecat in fecale,…

- Un exemplu relevant pentru situatia anormala „sef mai prost platit decat subordonat" este al fostului manager de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", dr. Radu Terinte, care anual ca manager castiga 122.913 lei, o medie aproximativa de 10.200 de lei/luna, in conditiile in care aproape orice medic din spital…