Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa fortei de munca in industria de morarit si panificatie Foto: Arhiva. Lipsa fortei de munca este principala dificultate cu care se confrunta industria de morarit si panificatie, afirma vicepresedinte patronatului ROMPAN, Virgil Pavel. Alte probleme sunt legate de cresterea preturilor…

- „Initial, nu ne-am propus sa avem si vara activitate. Apoi, insa, am vazut ca perioada verii reprezinta pentru foarte multi cursanti o sansa unica de a recupera materia, de a elimina lacunele si de a se pregati pentru noul an. Spre exemplu, elevii care termina clasa a 7-a (si nu numai) au…

- Primarul PSD din orasul timisean Lugoj, Francisc Boldea, sustine ca a resimtit rezultatul alegerilor europarlamentare ca pe un cutit infipt in spate. „Le faci piata (n.r. in jurul careia strazile sunt...

- Un model britanic a marturisit ca nu mai folosește tacamuri, iar asta o ajuta se se mențina in forma. Ea a gasit o alta modalitate de a manca. Lisa Snowdon, un model britanic in varsta de 47 de ani, are o silueta de invidiat, iar asta nu se datoreaza doar exercițiilor fizice. Femeia, care este și prezentatoare…

- Program pentru identificarea persoanelor cu risc cardiovascular Bolile cardiovasculare reprezinta, în continuare, principala problema de sanatate în România, atrage atentia Ministerul Sanatatii, într-un comunicat de presa, cu ocazia Zilei Nationale a Inimii. Potrivit…

- Sub denumirea de "shell on", aceasta provocare poate fi extrem de periculoasa, iar doctorii avertizeaza ca plasticul si cartonul poate fi foarte toxic pentru organism. Mai mult de atat. acestea pot perfora intestinele "Mancatul ambalajelor din plastic este un lucru foarte periculos. Chimicalele…

- Elevul din Vaslui care și-a injunghiat trei colegi a declarat judecatorilor ca amenințat cu bataia de victimele sale, și din acest motiv a luat cuțitul cu el la școala. Tanarul de 17 ani ani a primit joi mandat de arestare pentru 30 de zile de la magistrații Tribunalului Vaslui. Victimele sale sunt…

- Intr-un vas punem sofranul, apa si condimentele pentru legume.Se da in clocot apoi se adauga cuscus-ul si se lasa sa se infuzeze cca 10 minute.Separat se pun bucati mari de ardei intr-o tigaie cu ulei de masline si se prajesc putin. Doar sa prinda aroma delicioasa. Se scot si apoi se pun…