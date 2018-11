Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal Robert Sighiartau spune ca Guvernul se joaca cu banii pe care ii incaseaza de la companii, in condițiile in care apar schimbari legislative de la o zi la alta, astfel incat mediul de afaceri este bulversat, iar planurile de afaceri dunt date peste cap. In opinia alesului bistrițean,…

- Prima doamna a Romaniei nu renunta la scoala - revine luni la scoala ca sa predea in continuare. Carmen Iohannis va anunta la incpeutul saptamanii viitoare daca va lua o noua clasa pentru dirigintie. Sotia presedintelui Romaniei a fost prezenta joi, la inaugurarea unui nou loc de joaca pentru copiii…

- Poliția Locala din Municipiul Blaj ar trebui sa-și refaca urgent stocul de formulare pentru amenzi deoarece procesul-verbal de constatare conține o eroare care poate genera un val de contestații in instanța. Situația a fost observata dupa ce primarul Gheorghe Valentin Rotar, sancționat pentru parcare…

- Mumbai City, echipa indiana la care joaca romanul Lucian Goian, a adus doi oameni foarte importanți in staff, care in trecut au activat la CFR Cluj. E vorba despre antrenorul principal Jorge Costa, care a pregatit formația clujeana in sezonul 2011-2012, și Marco Leite, preparatorul fizic care l-a ajutat…

- Joi seara se disputa manșa secunda a play-off-ului Europa League. Confruntarile vor decide ultimele 21 de echipe calificate in faza grupelor. Romania este reprezentata de CFR Cluj și FCSB. Ambele formații au pierdut in tur și trebuie sa intoarca un deficit de doua goluri. Campioana a fost invinsa de…

- Gica Hagi, managerul celor de la Viitorul, a vorbit despre jocul Simonei Halep. "Regele", un apropiat al numarului unu mondial, considera ca problemele pentru ea apar doar din faza semifinalelor si a finalei. Constanteanca va debuta la US Open, ultimul Grand Slam al anului, luni, de la...

- Culorile pastelate sunt tonuri variate obtinute in urma amestecului cu alb, rezultand nuante deschise, considerate delicate, feminine si curate. Culorile pastelate rezulta atat in urma combinatiei culorilor calde cu alb, cat si a celor reci in amestec cu alb. A nu se confunda cu pastelurile, creioanele…

- Orasele care merg mai departe in finala competitiei pentru titlul de Capitala a Tineretului din Romania sunt: Brasov, Iasi si Roman. In aceasta etapa, finalistii au ca termen limita data de 8 octombrie (ora 16:59) pentru a depune dosarul de candidatura dezvoltat pe baza conceptelor inscrise in prima…