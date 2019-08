Stiri pe aceeasi tema

- Fashion-editorul Iulia Albu a dezvaluit care este relația fiicei sale cu iubitul sau. Iulia Albu a facut dezvaluiri despre viața sa intr-un interviu pe care l-a acordat pentru okmagazine.ro. Vedeta a explicat cum se ințelege fiica sa, Mikaela, cu Mike, iubitul sau. Iulia Albu, alaturi de fiica sa și…

- Vorbeste cu o sinceritate dezarmanta despre vedetele din showbiz, fie atunci cand le critica, fie cand le enumera plusurile, dar si despre tot ce traieste. Iulia Albu este mai fericita ca niciodata in viata pe care si-a cladit-o dupa despartirea de Mihai Albu. Iubeste din nou, se gandeste la casatorie,…

- Iulia Albu a explicat care este de fapt relația sa cu designerul Catalin Botezatu, cel care i-a fost coleg la emisiunea "Bravo, ai stil", de la postul de televiziune Kanal D. Fashion-editorul a comentat despre relația sa cu Catalin Botezatu intr-un interviu pe care l-a acordat pentru ciao.ro. "Un lucru…

- Majoritatea oamenilor evita sa puna presiune pe ei insisi pentru a nu se trezi in situatia neplacuta de a nu face fata stresului, dar si pentru ca nu vor sa isi asume responsabilitatea pentru pornirea si ducerea la bun sfarsit a unui proiect. In realitate, putin stres este de dorit in ceea ce facem,…

- De cand Andreea Marin formeaza un cuplu cu Adrian Brancoveanu, fanii vedetei s-au intrebat cu anume se ințelege fiica ei, Violeta, cu acesta. Intr-un interviu acordat pentru viva.ro, Andreea Marin a povestit cum l-a primit fiica ei pe Adrian, in familia lor!

- Iulia Albu a vorbit despre aparițiile sale mondene la care a venit insoțita de gaina sa de companie. Fashion-editorul a comentat, pe contul sau de pe o rețea de socializare, pe marginea aparițiilor sale in compania gainii. "Voi ce credeți despre gainile mele? Mult timp faptul ca am avut o gaina a fost…

- Creatorul de incalțaminte Mihai Albu a oferit detalii despre starea de sanatate a mamei sale. Mama lui Mihai Albu, Zinaida, a avut probleme de sanatate in ultima perioada de timp. Creatorul de moda a explicat, pentru emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars, cum se simte mama sa in prezent. "Am pe…