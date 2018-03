Stiri pe aceeasi tema

- Deszapezirea la Lozova este in toi. Aceasta pentru ca lozovenii s-au pregatit din timp pentru iernile grele și geroase. Astfel, in situațiile excepționale aceștia au la indemana un buldoexcavator.

- In 2018, Echinoctiul de primavara va fi marti, 20 martie, la 18.15, ora Romaniei. De la aceasta data, durata zilei va fi in continua creștere, iar cea a nopții in scadere, pana la data de 21 iunie, cand este solstițiul de vara. In Romania, ora de vara este corelata cu orarul de vara practicat in […]

- Primavara si-a anuntat sambata sosirea oficiala la Tokyo, unde agentia meteo nationala a semnalat inflorirea ciresilor, dand startul sarbatoririi acestui anotimp, relateaza AFP. Foto: (c) Koji Sasahara / AP Expertii agentiei meteo, care studiaza ciresii de la templul Yasukuni, au constat aparitia…

- Astenia de primavara se poate „transforma" in depresie. Specialistii de la Institutul de Psihiatrie „Socola" atrag atentia ca, daca astenia resimtita primavara este ignorata, starea celui afectat poate ajunge la depresie. Potrivit medicilor, astenia de primavara nu este o boala, ci un cumul de stari…

- Astenia de primavara nu este o boala, ci un cumul de stari fiziologice, normale, care apar atat la persoanele sanatoase, cat si la cele care au asociata o alta patologie, insa poate avea urmari dintre cele mai nefaste daca nu este tratata la timp, putand sa duca la depresie, sustin specialistii. Peste…

- Noile Samsung Galaxy au ajuns și in Romania. S9 are in continuare muja jack pentru caști. De asemenea, noul smartphone vine cu doua difuzoare stereo AKG și suporta și Dolby Atmos, care ofera sunetului...

- Echinoctiul de primavara 2018. Primavara din punct de vedere astronomic incepe odata cu echinocțiul de primavara și dureaza aproximativ 92 de zile. Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe…

- Taur Nu prea reușești sa distingi realitatea de fantezie, iar atunci cand iți dai seama ca tot ce ai crezut a fost doar o iluzie, devii una dintre cele mai posomorate persoane. Adevarul poate fi greu de digerat pentru tine, motiv pentru care preferi sa il omiți nu de puține ori. Cand simți ca suferința…

- Accesul auto catre 24 de gospodarii din Catunu ar putea fi blocat Violeta Stoica Topirea zapezii, ploile și structura geologica a pamantului sunt principalii factori care produc – aproape in fiecare primavara – alunecari sau scufundari de teren in majoritatea zonelor din județul Prahova predispuse la…

- Din 12 martie, la Brasov incepe campania de curatenie de primavara, ocazie cu care va fi declansata o ampla actiune de salubrizare a domeniului public si privat, in toate cartierele municipiului Brasov.

- Primavara se trezesc la viata si daunatorii culturilor agricole. In luna martie, cand vremea se incalzeste, fermierii trebuie sa fie precauti si sa faca tratamentele necesare. In caz contrar, productia se va diminua drastic.

- Meteorologii anunta vreme insorita pentru Bucuresti in weekendul urmator, semn ca primavara s-a instalat deja pe plaiurile Romaniei, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). Capitala Romaniei va inregistra maine o temperatura maxima de 13 grade cu cer partial noros, fara…

- Ca in fiecare an, de Ziua Internaționala a Femeii, romanii și nu numai cumpara multe flori. Trandafirii sunt printre florile cele mai cautate de barbații care vor sa ofere un cadou de 8 Martie. Datele prezentate recent de Institutul Național de Statistica arata ca Romania importa trandafiri in valoare…

- Primaria municipiului Bistrita anunta declansarea Campaniei "Curatenia de primavara" care se desfasoara in perioada 7 martie - 7 aprilie 2108. Participarea la Campania "Curatenia de primavara" este o datorie civica a cetatenilor, asociatiilor de proprietari / locatari, agentilor economici, institutiilor…

- “Povestirile lui… Offenbach” și “Vestitorii Primaverii… in partituri tenorale” sunt spectacolele prezentate Teatrul National de Opereta si Musical “Ion Dacian”pe 10 și 11 martie. Pe 10 martie, de la ora 19:00, la Sala Mica a Palatului Național al Copiilor va invitam la „Povestirile lui… Offenbach”.…

- Primavara a luat din nou pe nepregatite firmele responsabile cu deszapezirea in Baia Mare. S-a intervenit greoi, dupa ce stratul de nea a fost suficient de mare pentru a afecta circulatia rutiera. Mai mult, utilajele au intervenit gresit, aruncand zapada pe trotuare, dupa ce acestea fusesera in prealabil…

- Doamnele și domnișoarele din Balești sunt invitate sa petreaca vineri, 2 martie, la Caminul Cultural din localitate. De Marțișor, primarul Madalin Ungureanu, impreuna cu Consiliul Local, Școala Gimnaziala „Antonie Mogoș" din Ceauru...

- Gata, doamnelor! De azi intram la dieta! Si nu orice dieta, cea de primavara! Cum topesti rapid 8 kg intr-o luna, ce alimente trebuie sa consumi si la ce trebuie sa renunti afli direct de la specialist.

- MESAJE SMS DE 1 MARTIE. Venirea primaverii este un bun prilej de a le trimite celor dragi un mesaj, o felicitare sau o urare cat mai prietenoasa. Iata cateva sugestii care v-ar putea fi de folos de 1 MARTIE: MESAJE SMS DE 1 MARTIE. O primavara cu multa bucurie si liniste in suflet! Sa…

- Primaria Municipiului Dej invita dejenii luni, 5 martie, de la ora 18:00, la un Concert de Primavara. Evenimentul, care va avea loc la Centrul Cultural „Arta” are ca protagoniști nume cunoscute ale scenei muzicale romanești. In prima parte a serii va concerta Grupul Ad Libitum Voices, unul dintre primele…

- Meteorologii estimeaza, pentru urmatoarele trei luni, o vreme cu temperaturi, in general, apropiate de normele climatologice, insa cu precipitatii excedentare in majoritatea regiunilor. Potrivit prognozei de specialitate a Administratiei Nationale de Meteorologie, valabila pentru intervalul martie…

- Pana in 1 martie, ora 10, in județul Timiș vremea va fi deosebit de rece, local geroasa noaptea, cand temperaturile minime vor cobori sub -10 grade Celsius. Vantul va prezenta intensificari temporare, amplificand senzația de rece. In zilele cu temperaturi scazute, Ministerul Sanatații…

- Cine caștiga saptamana asta? Zapada sau Ghioceii? Vor fi zile decisive in razboiul dintre iarna și primavara. Dupa cateva zile extrem de friguroase, soarele va riposta doar la sfarșitul saptamanii, cand vremea va reveni la limite mai normale pentru aceasta perioada. Miercuri și joi se vor inregistra…

- Peste 1700 de kilograme de carne au fost nimicite de inspectorii Agentiei Nationale pentru Siguranta Alimentelor. Specialistii au mers in control la o fabrica de procesare a carnii si fabricare a mezelurilor din satul Nicoreni, Drochia.

- Primavara isi face simtita prezenta la Palas. Iesenii sunt invitati sa descopere nenumarate propuneri de simboluri cu snur alb si rosu, care acopera toate preferintele. De vineri pana joi, in perioada 23 februarie – 1 martie 2018, parterul Atriumului Palas Mall va gazdui „Sarbatoarea Primaverii", un…

- PSD Arad priveste cu maximum de seriozitate rezolvarea problemei spatiilor de parcare din municipiul Arad si tocmai din acest considerent se pronunta pentru o solutie fundamentata si documentata, pe termen mediu si lung. Beniamin Varcus, liderul grupului PSD-ALDE din Consiliul Local Municipal a explicat…

- Mai este putin pana cand vine primavara si vor incepe sa apara verdeturile in gradina. Leurda culeasa din padure ramane o „delicatesa” pe care o vom gasi in curand, pentru putin timp, doar pe tarabele din piata. O reteta de clatite cu urda si leurda ne va face sa asteptam primavara mai cu drag.

- Gripa a dat mari batai de cap la nivel național. Nu este epidemie, dar Ministerul Sanatații impune unele masuri de prevenție: de la maștile pentru vizitatori, care se dau deja vizitatorilor la intrarea in Spitalul Județean Timișoara, la masuri de igiena și recomandarea vaccinarii. Gripa dureaza pana…

- Vremea intoarce din nou foaia, si dupa o perioada in care precipitatiile au lipsit din peisaj, fie ca vorbim de ploi sau de ninsori, vom avea parte de schimbari la capitolul vreme. Specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) au transmis, marti, mai multe mesaje ce contin informatii…

- Specialistii in horticultura au inceput inca de anii trecuti sa studieze in ce fel afecteaza vremea capricioasa culturile. Acum sunt oscilatii mari de temperatura intr-o perioada in care trebuia sa avem zapada, iar plantele sa intre in repaus. O prima concluzie este aceea ca agricultorii vor avea necazuri…

- Crestem impreuna! Investim in pregatirea angajatilor si construim relatii pe termen lung. Specialistii nostri au o experienta de peste 10 ani in cadrul Flanco, iar aceasta ne ajuta sa le oferim clientilor consultanta de care au nevoie si sa fim MEREU PESTE ASTEPTARI! Read More...

- Studii anterioare de la Universitatea Langone School of Medicine, lansate in luna octombrie a anului trecut, sugereaza ca oamenii sunt conștienți atunci cand mor. Conștiința lor continua sa funcționeze chiar și dupa ce corpul lor a incetat sa arate semne de viața. Citeste si Exista sufletul?…

- Romania a avut parte de o iarna blanda pana acum, dar mai avem o luna din acest anotimp. Prognozele pe termen scurt indica de asemenea temperaturi mai mari decat media perioadei, insa meteorologii si-au indreptat atentia si asupra primelor luni de primavara, martie si aprilie.Citeste si: Gafa…

- Crema cu factor de protectie nu lipseste din rutina noastra vara. Dar este oare suficient? Specialistii in ingrijirea tenului recomanda folosirea unei creme cu protectie solara pe tot parcursul anului, inclusiv iarna, pentru a ne apara de radiatiile ultraviolete care imbatranesc prematur tenul.

- Acest prim model are o diagonala de 80 de centimetri, ceea ce îl face potrivit pentru bucataria dumneavoastra. Specialiștii de la Samsung promit imagini la o calitate superioara, fara distorsiuni, datorita tehnologiei Ultra Clean View.

- SA „Apa-Canal Chisinau” a mai semnat un contract care prevede reabilitarea a circa 55 de kilometri de rețele apeduct. Este vorba despre pachetul 1b, iar contractarea acestor servicii face parte din Programul de dezvoltare a serviciilor de alimentare cu apa și canalizare din municipiul…

- Daca te-ai decis ca este timpul sa instalezi un sistem de incalzire care sa iți asigure confortul mult dorit in intreaga locuința, iar multiplele variante existente pe piața nu fac decat sa iți ingreuneze decizia, consultarea unui specialist este necesara și garantat iți ușureaza alegerea. Prețul platit…

- Intr-o gradina din Galati au aparut capsunile si chiar au inceput sa se coaca, iar in curte au inflorit galbenelele, flori care apar doar primavara. Specialistii spun ca nu este niciun motiv de ingrijorare si explica aparitiile surprinzatoare...

- Intr-o gradina din Galati au aparut capsunile si chiar au inceput sa se coaca, iar in curte au inflorit galbenelele, flori care apar doar primavara. Specialistii spun ca nu este niciun motiv de ingrijorare si explica aparitiile surprinzatoare prin vremea calda pentru aceasta perioada.

- Cercetatorul Costel Vanatoru, de la Statiunea de cercetari legumicole Buzau, a declarat joi, pentru AGERPRES, ca vremea deosebit de calda din mijlocul iernii afecteaza lumea vegetala care trebuia sa se afle in repaos, dar mult mai periculos poate fi un inghet uscat care va provoca pagube importante…

- Primele impresii sunt nu doar rapide - ne formam o parere despre o noua cunostinta in cateva nanoscunde, dupa cum afirma Withney Johnson, autoarea cartii Disrupt Yourself: Putting the Power of Disruptive Innovation to Work, ci si "incapatanate" - cu greu revenim asupra parerii formate. Si daca, in diverse…

- In jur de 20 de tineri, intre care și o femeie, s-au incumetat sa se arunce, sambata dupa-amiaza, in mare ca sa prinda cele trei cruci aruncate de Boboteaza de catre Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Unul dintre aceștia este Mihai Michena Fedul, salvamar și fost antrenor de delfini. Tanarul de…

- Specialistii spun ca vremea blondului clasic si a eternului negru a apus, iar in 2018 trebuie sa schimbi cu o culoare uluitoare, despre care toata lumea va spune WOW! In plus, aceasta culoare de par este foarte versatila si se potriveste cu orice tunsoare, cu orice tip de par si cu orice nuanta de…

- Zilele calduroase de la final și inceput de an au facut sa apara primii ghiocei, dar și toporași. Pe 25 decembrie, Diana Ciubotaru din Ungheni a postat pe pagina sa de facebook o fotografie cu toporași infloriți, menționand totodata: ”Au inflorit toporașii in gradina mamei, de Craciun”. Este vorba de…

- Programa de liceu se schimba in acest an, iar elevii ar putea avea pe lista de optionale Astronomia, Inventica sau Teatrul. >Ministerul Educatiei vrea sa dea mai multa greutate materiilor la alegere si a propus trei variante de programa. Acum e randul profesorilor si elevilor sa isi spuna parerea. Cele…

- Medicii de la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde se afla internat Ciprian Sfichi, politistul taiat cu sabia de un interlop, la Radauti, au anuntat ca acesta urmeaza sa fie externat imediat dupa Sarbatorile de Iarna. Mai mult de atat, tanarul de 35 de ani este intr-o stare buna de sanatate,…

- Suntem la sfârșitul lunii decembrie însa data din calendar nu se oglindește deloc în valorile din termometre. În loc de zapada, constanțenii au avut parte astazi la malul marii de 15 grade Celsius, soare din belșug și un cer perfect senin. Nu a fost nevoie de prea mult curaj…

- Abia acum s-a aflat. In fiecare iarna avem parte de facturi si mai mari la caldura, desi in casele noastre este frig. Cum s-a ajuns la o asemenea situatie? Specialistii ne dezvaluie marile greseli pe care le facem cu totii. Oamenii incep sa foloseasca centrala in unele zone incepand cu luna octombrie…