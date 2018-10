Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de tineret a Romaniei a castigat cu 2-0 partida cu reprezentativa similara a Tarii Galilor, disputata vineri seara, la Cluj-Napoca, in cadrul preliminariilor pentru Campionatul European de fotbal de anul viitor. In urma acestui succes, "tricolorii mici" mai au nevoie de doar un punct in meciul…

- “Am arata ca indiferent de adversar mental suntem puternici, de asemenea tactic si fizic. Stiam ca va fi un meci greu, ca vor veni sa ne incurce. A fost o prima repriza dificila, pana ne-am adaptat la adversar, le-am gasit punctele slabe si in a doua repriza am intrat si am reusit sa marcam. Suntem…

- Nationala de tineret a Romaniei a castigat cu 2-0 partida cu reprezentativa similara a Tarii Galilor, disputata vineri seara, la Cluj-Napoca, in cadrul preliminariilor pentru Campionatul European de anul viitor.

- Romania U21 a trecut de Țara Galilor U21, scor 2-0, și este ca și calificata la EURO 2019. Dupa meci jucatorii lui Mirel Radoi au petrecut cu suporterii pe stadion. Au continuat petrecerea și in vestiar. N-a lipsit nici accidentatul Marco Dulca, care a ținut sa fie alaturi de colegii sai. In vestiar…

- Romania U21 are nevoie de un succes și un egal in ultimele doua partide din preliminariile Euro 2019, iar casele de pariuri simt victoria "tricolorilor" chiar in partida de diseara, de la Cluj-Napoca, contra celor din Țara Galilor U21, de la ora 19:00, PRO X și liveTEXT pe gsp.ro. Astfel, deși a pornit…

- Alexandru Csepreghi si Calin Cabut au fost convocati la lotul national de seniori al Romaniei. Alaturi de acestia, un alt component al echipei Minaur Baia Mare a fost convocat la nationala Serbiei. Este vorba despre Vojislav Brajovic. Lotul national al Romaniei se reuneste in perioada 21-29 octombrie…

- Mladen Kristajici, selecționerul Serbiei e nemulțumit chiar și dupa un meci in care sarbii au marcat un gol din penalty cu Lituania, au dat 4 bare și au mai ratat o lovitura de pedeapsa, in victoria cu 1-0. Se poate profita de fisurile din aparare, spune el. Naționala continua aventura din Liga Națiunilor…

- Naționala de tineret a Romaniei a obținut o victorie-surpriza in Portugalia, 2-1 in fața unei formații "lusitane" de doua ori mai bine cotate decat a noastra și formata din tineri jucatori de la cele trei mari formații din prima liga portugheza. ...