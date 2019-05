Stiri pe aceeasi tema

- El a afirmat ca este optimist si mizeaza pe un scor de peste 10% la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Mai sunt zece zile si se termina aceasta campanie, din punctul de vedere al nostru, al Pro Romania, in primul rand sunt multumit ca am facut o campanie de bun simt, de normalitate, n-am…

- "O zi istorica pentru scena politica mureșeana și viața mureșenilor! In cursul zilei de astazi, organizația judeteana PRO Romania Mureș, a semnat un acord de colaborare și susținere reciproca, cu Uniunea Independenta Pentru Sighișoara. Acordul a fost semnat de catre Coordonatorul PRO Romania Mureș,…

- Parlamentul European a publicat saptamana trecuta un sondaj privind alegerile europarlamentare pentru fiecare stat in parte. Barometrul prezentat de Kantar arata ca PNL conduce cu 25,2-, urmat de PSD care ar obtine un scor de 21,5-, Alianta 2020 USR-PLUS - 17,7-, ALDE - 12,7-, Pro Romania - 11,2-, UDMR…

- Comisarul european Corina Cretu, candidat pe lista Pro Romania pentru Parlamentul European, spune ca in fiecare tara din UE pentru un euro alocat din bani europeni sunt proiecte de trei euro, in timp ce Romania are bani necheltuiti si nu are proiecte, Cretu afirmand ca isi incheie mandatul la Comisia…

- In ultimele doua luni cele mai mari doua grupuri din Parlamentul European (PE) - Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta și Socialiștii și Democrații (S&D) de centru-stanga - au intrat pe o traiectorie ascendenta, conform Europe Elects, cu toate ca se anticipeaza ca vor incasa lovituri serioase…

- BEC a mai admis candidaturile ALDE, UNPR, Pro Romania, UDMR, PMP, ale Partidului Romania Unita, dar si candidatura independenta a Gregorianei Tudoran. Independentii Daniela Dobre si Iulian Tiron au fost respinsi de BEC. Totodata, BEC a mai respins si candidaturile propuse de Partidul…

- Europarlamentarul Laurentiu Rebega, vicepresedinte Pro Romania si membru in Grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni, a fost trimis joi in judecata intr-un dosar de coruptie, anunta DNA. Rebega a fost ales in Parlamentul European pe listele PSD. Comunicatul integral al DNA: Procurorii din cadrul…

- Partidele care depun liste pentru Parlamentul European au o nota comuna: dispretul reciproc. Majoritatea formatiuni noi, infiintate fie din factiuni rupte din cele doua partide mari, PSD si PNL, ca ALDE si Pro Romania, fie pornind de la zero ca USR si PLUS, au depasit demult limita de adversitate. Manate…