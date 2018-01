Stiri pe aceeasi tema

- Germania nu va cadea intr-o criza politica daca eforturile cancelarului Angela Merkel de a forma un guvern de coalitie cu social-democratii esueaza, a declarat vineri fostul ministru de finante german Wolfgang Schaeuble, relateaza Reuters. "Eforturile continua, asta e bine", a afirmat Wolfgang Schaeuble,…

- Pe Betty, fiica lui Florin Salam, o cunoasteti cu totii! Insa puțin știu ca frumoasa cantareața are o verișoara la fel de talentata. Pentru ca muzica curge parca prin vene, in aceasta familie, Bia debuteaza in muzica!

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Informatii de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus zilele trecute trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: POP FELICIA ELENA, directoare de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul M.R.P. , pentru savarsirea infractiunii…

- Claudiu Manda e pe val, mai ales dupa ce a preluat in forta haturile Comisiei parlamentare de control a Serviciului Roman de Informatii de la un Adrian Tutuianu care se numara printre marile deceptii politice ale anului trecut. Iar atat prestatia combativa din cadrul comisiei, cat si loviturile de imagine…

- Parking Focșani a inceput procedurile pentru recrutarea și selecția directorului societații care se ocupa de administrarea locurilor de parcare din municipiu. Persoanele interesate sa ocupe aceasta poziție trebuie sa depuna dosarele la sediul societații din strada Ștefan cel Mare,…

- Veteranii si vaduvele de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat, din evidentele Casei Judetene de Pensii (CNP) Vrancea, au primit cu 35 de lei mai mult ca ajutor anual guvernamental pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, energiei electrice…

- Pentru canonizare trebuie intrunite mai multe conditii. Exista marturii contemporane ale unor oameni care au simtit ajutorul concret al parintelui Arsenie nu doar de cand a trait ci si lucrarea parintelui si dupa moarte, pentru ca lucrarea unui sfant transcede istoria si a vietuirii pe pamant,…

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Concertele lunilor ianuarie și februarie 2018. Primele concerte Clasic e fantastic. Cum sa ințelegem muzica din anul 2018 sunt foarte apropiate, ca data. De aceea, le anunțam impreuna : Ianuarie 2018 Duminica, 28 Ianuarie 2018, Ateneul Roman, ora 11 Clasic e fantastic. Cum sa ințelegem muzica (și dansul).…

- In acest weekend, vremea rea continua sa puna stapanire pe majoritatea regiunilor țarii. O informare meteo anunta ninsoare si viscol pe la munte si lapovita cu polei in vest, centru si nord și este valabila pana in noaptea de Ajun.

- Catalina Popnor, tripla campioana olimpica, a cucerit 23 de medalii in cariera sa, iar antrenori unul si unul au contribuit la performante. De la Matei Stanei, Nicolae Forminte, Lucian Sandu si pana la Mariana Bitang si la Octavian Belu, fiecare a avut un rol important in ascensiunea sportivei. Totusi,…

- Candidatura lui Vitalie Pirlog la șefia Serviciului de Informații și Securitate (SIS) a fost aprobata astazi de Comisia juridica, numiri și imunitați, comunica NOI.md. Comisia va propune plenului Parlamentului numirea acestuia in funcție pentru o perioada de cinci ani. Membrii Comisiei, in ședința de…

- S-au facut noi dezvaluiri in cazul despartirii anului din lumea showbiz-ului. Ei bine, se pare ca Florin Salam ar fi fost fortat in urma unui santaj sa dea o mica avere unui interlop de temut ca sa isi pastreze femeia alaturi. Este vorba despre Roxana Dobre.

- Conducerea Companiei de Apa Oradea SA (CAO) a prezentat bilantul acestui an si a anuntat proiectele pe care le pregateste pentru 2018. Cu aceasta ocazie, CAO si-a lansat noua pagina de internet, cu un format mai aerisit dar cu continut mai bogat, apreciaza directorul Ovidiu Gavra. Pagina a fost realizata…

- Si-au inceput povestea de iubire in urma cu mai bine de trei ani, au devenit parinti de doua ori, iar pe drum urmeaza al treilea copilas, dar ei par decisi sa isi spuna: "Adio!". Prieteni din anturajul celor doi au facut marturisiri ingrijoratoare in legatura cu despartirea anului 2017.

- Maria Ghiorghiu a facut un nou anunt cutremurator pe blogul sau. Clarvazatoarea care a prezazut tragedia din Colectiv spune ca, in urma dezvaluirilor facute zilele trecute, lucrurile par din ce in ce mai serioase.

- "Nu am putut din motive tehnice sa fiu parte din aceasta emisiune. Pentru ca am auzit comentarii legate cat de mult il desconsidera Hitler pe Majestatea Sa, vreau sa fac doar o mica precizare, si anume ca aceasta desconsiderare a venit dupa incercarile lui Hitler de a se intalni cu Majestatea Sa…

- Consiliul Concurentei a efectuat inspectii inopinate la sediile a 25 banci, Institutii Financiare Non-Bancare (IFN), societati de leasing, asociatii profesionale si patronale din domeniul serviciilor financiare, fiind una dintre cele mai ample actiuni ale institutiei.

- Senatorul PSD Șerban Nicolae, unul dintre cei mai vocali susținatori al controversatei reforme a legilor justiției, are mai multe intalniri cu „statul paralel" de care nu-și mai aduce aminte.

- Fie ca preferi schiul, fie ca preferi snowboard-ul sau chiar sania, o sa te simți ca in Rai la Ischgl, in Austria. Cu nu mai puțin de 238 de kilometri de partii, este una din cele mai spectaculoase stațiuni de schi din Europa. Cea mai lunga pista are nu mai puțin de 11 kilometri, o adevarata provocare…

- Directorul Serviciului Roman de Informații, Eduard Hellvig, transmite condoleanțe Casei Regale și iși exprima speranța ca Familia Regala va ramane alaturi de societatea romaneasca in proiectele sale majore, ca un reper constant de moralitate și forța unificatoare. ''Am primit cu adânca…

- Deputatul PNL Florin Roman a vorbit în emisiunea „Punctul de întâlnire”, de la Antena 3, despre un proiect prin care daca refuzi un loc de munca, nu mai primești venit minim garantat. Deputatul spune ca sunt 200.000 de oameni, care primesc venit…

- Informații surprinzatoare despre un denunț formulat de un ministru penal. Este vorba despre Gabriel Sandu care a formulat un denunț adresat președintelui Donald Trump și procurorului general al Statelor Unite. Este vorba despre un denunț impotriva ambasadorilor Taubman și Gitenstein, unde se spune ca…

- Fratele starului de la FC Barcelona, este cautat de politisti pentru audieri, dupa ce in barca lui au fost gasite o arma si sange peste tot. In varsta de 35 de ani, Matias Messi a povestit unui paznic cand a ajuns la un club de pescuit privat, aflat in apropiere de casa lui din Argentina, ca s-a taiat…

- Aproximativ 3.500 de militari participa, de Ziua Naționala, la parada de la Arcul de Triumf. La manifestari iau parte reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne si ai Serviciului Roman de Informatii, precum si militari din tari aliate sau partenere, cu peste 350…

- „Daca se confirma ca era un dispozitiv de inregistrare, trebuie gasit cine l-a pus si de ce l-a pus acolo. Imi este foarte clar ca nu este lucrarea unui serviciu de informatii, pentru faptul ca serviciile nu folosesc asemenea aparatura. La ora actuala, tehnica a evoluat in asemenea fel incat nu…

- "Stenogramele sunt in posesia comisiei cu caracterul strict secret. Pot fi desecretizate de SRI scotand paragrafele care au caracter strict secret, daca vorbim de metode de lucru ale Serviciului sau de o hotarare CSAT. Se anonimizeaza sau se scot", a declarat Claudiu Manda, presedintele comisiei…

- Polițiștii timișoreni au depistat un barbat de cetațenie germana banuit de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și deținere de droguri, fara drept. In urma unor informații deținute de polițiști, barbatul de 64 de ani a fost oprit in trafic. Oamenii legii i-au verificat…

- Presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a anuntat ca membrii acestui for urmeaza sa se intruneasca marti, la ora 11,00, si ca este posibil sa solicite demisia lui Dumitru Dumbrava din functia de secretar de general al Serviciului Roman de Informatii.Insa, adevarata…

- Arheologii au descoperit trei epave vechi de milenii pe coasta nordica din Egipt. La bordul navelor scufundate au fost descoperite artefacte stravechi, care dateaza din perioada romana, cand imperiul s-a extins in Europa si Africa de Nord. Una...

- Informatii neoficiale anunta schimbari deosebite la urmatorul flagship al companiei. Xiaomi va lansa anul viitorul un nou flagship, care se va numi probabil Xiaomi Mi 7. Au aparut deja informatii neconfirmate despre acest smartphone, care se anunta cu adevarat deosebit, scriu cei de…

- Despre Samsung Galaxy X se vorbeste deja de cativa ani, insa pare ca ne apropiem de o eventuala lansare, avand in vedere noile informatii. Samsung Galaxy X e un telefon destul de misterios, despre care am auzit in repetate randuri franturi de informatii. Ar urma sa fie telefonul pliabil sau…

- Luni, 20.11.2017, a fost redeschisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe podul de la Soimus, din judetul Hunedoara. Reamintim ca in perioada 13 – 20.11.2017, in cadrul proiectului “Reabilitare DN76 km 0+000 – 30+436 Contract 5R10”, la acest pod au fost executate lucrari de…

- Israelul este pregatit sa faca schimb de informatii cu Arabia Saudita, pentru ca cele doua tari au un inamic comun in regiune, si anume Iranul, a declarat seful Statului Major al armatei israeliene, conform Reuters.

- Invitat la emisinea Romania9, de la TVR 1, Andrew Popper a oferit informații in exclusivitate despre starea de sanatate a monarhului Romaniei. Starea de sanatate a Regelui Mihai este precara, dar stabila. Insa nu se pot face previziuni in acest moment. Aceste informatii au fost oferite de Andrew Popper,…

- Un accident rutier grav a avut loc in urma cu cateva minute in Baia Mare, pe strada Mihai Eminescu, la PECO. Din primele informații un autoturism a lovit un stalp de curent iar in urma impactului o persoana a ramas incarcerata. Spre fața locului s-au deplasat echipaje ale ambulanței, poliției și ISU…

- Un transport agabaritic se deplaseaza in perioada 13 – 16 noiembrie, cu intreruperea locala și temporara a traficului rutier, de la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II la Ghimbav, județul Brașov, a informat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Ruta pe care…

- Politia Romana anunta ca in dosarul "Diplome de licenta fara studii", unde mai multi profesori sunt suspectati de promovari frauduloase la examene, in perioada 6-10 noiembrie au ridicat 64.200 euro, 31.000 dolari, 5.000 de lire sterline, 4.500 de franci elvetieni, 500 grame de aur, 110 grame de perle,…

- Serviciul de Informatii si Securitate intreprinde masuri orientate la impulsionarea mecanismelor de interactiune cu societatea si promovarea culturii de securitate. In acest sens, pe parcursul lunii noiembrie 2017 – martie 2018, ofiterii de informatii si securitate vor avea intilni cu reprezentantii…

- Ies la iveala informatii incendiare cu privire la seful Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice. Adus la conducerea ANAP de catre fostul premier Dacian Ciolos, Bogdan Puscas ar fi beneficiarul mai multor contracte cu statul, toate obtinute prin încredintare directa. O…

- Cumplitul accident de pe data de 14 octombrie 2017 a lasat-o pe preoteasa Maria Gavril cu foarte multe traumatisme. Aceasta nu va mai fi la terapie intensiva, in Spitalul de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou". Este foarte probabil ca tratamentul pe care i l-a dat medicul sa-l continue in sectia Chirurgie…

- Patronul media Adrian Sarbu a ajuns la Comisia SRI, acolo unde a fost invitat dupa dezvaluirile facute de fostul colonel SRI, Daniel Dragomir. Intrebat care este subiectul audierii sale, Adrian Sarbu a declarat, pentru agentia MEDIAFAX, ca va vorbi despre implicarea SRI in presa si urmarile…

- Scene de groaza la un botez din Braila. Un preot a uitat de duhul blandetii si a bruscat un copil de cateva luni pe care trebuia sa-l crestineze. Nervos ca bebelusul plangea, preotul l-a zguduit si l-a trantit in cristelnita, sub ochii nasilor, ai parintilor si ai rudelor.

- De cateva zile o țara intreaga se distreaza pe seama unei presupuse agape de Ignat, la care, in cadrul ”ceremoniei” taierii porcului, au participat unii dintre cei mai importanți politicieni și șefi de instituții din Romania. Toata lumea discuta cum a fost șoriciul, de unde a provenit porcul, cum…

- Arhivele Nationale din SUA au declasificat recent peste 2.800 de documente privind asasinarea presdintelui J. F. Kennedy. Printre principalele dezvaluiri fiind cea a documentelor CIA privind interceptarea unui apel telefonic dintre Lee Harvey Oswald...

- Agenții economici vor fi obligați sa fixeze pe etichetele produselor alimentare 243 de mențiuni de sanatate, altele decât cele care se refera la reducerea riscului de îmbolnavire și la dezvoltarea și sanatatea copiilor. Mențiunile se refera la vitamine, acizi organici, glucide, saruri,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, partener al Programului Climate KIC in Romania pentru perioada 2014-2020, impreuna cu Asociația Banat IT vor organiza la Timisoara maratonului de 24 ore cu tema „Assessing and dealing with climate footprint: from individual to city scale”…