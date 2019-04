Stiri pe aceeasi tema

- sOricat de greu ar parea de crezut, oamenii din intreaga lume gatesc tot felul de rețete de paste fara sa știe ce greșeala importanta comit, de fiecare data! Ce secret folosesc bucatarii adevarați pentru reușita preparatului?

- Ce vinuri sa alegi pentru Masa de Paște. Recomandari somelier Liviu Birceanu. Paștele este cea mai mare sarbatoare, o sarbatoare a sarbatorilor. Masa de Paște nu e completa fara un vin bun. Trebuie sa știi ca fiecare fel culinar poate fi asociat cu un anumit vin

- In orașul Cape Town (Africa de Sud), un scafandru s-a intilnit cu un rechin albastru mare. Inregistrarea video, publicata pe Instagram, a atras atenția tabloidul Daily Mail. In imagini, oceanologul Kevin Schmidt se afla sub apa intr-un costum de scufundari și urmarește rechinul care se apropie. Pradatorul…

- Luke Perry, interpretul lui Dylan din cunoscutul serial ''Beverly Hills 90210'', a fost spitalizat dupa ce a suferit un accident vascular cerebral in casa sa din Los Angeles, informeaza Daily Mail.

- In timpul sarcinii, Shelley și Rob Wall din Cumbria, Marea Britanie, au aflat ca bebelușul lor are foarte puține șanse de supraviețuire pentru ca nu i s-a dezvoltat creierul și sufera de spina bifida. Cu toate acestea, cuplul au hotarat sa-l pastreze pe Noah care s-a nascut cu doar 2% din creier. In…

- Modelul Naomi Campbell, 48 de ani, și starul trupei One Direction, Liam Payne, 25 de ani, au fost impreuna la centrul de distracții The O2 din Londra. Zvonurile ca se petrece ceva intre cei doi au pornit saptamana trecuta, dupa ce au flirtat prin mesaje pe rețelele de social media, potrivit Daily Mail.…

- Max Fisher, 23 de ani, din Nottingham, Marea Britanie, sufera de urticarie indusa de frig, alergie care poate sa fie fatala in cazuri extreme. De fiecare data cand tanara inspira aer rece sau bea ceva rece, pielea ei se inroșește și incepe sa o irite, provocandu-i mancarimi, potrivit Daily Mail. Reacția…