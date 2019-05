Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect legislativ pus recent in dezbaterea senatorilor, anumite servicii din zona cadastrului și publicitații imobiliare ar urma sa aiba prețuri fixe și mai mici decat in prezent, iar nivelul acestora nu va mai putea fi modificat prin ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate…

- Consilierii judeteni au votat in cadrul ultimei sedinte de Consiliu Judetean (CJ) un proiect de hotarare ”privind aprobarea necesarului de imbracaminte, incaltaminte, materiale igienico- sanitare, rechizite manuale pentru copiii si tinerii pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala, precum…

- Aproape 5.200 de lei pe luna - atat cheltuiește statul pentru fiecare condamnat care ajunge la inchisoare. Banii asigura cazarea, mancarea, transportul și paza, dar și plata personalului care se ocupa de deținuți.

- Astfel, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019, cuantumul alocatiilor de stat pentru copii va fi urmatorul: 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; 150 lei pentru copiii cu varsta…

- Plenul Senatului a adoptat luni o propunere legislativa care vizeaza cresterea gradului de transparentizare a colectarii, dar mai ales a repartizarii catre titularii de drepturi de autor a sumelor colectate, potrivit agerpres.ro.Citește și: Atac de ultim moment al lui Traian Basescu la adresa…

- In fiecare an, in perioada premergatoare Zilei Internaționale a Copilului, 1 iunie, Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva se mobilizeaza in acțiunea: O jucarie pentru fiecare, inițiata in urma cu cațiva ani. Cu acest prilej, pornim o ampla campanie de sensibilizare și atragere a…

- Tinerii care parasesc centrele de plasament vor fi sprijiniți in Timiș, printr-un proiect internațional, sa-și gaseasca un loc de munca sau un spațiu unde sa locuiasca. Este vorba despre proiectul „Now What?: Preparing and Empowering Youth Leaving Care”, derulat de Direcția Generala de Asistența Sociala…

- In cadrul Programul educațional “Ajungem Mari”, Asociația Lindenfeld a anuntat ca a dat startul inscrierilor intr-un nou modul de voluntariat in centrele de plasament din București și 24 de județe, printre care se regaseste si Prahova. Potrivit asociatiei mentionate, sunt asteptati voluntari care sa…