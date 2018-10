Stiri pe aceeasi tema

- De 22 de ani de cand e primar, Mircea Hava a privit pasiv la modul in care Stadionul ”Cetate”, simbol al municipiului Alba Iulia, s-a degradat continuu, iar in anul Centenar, albaiulienii sunt vaduviți de a asista, acasa la ei, la un spectacol fotbalistic – meciul de cupa FCSB – FC Unirea Alba Iulia.…

- La 15 septembrie, se implinesc zece ani de la falimentul gigantului financiar american Lehman Brothers. Zece ani de cand lumea financiara, si nu numai, a fost schimbata de acest eveniment. Iar urmatoarele zece informatii, despre eveniment si consecinte, nu trebuie uitate.

- Compania Naționala de Investiții a transmis Primariei Municipiului Pitești o informare privind stadiul de implementare a mai multor obiective de investiții care sunt in curs de derulare. Este vorba despre Sala Polivalenta Pitești, Sala de Sport Liceul cu Program Sportiv “Viitorul”, Sala de Educație…

- Pe de alta parte, s-a discutat despre posibilitatea ca PSD și ALDE sa aiba un candidat comun la alegerile prezidențiale , in 2019. Iar acesta ar putea fi Calin Popescu Tariceanu. Chiar daca nu a fost categoric, Liviu Dragnea le-a spus colegilor ca nu are ca obiectiv candidatura pentru fotoliul de…

- Ringier Romania, trust de media și regie de vanzari din Romania, surprinde an de an cu o serie de evenimente elegante și inovative. Fiind considerat deținatorul celui mai consistent și variat portfoliu de branduri din Romania, Ringier, cu ajutorul echipei de planneri in house a trustului, organizeaza…

- Peste 175 de fosti oficiali ai Departamentului de Stat si ai Pentagonului si-au pus numele pe o declaratie semnata de oficiali de securitate nationala prin care este criticata decizia presedintelui Donald Trump de a anula accesul la informatii confidentiale pentru John Brennan, fost director al Agentiei…

- Bazilica din Maria-Radna va fi locul unde in zilele de 14 si 15 august, vor sosi in pelerinaj, dupa vechea traditie, credinciosi pelerini, cu ocazia Solemnitatii Ridicarii Fericitei Fecioare Maria cu trupul si cu sufletul la Cer. Programul liturgic: Marți, 14 august: ora 18:00 – Sfanta Liturghie in…

- Incepand cu anul scolar 2018-2019, competitiile scolare se vor desfasura pe baza unei noi metodologii-cadru. Printre noutati se numara acordarea unui numar de locuri suplimentare pentru etapa nationala a olimpiadelor nationale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare…