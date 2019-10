Stiri pe aceeasi tema

- Sorina Pintea a declarat, dupa ce Emanuel Ungureanu a anuntat ca depune plangere la DNA privind modul in care au fost achizitionate vaccinurile, ca la procedura comisia de evaluare a procedat corect si nu se teme de niciun dosar penal, avand in vedere ca in campanie electorala sunt depuse plangeri.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a raspuns acuzatiilor deputatului USR, Emanuel Ungureanu, potrivit carora a fost achiztionat vaccin antigripal care nu acopera categoria de varsta 6 luni - 3 ani, afirmand ca, in acest caz, Comisia de evaluare a procedat oarecum corect si ca s-a facut o economie…

- In perioada 8-14 iunie 2019, Partidul Democrat a gresit din punct de vedere politic, nu si legal. Atunci erau in vigoare hotararile Curtii Constitutionale pe care PDM le-a respectat. Declaratia apartine presedintelui interimar al PDM, Pavel Filip, facuta in cadrul emisiunii „Secretele puterii” de la…

- Operatoarea 112 care a indignat o tara intreaga prin felul in care a comunicat cu Alexandra in timp ce aceasta cerea disperata ajutor, nu a fost sanctionata, potrivit Libertata.ro. STS susține ca apelurile de la Caracal au fost gestionate „conform metodologiei”. “Operatoarele au gestionat apelurile…

- Marian Lupu, preparatorul fizic dat afara saptamana trecuta de la FCSB, ofera primul interviu despre cum s-a produs demiterea: „Mi-au reproșat ca CFR n-are accidentați, apoi a sunat domnul Becali, MM a ieșit din vestiar sa vorbeasca și dupa 10 minute am aflat de pe site-uri ca sunt destituit". ...

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale a procedat corect, fara nicio abatere, in spiritul si in litera legii, a declarat, vineri seara, purtatorul de cuvant al STS, Mariana Pop, cu privire la cazul fetei disparute la Caracal. „In conformitate cu prevederile articolului 10 din Ordonanta de Urgenta de…

