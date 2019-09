CIA a declasificat detalii despre modul in care se facea spionajul in timpul Razboiului Rece in America. CIA era convinsa ca animalele aveau capacitatea de a duce la bun sfarșit misiuni unice in activitatea sa clandestina.

Tot in documentele desecretizate de CIA este dezvaluit și modul in care ciorile erau folosite pentru a plasa microfoane la ferestre, iar delfinii erau dresați pentru misiuni subacvatice.

VEZI MAI MULTE PE DCBUSINESS.RO