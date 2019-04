Stiri pe aceeasi tema

- La data de 2 aprilie a.c., politistii de la ordine publica si rutiera au actionat pe raza intregului judet, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si cresterea gradului de siguranta rutiera in trafic. Astfel, cu ocazia actiunilor desfasurate si ca urmare a neregulilor constatate,…

- Unele semafoare din Capitala vor fi dotate cu avertizoare sonore moderne, pentru ca nevazatorii și persoanele cu deficiențe de vedere sa poata traversa strada in siguranta.Nicolai Ciobanu s-a nascut nevazator.

- Viitoarele modele ale Volvo vor fi dotate cu camere și senzori care vor monitoriza soferii. Directorul de cercetare si dezvoltare spune ca senzorii si camerele vor putea reduce viteza daca de exemplu ochii soferului sunt inchisi pentru o perioada lunga de timp. Volvo va monta aceste camere și acești…

- Politistii calaraseni de la serviciul Rutier se aliniaza actiunii SEATBELT, in cadrul careia oamenii legii desfasoara activitati pentru verificarea si impunerea folosirii centurii de siguranta si a dispozitivelor de fixare omologate.

- Educația pentru siguranța rutiera pe care o realizeaza ofițerii de poliție buzoieni cu adolescenții din unitațile de invațamant are drept ținta promovarea cunoașterii și a ințelegerii regulilor de circulație și a situațiilor din trafic, consolidarea sau modificarea atitudinilor cu privire la conștientizarea…

- Siguranta in trafic ar trebui sa reprezinte o prioritate pentru noi toti insa, din pacate, lipsa banilor sau a informarii fac ca, de cele mai multe ori, sa ajungem cu masina la service doar atunci cand intampinam o defectiune sau cand trebuie sa intocmim inspectia tehnica periodica. Cu toate…

- Registrul Auto Roman a verificat, anul trecut, din punct de vedere tehnic in trafic, 67.807 vehicule, in toata tara, iar in urma controalelor s-a constatat ca aproape jumatate dintre vehiculele verificate erau neconforme si aproape 3.500 (circa 5%) de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii…

- Aproape jumatate dintre masinile verificate in trafic anul trecut de Registrul Auto Roman erau neconforme, iar 5% dintre ele prezentau chiar pericol iminent de accidente. Cele mai grave defectiuni descoperite erau la sistemele de franare si directie, iar cele mai multe la instalatia electrica de iluminare…