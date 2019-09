In general, pentru primele trei luni de sedere in alt stat membru ale Uniunii Europene, in calitate de cetatean al UE nu sunteti obligat sa solicitati un document care sa confirme faptul ca aveti dreptul de a locui pe teritoriul respectivei tari. In unele tari din UE insa, s-ar putea sa se aplice obligatia de a va semnala prezenta inca de la sosire.