Cum se fac copiii cu adevarat? Ovulul alege spermatozoidul sau invers? Vezi ce habar nu aveai!

Stiri pe aceeasi tema

- Copiii sub trei ani nu ar trebui sa se uite deloc la televizor sau sa se joace pe tablete, in timp ce cei cu varste intre trei și patru ani nu ar trebui sa petreaca mai mult de o ora pe zi in fața ecranelor, a spus miercuri Organizația Mondiala a Sanatații. Interacțiunea parinților sau... Read More…

- Mare iubitor al naturii, cunoscut pentru excursiile și activitațile educative pe care le face impreuna cu fiii lui, Șerban Copoț pregatește un proiect amplu pentru copii, „Liga exploratorilor”. Lansarea carții „Manualul exploratorului” reprezinta prima etapa a proiectului, care iși propune, in primul…

- Biblioteca din Drujba, un sat mic din raionul Ungheni, cu o populație de circa 500 de persoane, se transforma, din ce in ce mai mult, intr-un adevarat centru cultural și de agrement. Nu doar carțile și lectura sunt atracția satenilor și, in mod special, a copiilor. [caption id="attachment_44926" align="aligncenter"…

- Andrei Gheorghe a murit in urma cu un an, la varsta de 56 de ani, iar acum, Fiica lui Katarina face dezvaluiri emoționante despre omul de radio. Tanara a avut prima apariție intr-un platou de televiziune. „Trebuie sa-i comemoram viața și sa ne gandim ca a fost un om minunat, chiar daca poate a mai greșit.…

- Zece milioane de telespectatori au fost joi martorii unui moment în care vechiul și reputatul știrist de la prima televiziune germana, ARD, n-a mai facut fața momentului. Apatic și slabit în timpul prezentarii știrilor, Jan Hofer abia se ținea pe picioare, sprijinindu-se de masa, la finalul…

- Legendarul baschetbalist Kareem Abdul-Jabbar si-a vândut la licitatie o parte dintre obiectele obtinute în cariera lui în NBA, strângând aproape trei milioane de dolari (aproximativ 2,65 milioane de euro), informeaza lequipe.fr, potrivit News.ro.El spune ca nu are…

- FOTO – Arhiva Faringita virala este o afecțiune de natura infecțioasa determinata de acțiunea unor virusuri asupra mucoasei faringelui. Astazi, faringita este una dintre principalele cauze pentru care copiii lipsesc de la școala mai ales iarna și pentru care ajung la medicul specialist, scrie doctorulzilei.ro.…

- Tergiversat la nesfârșit, criticat și de președintele Klaus Iohannis, Bugetul național pe anul 2019 provoaca nemulțumire generala la nivel local. Edilul municipiului Cluj-Napoca dezvaluie ca, în urma unei prime evaluari, în bugetul local este o „gaura” de circa 55 milioane…